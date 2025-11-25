Žádní nerdi od počítačů. Analytici Slavie o důvěře i řeči čísel: Stále jsou z nás vyvalení

Jakub Káš a Adam Průša, fotbaloví analytici z Edenu, nechali před večerním duelem Ligy mistrů se španělským Bilbaem nahlédnout do své práce.
Pánové, co analytika před zápasem zajímá nejvíc?
Průša: Jak by se soupeř proti nám mohl chovat. Typologie hráčů. Jaký vliv mají individuality na celkový výkon. S Bilbaem jsme se sice před rokem utkali v Evropské lize, takže tam může být jistá podobnost, ale...
Ale?
Průša: I když mají pořád stejného trenéra Valverdeho a spousta věcí zůstává, tým se omladil a okysličil. Všechno musíte při přípravě vnímat. Stejně tak očekávání, jak se může zápas vyvíjet. Že hrajeme doma, že můžeme být favorit. I reakce v průběhu hry jsou důležité.
Jsme smíření s tím, že i když něco přichystáme a stojí nás to klidně patnáct nebo dvacet hodin práce, trenér to vůbec nemusí použít.