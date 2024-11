Dorazí i fandové, co nosili masky Putina. Proč se soupeř Slavie paktuje s Rusy?

Jako kapitán tým v odvetě úvodního vyřazovacího kola Konferenční ligy symbolicky vedl ukrajinský stoper Kačaraba, slávisté zopakovali týden staré vítězství 3:2 z Istanbulu a proklouzli do osmifinále.

Ve čtvrtek od 21 hodin se jim stejný soupeř postaví do cesty znovu, jen v Evropské lize. A duel může mimo jiné výrazně ovlivnit i slávistické postupové ambice

Slavia – Fenerbahce ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

„Upřímně? Nemám v hlavě postavení v tabulce, ale spíš to, že se chceme ukázat proti skvělému soupeři se skvělým trenérem,“ řekl kouč Jindřich Trpišovský. „Bude vyprodáno, lidem hodláme nabídnout co nejlepší podívanou a pokusit se uspět jak herně, tak výsledkově, což platí bez ohledu na to, kolik máme aktuálně bodů.“

Pak je tu ale ta druhá věc, čistě nefotbalová.

Můžete namítnout, že na předzápasové tiskové konferenci o tom nepadlo ani slovo, ale nedivte se, pokud v pozadí samotného utkání opět vybublá i téma nechutné ruské války, ať už mezi řádky a v zákulisí nebo otevřeně na tribunách.

Že mají oba kluby a jejich fanouškovské tábory na konflikt, který před více než 1000 dny rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin, zcela jiný pohled, není nutné zdůrazňovat. Zatímco Slavia podporuje Ukrajinu v jejím boji od začátku finančně i materiálně, Fenerbahce, slavný klub z Istanbulu, se už měsíce paktuje s nepřítelem.

Je to jen pár dnů, co v rámci vzájemné družby odehrálo přípravné utkání proti Zenitu Petrohrad, už třetí od začátku ruské invaze.

V březnu 2023 oba kluby podepsaly dvouletou smlouvu o širší spolupráci na různých úrovních a srazily se v charitativním duelu po ničivém zemětřesení na turecko-syrské hranici. O čtyři měsíce později se turecký klub společně se srbskou Crvenou zvezdou a ázerbájdžánským Neftči Baku zúčastnil turnaje přímo v Petrohradě. A během uplynulé listopadové reprepauzy Fenerbahce přivítalo Zenit rovnou na domácím stadionu Sükrüho Saracoglua.

Vítězství 2:1 sice potěšilo trenéra Josého Mourinha, který dal šanci celé řadě náhradníků a vyzkoušel i nové rozestavení. Ale uznejte, že výsledek takového utkání je v kontextu pokračujícího ruského vraždění na Ukrajině zcela nepodstatný.

Momentka z listopadového přípravného utkání mezi Fenerbahce a Zenitem Petrohrad.

Příklon Fenerbahce k Rusku, jehož reprezentace i kluby jsou od začátku války z nařízení FIFA i UEFA v izolaci, se řešil i dřív.

Klub sice prezentoval často zmiňovanou formulku o tom, že by se politika a sport neměly míchat. Přesto musel v předminulé sezoně platit v přepočtu více než milionovou pokutu za vlastní fanoušky, kteří v předkole Ligy mistrů proti Dynamu Kyjev nasadili masky Vladimira Putina a po gólech provokativně skandovali jeho jméno.

Nyní se jich stovky valí i do Prahy, kde při jejich poslední návštěvě takřka celý stadion při děkovačce opakoval: Ukrajina! Ukrajina!

„Jsou věci, které jdou daleko za hranice fotbalového světa,“ znělo tenkrát ze Slavie, která měla kromě Kačaraby v kádru také dalšího ukrajinského fotbalistu Talovjerova.

V základní sestavě byli Holeš či Oscar, kteří by proti Fenerbahce měli vyběhnout i teď. Dva góly dal nepolapitelný rychlík Sor a jednou se trefil Schranz, jenž na poslední vzájemný zápas ve středu sám vzpomínal: „Vybavuju si, jak bravurně jsme zvládli už předchozí utkání v Turecku, kde jsem hrál poprvé v životě obránce. Ale to je minulost, protože oba týmy dnes mají z většiny úplně jiné hráče.“

Vítězství by se ovšem červenobílým logicky šiklo i tentokrát.

Slávisté oblékli speciální trička na podporu Ukrajiny. Ukrajinec Taras Kačaraba (druhý zprava nahoře) vedl tým symbolicky jako kapitán.

Za nebojácné podzimní výkony v pohárech sice Slavia zatím poslouchá jen chválu, ale zároveň má po čtyřech zápasech na kontě jen čtyři body, což by jí na postup do jarních bojů nestačilo.

V Evropě vyhrála jen v bulharském Razgradu nad Ludogorcem (2:0), doma remizovala s Ajaxem (1:1) a těsně prohrála v Bilbau (0:1) i ve Frankfurtu (0:1).

„Ale nepodceňoval bych soupeře, kteří proti nám stáli. Navíc jsme hráli třikrát venku, což se teď otočí a doma jsme silní proti každému soupeři,“ upozorňuje Trpišovský. „Cením si i toho, že jsme v dosavadních zápasech v Evropě ukázali náš rukopis. Nezalekli jsme se, nebyli jsme pasivní, což je správná cesta, na které výsledky – věřím – přijdou.“

Mimochodem, ani Fenerbahce na tom v polovině soutěže není o moc lépe: svých pět bodů uhrálo za vítězství nad belgickým Unionem (2:1) a remízy s Twente (1:1) a Manchesterem United (1:1), naposledy prohrálo v Alkmaaru (1:3) a v tabulce je pouze o dvě příčky nad Slavií.

Kdo se bude radovat ve čtvrtek večer?