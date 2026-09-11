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Ozdobil smolný zápas Slavie. Jaký je vlastně Šturm? Živel, co klame tělem

Jiří Čihák
  18:03
Danijel Šturm zakončuje na bránu Lens.

Danijel Šturm zakončuje na bránu Lens. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Olomouc vs. Mohuč. Běžecký souboj svádí domácí Danijel Šturm (vlevo) a...
Obránce David Lischka z Bohemians hlídá míč před Danijelem Šturmem ze Slavie.
Brankář Tomáš Frühwald z Bohemians likviduje střelu Danijela Šturma ze Slavie.
Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) slaví vstřelený gól s Danijelem...
18 fotografií
Po první trefě se hrdě bil do slávistické hvězdy na sešívaném dresu. A když rozžhavený Eden pár minut před koncem čtvrteční fotbalové řežby s francouzským Lens rozjásal podruhé a stadionem znovu syčelo jeho úderné jméno, na zeleném trávníku se obecenstvu klaněl jako v divadle.

Danijel Šturm při své premiéře v Lize mistrů sehrál životní roli. Pouze ten krutý závěr jeho představení kalí...

Červenobílí během nastaveného času ztratili vedení 2:1, které nadvakrát vystřelil právě slovinský tahoun, a prohráli 2:3. Přesto: neobjevila náhodou Slavia v sedmadvacetiletém Šturmovi tu správnou evropskou zbraň?

Jestli jí něco v předchozí sezoně Ligy mistrů scházelo, byly to podobné individuální výkony.

Pět střel. Dva nádherné góly. Drzost a odvaha na poslední třetině hřiště. K tomu nespočet náběhů, přes dvanáct odmakaných kilometrů, a to všechno v obrovské intenzitě i slušné kvalitě.

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Nedivte se, že bezprostředně po závěrečném hvizdu odpadl a vleže několik sekund jen zhluboka oddechoval. „Až mi v tu chvíli u televize bylo všech slávistů hrozně líto,“ oklepe se trenér Tomáš Janotka, který se ve čtvrtek pozorně díval právě i kvůli Šturmovi. Na začátku roku byl u toho, když se obounohý šikula rozkoukával v Sigmě. Na hřišti nespoutaný živel, v soukromí spíš plachý introvert.

Nevěříte?

„Je to taková jeho image, často bývá uzavřený do sebe,“ přibližuje Janotka. „Mimo hřiště se extra neprojevuje, má tu svou kamennou tvář, ale v zápasech je jiný.“

Slávistická euforie. Šturm v závěru vrátil domácím vedení.

V kopačkách klame tělem.

Užívá si pozornost.

Burcuje fanoušky.

Hecuje spoluhráče.

Emoce, jež v sobě normálně spíš dusí, dokáže ve správnou chvíli na hřišti využít ve vlastní prospěch. Přitom hned po zápase přepne a ochraptělým hlasem klidně poví: „Góly jsou k ničemu, když nemáme žádné body.“

Proč mu svědčí Evropa?

Už když v létě během rakouského soustředění Slavie vyprávěl svůj příběh, překvapil vás ten ostych. Možná z angličtiny, v níž se necítí stoprocentní, možná i z nového prostředí, s kterým se tenkrát – na začátku července – pořád teprve sžíval. Po tréninku zalezl na pokoj a hltal každý kilometr Tour de France, kde fandil krajanovi Tadeji Pogačarovi, a při otázce, s kým z týmu si rozumí nejvíc, jen špitl: „Copak nevidíte, jak jsou tady všichni mladí? Zvykám si a snažím se všechny postupně poznat.“

Ani on sám nezná odpověď na to, proč fotbalově vyzrál později než většina jeho vrstevníků. Do evropských pohárů poprvé nakoukl až minulý rok s Celje a ještě o pár týdnů dřív bojoval s Domžale v baráži o udržení ve slovinské lize.

Dlouho si ho nikdo moc nevšímal. Když mu bylo devatenáct, sbalil kufry a zamířil do Švýcarska, kde hrál pouze druhou a třetí nejvyšší soutěž. K nablýskané scéně Ligy mistrů, kterou jako kluk hltal coby nadšený fanoušek Manchesteru United a Cristiana Ronalda, to tak měl snad ještě dál než ze základního tábora na vrchol Mont Blanc.

Ve Slavii mu říkají Pogačar. Šturmova jízda z nuly na sto: Kde to můžu podepsat?

„Ale věříte, že i přesto mě nikdy nenapadlo, že bych se snu o profifotbale vzdal?“

Dnes už ano!

