Žádní nerdi od počítačů. Analytici Slavie o důvěře i řeči čísel: Stále jsou z nás vyvalení

Slávističtí analytici Jakub Káš (vpředu) a Adam Průša. | foto: Petr Končal/SK Slavia Praha

Jiří Čihák
David Čermák
,
Neběhají po hřišti a při zápasech byste je nenašli ani na střídačce. Přesto jsou ti dva pro současnou Slavii a trenéra Jindřicha Trpišovského mimořádně důležití. Sám se o nich čas od času zmíní. Třeba po posledním mistrovském titulu: „Hrozně mi usnadňují práci, protože už nemusím řešit věci, které jsem dělal v minulosti. Maximálně se soustředím jen na tým a kabinu.“

Jakub Káš a Adam Průša, fotbaloví analytici z Edenu, nechali před večerním duelem Ligy mistrů se španělským Bilbaem nahlédnout do své práce.

Pánové, co analytika před zápasem zajímá nejvíc?
Průša: Jak by se soupeř proti nám mohl chovat. Typologie hráčů. Jaký vliv mají individuality na celkový výkon. S Bilbaem jsme se sice před rokem utkali v Evropské lize, takže tam může být jistá podobnost, ale...

Ale?
Průša: I když mají pořád stejného trenéra Valverdeho a spousta věcí zůstává, tým se omladil a okysličil. Všechno musíte při přípravě vnímat. Stejně tak očekávání, jak se může zápas vyvíjet. Že hrajeme doma, že můžeme být favorit. I reakce v průběhu hry jsou důležité.

Jsme smíření s tím, že i když něco přichystáme a stojí nás to klidně patnáct nebo dvacet hodin práce, trenér to vůbec nemusí použít.

Jakub Kášanalytik Slavie Praha

Vstoupit do diskuse
4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 4 4 0 0 14:3 12
2. ArsenalArsenal 4 4 0 0 11:0 12
3. Inter MilánInter 4 4 0 0 11:1 12
4. Manchester CityManchester City 4 3 1 0 10:3 10
5. Paris Saint-GermainPSG 4 3 0 1 14:5 9
6. Newcastle UnitedNewcastle 4 3 0 1 10:2 9
7. Real MadridReal Madrid 4 3 0 1 8:2 9
8. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 9:4 9
9. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 3 0 1 8:6 9
10. TottenhamTottenham 4 2 2 0 7:2 8
11. FC BarcelonaBarcelona 4 2 1 1 12:7 7
12. ChelseaChelsea 4 2 1 1 9:6 7
13. Sporting LisabonSporting 4 2 1 1 8:5 7
14. Borussia DortmundDortmund 4 2 1 1 13:11 7
15. FK KarabachKarabach 4 2 1 1 8:7 7
16. Atalanta BergamoBergamo 4 2 1 1 3:5 7
17. Atlético MadridAtlético 4 2 0 2 10:9 6
18. PSV EindhovenEindhoven 4 1 2 1 9:7 5
19. AS MonacoMonaco 4 1 2 1 4:6 5
20. Pafos FCPafos 4 1 2 1 2:5 5
21. LeverkusenLeverkusen 4 1 2 1 6:10 5
22. BruggyBruggy 4 1 1 2 8:10 4
23. Eintracht FrankfurtFrankfurt 4 1 1 2 7:11 4
24. NeapolNeapol 4 1 1 2 4:9 4
25. Olympique MarseilleMarseille 4 1 0 3 6:5 3
26. Juventus FCJuventus 4 0 3 1 7:8 3
27. Athletic BilbaoBilbao 4 1 0 3 4:9 3
28. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 4 1 0 3 4:12 3
29. Bodo/GlimtBodo/Glimt 4 0 2 2 5:8 2
30. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 2 2 2:8 2
31. Olympiakos PireusPireus 4 0 2 2 2:9 2
32. VillarrealVillarreal 4 0 1 3 2:6 1
33. FC KodaňKodaň 4 0 1 3 4:12 1
34. FC Kajrat AlmatyKajrat 4 0 1 3 2:11 1
35. Benfica LisabonBenfica 4 0 0 4 2:8 0
36. Ajax AmsterdamAjax 4 0 0 4 1:14 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Žádní nerdi od počítačů. Analytici Slavie o důvěře i řeči čísel: Stále jsou z nás vyvalení

