Trpišovský musel škrtat, na pohárové soupisce chybí Takács, je na ní Sima

Absence dvoumetrového univerzála Takácse v kádru pro evropské poháry je tak trochu překvapením.

Naopak do zápasů proti Nice, Leverkusenu a Beer Ševě může zasáhnout stoper Ondřej Karafiát, který nebyl na soupisce pro play off Ligy mistrů.

Mužstva pro Evropskou ligu mohou mít na tzv. listu A pětadvacet hráčů, z nichž musí být tři brankáři. Další podmínkou je, aby měla v kádru osm domácích hráčů a zároveň čtyři odchovance.

Slavia na stanovený počet odchovanců nedosáhne, v současném kádru má jediného Jana Kuchtu. Proto se jí od počtu pětadvaceti tři hráči odečítají. Pro Slavii tak platí, že z dvaadvaceti možných jmen musí být tři brankáři, takže do pole jí zbývá jen devatenáct hráčů.

I proto překvapilo, že se nedostalo na Takácse, který zastane pozici v obraně i v záloze a loni na podzim naskakoval do Ligy mistrů.

Trenér Jindřich Trpišovský dal přednost právě Simovi, který na pozici útočníků doplňuje Stanislava Tecla, Kuchtu a Petara Musu.

Sima přišel v zimě z tehdy třetiligového Táborska, nastupoval za rezervní tým Slavie. V novém ročníku naskočil na šest minut do ligového duelu proti Slovácku. Že se dostal na soupisku na poháry, svědčí o tom, že trenér s realizačním týmem v něm vidí potenciál pro velký fotbal.

Oproti neúspěšnému souboji v play off o postup do Ligy mistrů proti Midtjyllandu (0:0 a 1:4) vedle Takácse chybí také Vladimír Coufal, který přestoupil do West Hamu United.

Na tzv. listu B, z něhož mohou hráči zasahovat do pohárových zápasů, mohou být odchovanci narození v roce 2001 a mladší.

Soupiska Slavie pro Evropskou ligu Brankáři: Ondřej Kolář, Přemysl Kovář, Jan Stejskal

Obránci: Jan Bořil, Tomáš Holeš, David Hovorka, Ondřej Karafiát, Ondřej Kúdela, David Zima

Záložníci: Oscar Dorley, Ondřej Lingr, Tomáš Malínský, Lukáš Masopust, Peter Olayinka, Lukáš Provod, Nicolae Stanciu, Petr Ševčík, Ibrahim Benjamin Traoré

Útočníci: Jan Kuchta, Petar Musa, Abdallah Sima, Stanislav Tecl

Další český účastník skupinové fáze Sparta nebude mít se složením soupisky potíže, díky splněné podmínce s odchovanci může využít všech pětadvacet míst.

V současné době čítá prvoligový kádr právě pětadvacet hráčů bez dlouhodobě zraněného stopera Lukáše Štetiny. Jeho se podzimní část sezony netýká.

To liberecký trenér Pavel Hoftych, kouč třetího českého účastníka Evropské ligy, sice odchovance v týmu má, ale i tak se na některé hráče ze současného prvoligového týmu nedostane.