„Až si člověk říká, kde celé ty roky byl,“ kroutil hlavou i Jindřich Trpišovský, který Šturma na vlastní oči poprvé viděl v zápase zkraje roku na zimním soustředění ve španělské Marbelle, kde fotbalisté Slavie a Sigmy bydleli kousek od sebe: „Tehdy jsem si řekl: Wau! Má výjimečnou kopací techniku a je radost se na něj dívat. A právě evropské zápasy, kde má víc místa a nemusí jít tolik do kontaktů, mu budou vyhovovat ještě víc než ty ligové.“

Všem utekl o parník

Ostatně kdyby byl Šturm ve čtvrtek v zakončení ještě přesnější, klidně mohl mít i hattrick a Slavia body. I proto sám sebe zhodnotil slovy: „Mrzí mě, že jsem nakonec nepomohl víc.“

Vyčítal si hlavně šanci z úvodní minuty, kdy postupoval sám z levé strany, ale střela mu zvláštně uletěla kamsi na rohový praporek. V závěru si ještě věřil na přímý kop ze dvaceti metrů, ale i kvůli jemné teči bránu přestřelil. I proto zatím ve Slavii zůstává na třech trefách, tu první zapsal v nedávném derby na Spartě.

„Myslím, že on sám cítil, že v úvodu sezony zůstává trochu za očekáváním – hlavně, co se týká čísel. Přitom v mých očích byl pro tým platný a přínos měl velký. Proti Lens pak přesně ukázal, proč ho Slavia brala: byl nebezpečný, větral obranu a celých devadesát minut perfektně fungoval i v rámci intenzity, presinku, rychlostních náběhů,“ všiml si Janotka.

Což u něj taky není žádná novinka.

Olomouc vs. Mohuč. Běžecký souboj svádí domácí Danijel Šturm (vlevo) a hostující Kacper Potulski.
Obránce David Lischka z Bohemians hlídá míč před Danijelem Šturmem ze Slavie.
Brankář Tomáš Frühwald z Bohemians likviduje střelu Danijela Šturma ze Slavie.
Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) slaví vstřelený gól s Danijelem Šturmem.
Slávistický útočník Danijel Šturm se snaží přejít přes Martina Suchomela ze Sparty.
18 fotografií

„Už když jsme ho skautovali, všimli jsme si, že v Celje hraje celé zápasy i během anglických týdnů. Překvapilo nás to, protože není běžné, když jako rychlostně vybavené křídlo téměř vůbec nestřídáte. Fyzicky byl vážně stoprocentně připravený. A když jsme měli v zimě na atletické dráze běžecké tréninky, všem utekl o parník. Během jara, kdy jsme postupovali v Konferenční lize, pak jako jeden z mála hráčů fyzicky neuvadal a udržel si vysokou výkonnost.“

A tak za něj Slavia neváhala vypláznout i s bonusy přes 100 milionů korun.

Naváže na jízdu s Lens už v neděli v Teplicích?

Střely z dálky? Šturmova doména

Mezi 161 útočníky ze sedmi top evropských lig a evropských pohárů (za poslední dvě sezony, střely z 15 až 25 metrů, min. 25 střel) patří Danijel Šturm k nejlepším ve všem, co se dá u střel ze střední vzdálenosti měřit: v proměňování je na 22 %, což je druhé nejvyšší číslo ze sledovaného vzorku (6 gólů z 27 střel), v kvalitě zakončení (xGOT na střelu 0,12) i v gólech na 90 minut (0,21) je osmý a přidaná hodnota nad pozici střely (xGOT / xG 1,49) ho řadí dokonce do horní osminy.

Ofenzivní hráči Slavie jsou ve stejném vzorku pod mediánem — Provod dal ze střední vzdálenosti 2 góly z 56 střel, Chorý 2 z 28 a Chytil z 20 střel žádný. Právě to Slavii v Evropě chybělo: proti zataženým blokům střílí z hranice vápna stejně často jako soupeři, ale v posledních čtyřech sezonách z toho ze hry byly jen tři góly. Šturm tedy nepřidává objem, ale dovednost, která Slavii scházela — střelu z dálky, která trefí bránu a projde. Vzorek 27 střel je malý a 22% konverze se neudrží, ale i při poloviční by byl při pokusech z dálky nejnebezpečnějším hráčem Slavie za poslední roky.

Slávista Danijel Šturm a jeho střelba ze střední vzdálenosti. Jak si stojí ve srovnání s evropskou špičkou?

Rozdíl xG vs. xGOT
xG je pravděpodobnost, že konkrétní střela skončí gólem. Určuje se přitom podle pozice a situace, ze které vznikla. Naopak xG na bránu (xGOT) se vypočítává až z letu míče, zásadní je proto, jak byla střela umístěná a kam míří. I z horší střelecké pozice může hráč svůj pokus umístit tak, že ho brankář nemá možnost chytit. Platí to pochopitelně i naopak.

Autor: David Rozlivek

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3. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
4. Manchester UnitedManchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3
5. ComoComo 1 1 0 0 4:1 3
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 1 1 0 0 3:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
8. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
9. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
10. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
11. Racing LensLens 1 1 0 0 3:2 3
12. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
13. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
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19. PSV EindhovenEindhoven 1 0 1 0 1:1 1
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