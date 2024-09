Jurečka, Bužek či Masopust si poháry za Slavii nezahrají, nevešli se na soupisku

Slavia na evropskou soupisku zapsala třiadvacet hráčů.

Na A listu, což je hlavní soupiska, může mít každý klub až pětadvacet hráčů, z nichž musí být nejméně čtyři odchovanci. Za ty se považují hráči, kteří v něm vyrostli od starších žáků a v současnosti jsou v klubu nepřetržitě dva roky nebo tři roky včetně ročního hostování.

Omezení se tak dotklo Jurečky, který v minulé pohárové sezoně dal v základní skupině dvě branky a na jednu přihrál. Podílel se na důležité výhře nad AS Řím (2:0), která Slavii posunula na první příčku ve skupině a tím rovnou do osmifinále. Skóroval rovněž v Tiraspolu (3:2). Jurečku stejná nepříjemnost potkala už na podzim 2022. Přitom jen krátce předtím na Panathinaikosu stvrdil postup do Konferenční ligy, ale léčil zranění.

Se Ševčíkem se už do budoucna nepočítá, dostal svolení k odchodu, ale nejspíš ještě na podzim ve Slavii zůstane.

Masopust má poslední dobou zdravotní potíže.

Dvacetiletý mládežnický reprezentant Bužek v srpnu nastoupil v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů proti Unionu St. Gilloise, dal si vlastní gól a od té doby už nepřidal ani minutu. Nastupuje jen za béčko ve druhé lize.

Do pohárových zápasů nezasáhnou dlouhodobě zranění Jindřich Staněk s Tomášem Vlčkem. Mimo je i zkušený brankář Ondřej Kolář, který chytá za rezervu.

Do Evropy tak jde Slavia s gólmany Antonínem Kinským a Alešem Mandousem, trojku bude plnit dvacetiletý odchovanec Filip Slavata.

Po týdnech nejistoty, kdy chtěl odejít a do zápasů nenastupoval, se naopak počítá s norským záložníkem Wallemem.

Nechybí ani čerstvé posily Lingr z Feyenoordu a Míchez z Beerschotu.

Důvěru dostali stoper Štěpán Chaloupek, který kvůli svalovému zranění odehrál v letošní sezoně pouhou minutu, i levý krajní hráč Ondřej Zmrzlý. Ten si zahrál jen o dvě minuty víc, byl totiž rovněž zraněný.

Slavia do Evropské ligy vstoupí 25. září v Bulharsku proti Ludogorci, první domácí zápas odehraje 3. října proti Ajaxu. Jejími dalšími soupeři jsou Athletic Bilbao, Frankfurt, Fenerbahce Istanbul, Anderlecht, PAOK Soluň a Malmö.