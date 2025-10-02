POHLED: Uměla zadupat i na nejsilnější. Teď Slavia couvla. A elita jí utíká

Slávistický kouč Jindřích Trpišovský během utkání na Interu.

David Čermák
Nebyla to přímo ostuda nebo výbuch. Spíš trpké rozčarování. A zároveň vlastně už dlouhodobý jev. Zvykejte si: fotbalová Slavia v pohárech nebaví tak jako dřív. A jestli úterní porážka 0:3 v Miláně s Interem něco dokumentovala, tak skutečnost, že účinnost zbraní, které na top úrovni mohou fungovat, se v čase výrazně mění.

„Chyběla nám energie i pohyb,“ uznal trenér Jindřich Trpišovský. „Nebyli jsme pro soupeře nepříjemní. Ani trochu.“

Což je daleko smutnější než výsledek, který vem čert.

Nečekalo se, že by Slavia měla reálnou šanci Inter přehrát a porazit. Ale vzpomínky na drama, které na San Siru připravila před šesti lety, vás nutily přemýšlet, jestli je schopná senzační výkon zopakovat, nebo se mu aspoň přiblížit.

Odpověď zabolí: Ne, není.

Už ne? Nebo zatím ještě ne?

A co se vlastně od roku 2019 změnilo, že Inter tentokrát hosty z Prahy tak suverénně smázl?

Extrémní fyzický výkon, to byla slávistická zbraň, která fungovala na všechny. Tehdy. Jenže za šest let se fotbal proměnil.

