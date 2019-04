Netrestejte nás proti Chelsea. Slavia žádá o odklad sankce za výtržnosti

Atraktivní domácí zápas s Chelsea je na programu už příští čtvrtek 11. dubna od 21.00 a Slavia dosud neví, jak kauza dopadne.

„Slavia dnes obdržela zdůvodnění trestu za Genk. Vzhledem k tomu, že o odvolání by nebylo rozhodnuto do dne zápasu a současně by nemělo podle právníků šanci na úspěch, klub žádá UEFA jen o odklad trestu. Jedním z důvodů je, že nebyla žádná indikace o trestu před zahájením prodeje,“ napsal na svém twitterovém účtu klubový šéf Jaroslav Tvrdík.

Evropská fotbalová unie (UEFA) trestala klub za výtržnosti fanoušků v úvodním kole play off proti Genku. O sankci disciplinárka rozhodla minulý týden v době, kdy Slavia už na dotčená místa v hledišti vstupenky prodala.

Klub se proti disciplinárnímu trestu odvolal, ale případný opravný verdikt by padl až několik dnů po odvolání. Proto slávisté požádali o odklad trestu.

„Máme příslib, že o žádosti o odklad trestu se rozhodne co nejdříve. Stále věříme tomu, že si tento svátek fotbalu užijeme ve slavnostní atmosféře plného stadionu. Na vrácení peněz je času dost, naděje umírá poslední. Moc bych si přál, abychom podobnou situaci řešili naposled,“ poznamenal Tvrdík.