Slavia si polepšila o další desítky milionů korun. Kolik v pohárech už vydělala

Slavia triumfem nad třetím týmem Premier League vylepšila svůj obraz v zahraničí, zhodnotila svou značku a především hráčský kádr.

Cena fotbalistů každým takovým úspěchem letí vzhůru. Dokud ji však někdo nezaplatí, zůstane imaginární.

LOS OSMIFINÁLE ONLINE v pátek od 13 hodin

Co však už klub může počítat, jsou právě bonusy od řídícího orgánu soutěže. Za postup mezi nejlepších šestnáct týmů Evropské ligy to je 1,1 milionu eur, v přepočtu asi 28,7 milionu korun.

Mimochodem, za účast mezi elitní šestnáctkou v prestižní Champions League dostává každý klub osm a půlkrát víc než v Evropské lize - přesně 9,5 milionu eur (248 milionů korun).

Ale právě na příkladu Slavie lze vidět, že na velmi slušné bonusy si lze přijít i v pohárové soutěži číslo dvě.

Za podzimní část klub svou účastí v Evropě vydělal 327 063 000 korun, teď k nim přidává dalších 29 milionů.

Slavii totiž k podzimním výdělkům pomohla účast v závěrečném předkole Ligy mistrů. Dva zápasy s Midtjyllandem, vyřazení a bolestné pět milionů eur, v přepočtu 132,5 milionu korun.

Je to víc než třetina sumy, kterou získala na bonusech za úspěšné účinkování v základní skupině Evropské ligy. Tam se jako poražený z play off Ligy mistrů automaticky posunula.

Kolik zatím Slavia vydělala na bonusech od UEFA celkem 356 063 000 korun play off Ligy mistrů - 132,5 milionu korun účast v Evropské lize - 77,38 čtyři výhry ve skupině - 60,42 2. místo ve skupině - 13,25

1. kolo vyřazovací fáze - 13,25 osmifinále - 28,7

desetiletý koeficient - 30,263

Odměny od Evropské fotbalové unie (UEFA) se skládají z částky za účast, za výhry a remízy, za postup do vyřazovací fáze, za umístění ve skupině, také z podílu za desetiletý koeficient čili za pohárové výsledky za posledních deset let a ještě za prodej televizních práv.

Za účast v pohárové soutěži číslo dvě UEFA za poslední roky rozdává 2 920 000 eur, v přepočtu přibližně 77 milionů korun. Za vítězství tým získá 570 tisíc eur, asi 15 milionů korun. Za remízu je to třetina.

Ve vyřazovací fázi, kam Slavia jako jediná ze tří českých klubů (skupiny hrály ještě Sparta a Liberec) postoupila, se odměny za vítězství a remízy už nevyplácí.

Za účast v 1. kole vyřazovací fáze je bonus 500 tisíc eur, asi 13 milionů korun. Za osmifinále zmíněných 1,1 milionu eur (28,7 milionu korun).

Před dvěma lety Slavia přes Genk a Sevillu prošla až do čtvrtfinále, za účast mezi posledními osmi týmy je bonus 1,5 milionu eur (39 milionů korun).

Semifinalisté si přijdou na 2,4 milionu eur (62,6 milionu korun), finalisté na čtyři miliony eur (104,4 milionu korun) a celkový vítěz dostane ještě dalších 4,5 milionu eur (117,4 milionu korun).

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík veřejně slíbil, že když tým Evropskou ligu vyhraje, vyplatí hráčům prémii tři miliony eur, asi 78 milionů korun. „Udělal bych to s velkou chutí. Byla by to povinnost a radost,“ řekl Tvrdík v podcastu sázkové kanceláře Fortuna.

„V minulých sezonách hráči z odměn od UEFA dostávali určitá procenta. Když jsme měli úspěchy, prémie byly rekordní. Letos jsme zatím žádnou dohodu neudělali. Hráči se loni kvůli dopadům pandemie vzdali třiceti procent platů s tím, že když splníme ekonomické cíle, tak jim to vrátíme. To se taky stalo. Vydělali jsme víc, než jsme čekali.“

Postupy českých klubů přes anglické soupeře Pohár UEFA, 2. kolo

1978/1979: Everton - Dukla 2:1 a 0:1. V 81. minutě odvety rozhodl Gajdůšek Pohár UEFA, 3. kolo

1983/1984: Watford - Sparta 2:3 a 0:4. Sparta ovládla oba zápasy s věkovým průměrem 24 let, v odvetě před 35 tisíci diváky dala všechny čtyři góly už do poločasu. U postupu Sparty i předchozího úspěchy Dukly nad anglickým týmem byl legendární záložník Jan Berger. Pohár UEFA, 2. kolo

2002/2003: Ipswich Town - Liberec 1:0, 0:1, 2:4 na penalty. Liberec proti druholigovému anglickému klubu odvrátil vyřazení dvě minuty před koncem odvety, kdy se trefil Baffour Gyan a vynutil pro tým prodloužení a následný penaltový rozstřel. Ipswich se do pohárů dostal jako sestupující tým z Premier League díky ocenění fair play. Evropská liga, 1. kolo vyřazovací fáze

2020/2021: Slavia - Leicester 0:0 a 2:0. Proti třetímu týmu Premier League rozhodla Slavia v odvetě v Anglii, krátce po půli se trefili Provod a v závěru Sima.

Významnou položkou na bonusech je podíl za tzv. desetiletý koeficient, přičemž pro všechny účastníky základních skupin Evropské ligy UEFA vyčlenila 84 milionů korun.

Součtem čísel od 1 do 48 (1+2+3 ... + 46+47+48) se dostaneme k číslu 1 176, což je základ pro výpočet podílu. Když toto číslo vydělíme od celkové sumy 84 milionů eur, dostaneme se k částce 71 430 eur. Tolik dostane poslední osmačtyřicátý účastník. Předposlední si přijde na dvakrát tolik, třetí od konce na třikrát tolik atd., první v pořadí Arsenal na osmačtyřicetkrát tolik. V případě Slavie to dělá 30,3 milionu korun.

Další peníze plynou klubům z prodeje televizních práv. Hodnota se odvíjí od síly národního trhu, což v případě českých klubů a Evropské ligy budou jednotky milionů korun, případně nižší desítky milionů korun.

V minulé sezoně Slavia hrála mnohem víc lukrativní Ligu mistrů, vydělala 465 milionů korun. Jenže nevyhrála, uhrála jen dvě remízy a byla ve skupině v konkurenci Barcelony, Interu Milán a Dortmundu poslední.