POHLED: Uměla zadupat i na nejsilnější. Teď Slavia couvla. A elita jí utíká

„Chyběla nám energie i pohyb,“ uznal trenér Jindřich Trpišovský. „Nebyli jsme pro soupeře nepříjemní. Ani trochu.“
Což je daleko smutnější než výsledek, který vem čert.
Nečekalo se, že by Slavia měla reálnou šanci Inter přehrát a porazit. Ale vzpomínky na drama, které na San Siru připravila před šesti lety, vás nutily přemýšlet, jestli je schopná senzační výkon zopakovat, nebo se mu aspoň přiblížit.
Odpověď zabolí: Ne, není.
Už ne? Nebo zatím ještě ne?
A co se vlastně od roku 2019 změnilo, že Inter tentokrát hosty z Prahy tak suverénně smázl?
Extrémní fyzický výkon, to byla slávistická zbraň, která fungovala na všechny. Tehdy. Jenže za šest let se fotbal proměnil.