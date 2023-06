Zase Panathinaikos? Rarita v Evropské lize: Slavia tuší soupeře i bez losu

Utkaly se už loni. Slavia ve 3. předkole Konferenční ligy doma zvítězila 2:0 a v pekelné atmosféře v Aténách následně v odvetě uhrála šťastnou remízu 1:1.

„Při odvetě soupeř ukázal obrovskou sílu, kterou má v týmu, v prostředí i v trenérovi. Skvěle reagovali na to, co se dělo v prvním zápase a my měli problémy s tím, co si na nás připravili,“ uznal slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Panathinaikos následně v řecké lize skončil druhý, ač měl sezonu dlouho rozjetou na titul.