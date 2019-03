Slavia letos vydělala čtvrt miliardy a vylepšila (si) koeficient

Ještě během podzimu českému klubovému fotbalu vážně hrozilo, že v pořadí zemí podle národních koeficientů klesne pod patnáctou příčku.

Znamenalo by to, že pro pohárový ročník 2020/2021 přijde o dvě místa v kvalifikaci o Ligu mistrů a v předkolech by celkem bojovala jen čtyři mužstva místo současných pěti.

Kolik Slavia vydělala Účast v základní skupině Evropské ligy: 2 920 000 eur Tři výhry ve skupině: 1 710 000 eur

Jedna remíza ve skupině: 190 000 eur

Druhé místo ve skupině: 500 000 eur

1. kolo play off: 500 000 eur

Osmifinále: 1 100 000 eur

Čtvrtfinále: 1 500 000 eur

Celkem: 8 420 000 eur (v přepočtu 216 400 000 korun) Slavia ještě dostane podíl z televizních a marketingových práv i bonus podle desetiletého koeficientu. To však nebudou velké částky. Poznámka: Plzeň účastí v Lize mistrů a následnými výsledky vydělala v přepočtu takřka 770 milionů korun.



Závěr podzimu a postup Slavie a Plzně do vyřazovací fáze Evropské ligy tyto obavy zažehnal.

Slavia v play off přidala další body. Především díky jejímu počinu se Česko z průběžné šestnácté příčky z první poloviny podzimu dostalo před Dánsko a Švýcarsko. Na jaře odrazilo nápor Chorvatska a díky poslednímu slávistickému úspěchu přes Sevillu a postupu do čtvrtfinále přeskočilo třinácté Řecko.

Za postup mezi nejlepších osm Evropská fotbalová unie (UEFA) uděluje bonusový bod.

Slavia v letošním pohárovém ročníku nasbírala do svého koeficientu 14,5 bodu (dva body za výhry, jeden za remízy, plus jeden bonusový). Do národního koeficientu slávisté přispěli 2,9 bodu (14,5 se dělí počtem pohárových účastníků, což v případě Česka je pět týmů).

Plzeň i díky čtyřem bonusovým bodům za účast v Lize mistrů nasbírala 11 bodů, do národního koeficientu to dělá 2,2 bodu. Jablonec se čtyřmi body ze základní skupiny Evropské ligy přinesl Česku 0,8 bodu, Olomouc 0,4 a Sparta jen 0,2. Ta sice v posledních dvou letech v pohárech paběrkuje, i tak má nejvyšší koeficient ze všech českých klubů (Sparta 35,500; Plzeň 33,000; Slavia 21,500).

Kdo čím letos přispěl do národního koeficientu Slavia: 2,9 bodu

Viktoria Plzeň: 2,2 bodu

Jablonec: 0,8 bodu

Sigma Olomouc: 0,4 bodu

Sparta: 0,2 bodu

Součet ročníku 2018/2019: 6,500 Pro srovnání: v minulých dvou ročnících Česko získalo shodně 5,5 bodu, před třemi roky dokonce 7,3. Pětiletý koeficient Česka 28,675 ročník 2014/2015 - 3,875

ročník 2015/2016 - 7,300

ročník 2016/2017 - 5,500

ročník 2017/2018 - 5,500

ročník 2018/2019 - 6,500



Letošní ročník z pohledu národního koeficientu, podle kterého se určuje počet týmů v pohárech, je druhý nejlepší za posledních pět let. Součet pětiletého koeficientu je rozhodující pro pořadí zemí.

Ještě líp může být za dva roky. Pro ročník 2021/2022 Česko odečte nepříliš úspěšnou sezonu 2014/2015 a bude dotírat na Nizozemsko, Rakousko i desáté Turecko a devátou Ukrajinu. Desátá příčka znamená pro ligového mistra účast v základní skupině Champions League. Je velmi pravděpodobné, že se tam dostane i držitel titulu země z jedenáctého místa.

Pro následující sezonu 2019/2020 byly určující výsledky z minulé sezony, Češi v létě vyšlou do pohárových kvalifikací pět týmů.

Mistr půjde do třetího či čtvrtého předkola Champions League, má tak jistou základní skupinu Evropské ligy. Druhý tým ligové tabulky čeká druhé předkolo Ligy mistrů.

Vítěz poháru si kvalifikaci o Evropskou ligu zahraje od třetího předkola, zbývající dva pohárové účastníky čeká druhé předkolo Evropské ligy.