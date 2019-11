Lu-La Park. Strůjci triumfu nad Slavií slyší chválu ze všech stran

Belgický hromotluk Lukaku dal rozhodující branku na 2:1 devět minut před koncem.

Další dva góly mu sudí neuznal až na doporučení videoasistenta, k tomu trefil břevno a na první i třetí gól perfektně přihrál.

O hlavu a půl menší argentinský šikula Martínez skóroval dvakrát.

„A to pořád mají obrovský prostor pro zlepšení,“ zdůraznil kouč Conte.

Lu-La, jak je ve zkratce titulují italská média, prožívají vynikající podzim.

Lukaku dal v italské lize deset branek, gól na Slavii byl jeho první v letošním ročníku Champions League.

Martinez se trefil v Sérii A šestkrát, dalších pět branek přidal v Lize mistrů. Kromě zářijového duelu právě proti Slavii skóroval v Champions League v každém následujícím utkání.

„Lu-La Park“ svítí jeden z titulků v italských médiích.

„Měl Inter v posledních letech tak skvělou útočnou dvojici?“ ptá se Gazzetta dello Sport.

„Romelu se svým silovým pojetím dospěl, ale ještě s ním musíme pracovat. Lautarovi je teprve dvaadvacet. Myslím, že po těch pár měsících, co jsem u mužstva, je už vidět rozdíl v jejich výkonech. Jsou i psychicky silnější,“ prohlásil trenér Conte.

„Ti dva hráli skvěle. V plné nahotě ukázali, jak je světové hráče těžké bránit, i když Kúdela to zvládl skvěle. Lukaku byl mnohem lepší než v prvním zápase v Miláně, ukázal prvotřídní kvalitu,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

„Obr, který svou sílu rozdá i spoluhráčům. S Lautarem si každým zápasem rozumí líp a líp,“ píše Gazzetta.

„Nezáleží na tom, kdo dá gól. Hlavní je, že pomůžeme týmu. Jsme první na řadě, kteří musí bránit. Lukaku je skvělý člověk na hřišti i mimo něj. Rozumíme si,“ podotkl Martínez.

V Interu doufají, že se parádně předvedou i za dva týdny proti Barceloně. Bez ohledu na výsledek duelu Dortmund - Slavia potřebuje Inter vyhrát, aby postoupil do jarního osmifinále Champions League.

„Teď jsem šťastný, že v posledním zápase s Barcelonou máme o co hrát. V Praze jsme museli vyhrát, abychom zůstali ve hře. To se nám povedlo. Proti Barceloně to bude velmi těžké, ale zase se můžeme spolehnout na osmdesát tisíc našich fanoušků v hledišti,“ zdůraznil Conte.