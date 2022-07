Pasti, do kterých se Slavia na Gibraltaru nesmí chytit. Jsou malé, ale...

Slavia potřebuje ve 2. předkole Konferenční ligy nabrat co nejlepší skóre, aby měla příští týden při domácí odvetě klid. Slávistický kouč to před zápasem proti třetímu týmu gibraltarské ligy důrazně připomene: „Hoši, žádný výlet. Chci od vás stoprocentně profesionální výkon.“

St Joseph’s - Slavia od 19 hodin ONLINE

Na první dojem se může zdát, že český vicemistr se musí přes St Joseph’s FC přehoupnout levou zadní, ale pořád se dají najít úskalí. Pojďme si je s trenérem Trpišovským projít.

Umělá tráva?

Tak trochu předzápasová klasika. České profesionální soutěže se totiž hrají výhradně na přírodním povrchu, tudíž se pokaždé řeší kardinální otázka, když se musí přejít na umělku.

Ve středu ten rozdíl na vlastní nohy poznala Plzeň v kvalifikaci o Ligu mistrů v Helsinkách. Teď následuje Slavia, příští týden to okusí Sparta v norském Stavangeru. „My jsme na umělce soutěžní zápase ještě nikdy nehráli, je to premiéra, ale nechceme se tomu nijak zvlášť přizpůsobovat,“ řekl Trpišovský, když z terasy hotelu Eliott sledoval odpolední šrumec, který se pod ním na Gibraltaru odehrával.

V Praze na umělé trávě slávisté netrénovali ani jednou, to až ve středu na Gibraltaru: „Nechtěli jsme nic riskovat. Každá změna směru, každý kontakt je na umělce jiný. Kór v horku. Věříme, že nám bude stačit jeden trénink, abychom si prostředí osahali. Ale jisté je, že hřiště bude naše největší překážka.“

S tím souvisí taková pikantní myšlenka, se kterou si trenérský štáb pohrával. Než absolvovat čtvrteční rozcvičku na čertovsky horké umělé trávě, radši možná hráčům nadělí okružní jízdu mikrobusem s krátkými procházkami.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský odpovídá na dotazy na setkání s novináři před zápasem 2. předkola Konferenční ligy s gibraltarským St Joseph’s.

Míče?

Během sezony v základní skupině pohárů se pořád kope do jednoho balonu. Žádná změna značek, nahuštění nebo letových vlastností. Totéž bude od nové sezony platit i v domácí lize. Nejstarší klub Gibraltaru však používá značku Mitre, která je v lecčems specifická. Dřív s ní hrály kupříkladu Blšany, když ještě patřily do první ligy. Petr Čech chytal tyhle míče při své první sezoně mezi profesionály.

„Hodně se používají v nižších anglických soutěžích. Jsou tvrdší, hodně plavou. Říkalo se o nich, že jsou vyrobené speciálně pro anglický fotbal, pro hlavičkáře. To já neumím posoudit. Každopádně je jasné, že při kombinaci nakrátko se změna neprojeví, zatímco při centrech a střelách ano. Musíme si na to dát pozor.“

Sestava?

Jak řekl trenér Trpišovský, měla by se lišit jen minimálně od té, kterou Slavia vyslala do generálky proti maďarskému Puskási. V tom případě by hráli: Mandous - Schranz, Ousou, Santos, Oscar - Tiéhi, Provod - Usor, Traoré, Ewerton - Sor. To je dohromady devět cizinců.

„Možná až na deseti postech to bude podobné.“ Právě kvůli ošidné umělé trávě, na které trpí klouby, se dá vydedukovat, že trenér pošetří záložníka Provoda, jenž má za sebou komplikovaný návrat po operaci kolena. Pak by asi uprostřed středové linie nastoupil Holeš.

Zlepšováky?

Slávisté na úvodní soupisku pro poháry připsali i dva muže, kteří stejně nemůžou nastoupit. Konkrétně jsou to stoper Taras Kačaraba a záložník Jakub Hromada, kterým se tím pádem odmaže trest za žluté karty.

Soupeř?

Další neznámá. Trenéři viděli jen odvetu se severorirským soupeřem Larne v úvodním předkole. Jaké podněty z toho vzešly? „Za 180 minut nedostali gól, v defenzivě vypadali velice slušně. Jsou hodně obětaví, často pod balonem. Hráli na čtyři obránce, proti nám možná budou hrát na pět. Beci stojí v podstatě na velkém vápně, takže není prostor dát míč za obranu. Brankář (Ross Fitzsimons) má zkušenosti z nižších anglických soutěží. Rozměrově zabere hodně místa a bránu občas až ucpe. S tím se musíme vyrovnat.“

S čím ještě, trenére? „Oni byli proti Severním Irům schopní udělat cokoli, aby hra neměla velký spád. Zvlášť brankář mezi svými výkopy dokázal vytvořit pauzu, která trvala i minutu třicet. Proto jsem zvědavý, v jaké intenzitě dokážeme zápas odehrát. Jen na nás záleží, jak si to v hlavě srovnáme.“

Resumé?

Pokud nenastanou žádné podivné příhody, měla by se Slavia hned v prvním zápase odrazit za postupem. „Věřím tomu, že kluci nic nepodcení. Zaprvé zrají za Slavii. Zadruhé je začátek sezony a konkurence je veliká. Takže i výkon ve čtvrtek může ovlivnit jejich postavení do dalších zápasů. Poznám, jestli hrají naplno.“

Bez urážky, St Joseph’s FC je mužstvo srovnatelné s druhou českou ligou. Vedro a vlhkost, které během léta na Gibraltaru panují, jsou nyní srovnatelné s českým parnem. Mělo by se pro Slavii jednat o vhodný test na třetí předkolo, kde čeká Panathinaikos Atény čili daleko silnější protivník z ještě nepříjemnějších klimatických podmínek.