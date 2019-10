Kdo neviděl kvalitu Slavie, nerozumí fotbalu, řekl kouč Dortmundu

Slavia sice kralovala všem statistikám. Míč držela 51 minut, její hráči naběhali téměř o devět kilometrů víc než hosté a na střely vyhráli 12:8. Konečný výsledek 2:0 však potěšil dortmundského trenéra. „Soupeř byl hodně nebezpečný, proto jsem musel od lajny hodně křičet,“ přiznal Favre.

O Slavii mluvil s velkým respektem. „Opravdu podali velmi dobrý výkon. Slavia je pro mě velké překvapení. Viděl jsem spoustu jejích zápasů a hraje opravdu na vysoké urovni. Kdo to nevidí, je slepý a nerozumí fotbalu,“ prohlásil. „Není to jen atletický výkon, ale napadají, přenášejí hru na třicet čtyřicet metrů, to nedovede tak moc hráčů. Hráli dobře, 51 procent času byli u míče. Je jen dobře, že jsme zde vyhráli.“

Kromě hry Slavie se trenér v pozápasovém hodnocení hodně věnoval výkonu marockého hrdiny Ašrafa Hakimího. Univerzální hráč, který v Borussii hostuje z Realu Madrid, dvěma góly rozhodl zápas. „Moc se mi líbil, vždyť dal dva góly,“ řekl Favre.

Hakimí obvykle nastupuje v obraně, ale v Praze dostal víc ofenzivních úkolů a po pravém křídle vyrážel ke smrtícím útokům. „Není na tuto pozici stoprocentně zvyklý, ale ukázal, že mu svědčí. Je to rychlý hráč a v ofenzívě může být nebezpečný.“

Po bezbrankové remíze s Barcelonou oslavil Dortmund první vítězství. „Bylo to velice důležíté vítězství.“