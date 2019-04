Renomé, čtvrt miliardy i body do koeficientu. Úctyhodný počin Slavie

Česko prožilo nejlepší pohárový ročník za poslední tři roky.

Především díky Slavii a také Plzni uhájilo pozici v elitní patnáctce (13. místo) pro sezonu 2020/2021, což znamená dva týmy do kvalifikace o Ligu mistrů a tři mužstva do předkol Evropské ligy.

To už bylo jasné předtím, než se slávisté s obrovským odhodláním pustili do čtvrtfinále proti anglickému gigantovi. Ve čtvrteční čtvrtfinálové odvetě na Chelsea do posledních chvil bojovali o postup, prohráli 3:4.

Díky svému účinkování od srpnového předkola Ligy mistrů proti Dynamu Kyjev, přes účast v základní skupině Evropské ligy a až po postup přes Genk a Sevillu do čtvrtfinále obohatili klubový účet přibližně o čtvrt miliardy korun.

Kolik Slavia vydělala Předkolo Ligy mistrů: 480 000 eur

Účast v základní skupině Evropské ligy: 2 920 000 eur

Tři výhry ve skupině: 1 710 000 eur

Jedna remíza ve skupině: 190 000 eur

Druhé místo ve skupině: 500 000 eur

1. kolo play off: 500 000 eur

Osmifinále: 1 100 000 eur

Čtvrtfinále: 1 500 000 eur

Bonus podle desetiletého koeficientu: 642 870 eur Celkem: 9 542 870 (přibližně 245 250 000 korun)

Evropská fotbalová unie (UEFA) uvádí, že Slavii za dosažené výsledky v ročníku 2018/2019 vyplatí 9 542 870 eur, což ji řadí na 46. místo ze všech klubů.

K bonusům od UEFA za výsledky klub dostane ještě podíl z televizních a marketingových práv, což mohou být desítky milionů korun.

Nezanedbatelnou položkou přispěje do rozpočtu i příjem ze vstupného na pohárové zápasy. Ten může činit odhadem 50 milionů korun.

Nevyčíslitelnou je renomé, respekt, uznání, obdiv, které Slavia sklidila v Anglii, ve Španělsku i v Belgii.

„Za posledních dvacet let jsem nezažil tak fyzicky nadupaného soupeře. Takové nasazení, takové zrychlení, tolik naběhaných metrů ve sprintu,“ žasnul Mauricio Sarri, trenér Chelsea.

Tržní hodnotu si zvedli i hráči, což se na příjmech do klubového rozpočtu může projevit v budoucnu. Za Tomáše Součka může Slavia v létě dostat i 10 milionů eur, čili další čtvrt miliardu korun.

Mimochodem, Plzeň díky účasti v Lize mistrů, kam šla přímo jako český šampion, vydělala 29 322 000 milionů eur, v přepočtu přibližně 770 milionů korun.

Do lepší pohárové společnosti za vyššími bonusy chce Slavia v příštím pohárovém ročníku.

Už teď je takřka jisté, že bude hrát znovu o Champions League. Otázkou je jen, zda jako český šampion od 3. předkola, resp. 4. předkola, nebo jako vicemistr od 2. předkola.

Slavia je v letošním pohárovém ročníku šestadvacátým nejúspěšnějším klubem podle počtu bodů do koeficientu, své konto vylepšila o 14,5 bodu (v prozatímním pořadí je první Barcelona, která má 28 bodů, druhá Chelsea i Ajax mají 25 bodů).

Kdo čím letos přispěl do národního koeficientu Slavia: 2,9 bodu

Viktoria Plzeň: 2,2 bodu

Jablonec: 0,8 bodu

Sigma Olomouc: 0,4 bodu

Sparta: 0,2 bodu

Součet ročníku 2018/2019: 6,500 Pro srovnání: v minulých dvou ročnících Česko získalo shodně 5,5 bodu, před třemi roky dokonce 7,3. Pětiletý koeficient Česka 28,675 ročník 2014/2015 - 3,875

ročník 2015/2016 - 7,300

ročník 2016/2017 - 5,500

ročník 2017/2018 - 5,500

ročník 2018/2019 - 6,500

V celkovém pořadí za pět let, podle kterého se žebříček klubů pro nasazení do pohárů počítá, je pro příští ročník sice až v šesté desítce, ale se solidní hodnotou 22 bodů to může při losu 3. předkola stačit k pozici mezi nasazené.

Na letošní bodový součet 14,5 bodu se Slavia vyšvihla díky pěti výhrám (10 bodů), třem remízám (3 body), remíze v předkole (0,5 bodu) a bonusovému bodu za postup do čtvrtfinále.

Do národního koeficientu slávisté přispěli 2,9 body (14,5 se dělí počtem pohárových účastníků, což v případě Česka je pět týmů).

Plzeň i díky čtyřem bonusovým bodům za účast v Lize mistrů nasbírala 11 bodů, do národního koeficientu to dělá 2,2 bodu. Jablonec se čtyřmi body ze základní skupiny Evropské ligy přinesl Česku 0,8 bodu, Olomouc 0,4 a Sparta jen 0,2.

Letošní ročník z pohledu národního koeficientu, podle kterého se určuje počet týmů v pohárech, je druhý nejlepší za posledních pět let. Součet pětiletého koeficientu je rozhodující pro pořadí zemí.

Ještě líp může být za dva roky. Pro ročník 2021/2022 Česko odečte nepříliš úspěšnou sezonu 2014/2015, pokud se zadaří, může se Česko jako v roce 2017 zase posunout na 11. příčku, což velmi pravděpodobně znamená mistra ve skupině Ligy mistrů a vítěze poháru ve skupině Evropské ligy.