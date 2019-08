Tituly, poháry i Liga mistrů. Nová slávistická éra pod vedením Tvrdíka

Znělo to bláhově, ale smělý plán se vyplnil. Poháry tehdejší tým pod vedením Dušana Uhrina mladšího skutečně vykopal a po příchodu trenéra Jaroslava Šilhavého vyhrál hned v následujícím ročníku i ligu.

Slavia dál stoupá strmě vzhůru, ve středu večer po dvanácti letech postoupila do Champions League a s Číňany v zádech zažívá nejkrásnější období historie.

„Jsem šťastný a nevím, proč to nepřiznat. Chci poděkovat všem, kteří tři roky dřeli, pomáhali a podporovali. Kolegům z vedení, trenérům, realizačnímu týmu a zaměstnancům klubu bez výjimky. Fanouškům!“ vyznal se slávistický šéf Jaroslav Tvrdík po středeční půlnoci na twitteru.

Když před čtyřmi lety do Slavie přicházel s podnikatelem Jiřím Šimáněm, který už ve vedení nepůsobí, pravil: „Můžu se prohlásit za letitého fanouška Slavie, ale ne za fotbalového odborníka, tím je právě pan Šimáně.“



Jenže ten v dubnu 2016 po vzájemných sporech rezignoval a Tvrdík od té doby coby předseda představenstva klub řídí.

A i když jsou jeho kroky mnohdy nečekané, veřejná komunikace na nejvyššího klubového představitele zase velmi neortodoxní, Slavii to svědčí.

„Ta jeho vizitka je neuvěřitelná: ve fotbale je tři a půl roku, má dva tituly, poháry, dva postupy do skupiny Evropské ligy a teď i Champions League,“ vyjmenoval trenér Jindřich Trpišovský.

„Už jsem o tom mluvil po zisku double, že tenhle úspěch je velká zásluha Jardy Tvrdíka a všech lidí kolem. Nemělo by se zapomenout, že on a pan Šimáně klub v určité době zachránili. Tenkrát začala cesta, která je teď možná na vrcholu, protože nevím, co víc bychom měli dokázat. Snad jen celou Ligu mistrů vyhrát,“ pokračoval Trpišovský.

Ani on neměl na začátku jednoduchou pozici.

Nahradil oblíbence příznivců Šilhavého, který Slavii po osmi letech přivedl k titulu i do základní skupiny evropských pohárů. A když do klubu začal společně se sportovním ředitelem Janem Nezmarem tahat fotbalisty z Liberce, svého předchozího angažmá, fanoušci byli nedůvěřiví.

Teď by neměnili.

„Že jsem vydržel ve Slavii rok a tři čtvrtě, považuju za svůj největší úspěch v kariéře,“ řekl kouč napůl v žertu.

Loni na jaře, když nové angažmá odstartoval porážkou v Jihlavě (0:1), byli v sestavě třeba Bucha, Mingazov nebo Sýkora. Ve středeční odvetě o Champions League s Kluží nastoupilo osm hráčů, které si přímo pro svůj styl fotbalu přivedl.

Trpišovský změnil Slavii k obrazu svému, protože mu to vedení v čele s Tvrdíkem umožnilo.