Týmovost, bojovnost a Joao. Slávističtí dorostenci přetlačili Dortmund

Osmnáctiletý brazilský útočník, který má být budoucností slávistického áčka, vstřelil jedinou branku bojovného utkání krátce po pauze. Navedl míč na střed a pravačkou ho poslal přesně k bližší tyči.

Rychle se vzpamatoval s ostrého faulu na půlce, po němž ho jen několik desítek vteřin před gólem slávističtí fyzioterapeuti ošetřovali.

Slavia Praha - Borussia Dortmund 1:0 (0:0) UEFA Youth League, 2. kolo Branka: 56. Felipe.

Sestava Slavie: Markovič - Douděra, Matys, Štětka, Kosek - Červ, Křišťan, Zinhasovič - Felipe (76. Vaněk), Toula, Zeronik (76. Hroník). Trenér: Hyský.

Felipe vynikal pohybem, technikou a prací s míčem. Ač je menší postavy, proti narostlým soupeřům se neztratil. V soubojích nepadal, snažil se je ustát.

„Byl rozdílovým hráčem,“ chválil ho i trenér Martin Hyský. „Nemá to jednoduché, protože mluví jenom portugalsky, ale snažíme se ho příliš nesvazovat. Je to inteligentní hráč a gól mu přeju, bylo vidět, jak moc ho povzbudil.“

Slávisté mohli a patrně i měli vyhrát mnohem vyšším rozdílem, kdyby zejména v prvním poločase proměnili některé ze svých vyložených šancí. Pálil je útočník Toula i stoper Matys, který byl nebezpečný po standardních situacích.

„Nečekali jsme, že budeme mít tolik příležitostí. Produktivita je něco, co musíme zlepšit, ale jinak musím kluky pochválit za jejich nesmírně zopodvědný a týmový výkon,“ doplnil kouč Hyský.

Proti zápasu v Miláně, kde slávističtí mladíci dostali před dvěma týdny čtyři góly, to bylo jako noc a den. Žádná nervozita, žádný strach. Místo toho velké odhodlání, důraz, bojovnost a v určitých pasážích i pohledné akce. Favorizovaného soupeře domácí místy předčili i fotbalovostí.

Dortmund, který minule porazila 2:1 Barcelonu, nepřesvědčil. Především v prvním poločase prohrával souboje a sotva přelezl polovinu. Po přestávce se slávistům vyrovnal v agresivitě a v závěru několikrát sahal i po vyrovnání. Slavii ovšem podržel brankář Markovič, byť většina hostujících střel mezi tři tyče nemířila.

Třeba ta od Youssoufy Moukoka, který se v závěru šikovně otočil kolem obránců a levačkou těsně minul levou šibenici. Byl to jeden z mála záblesků jeho umění.

Teprve čtrnáctiletý supertalent už před dvěma lety hrál za dorost. Když letos naskočil poprvé za mužstvo do devatenácti let, nastřílel šest gólů.

V Praze na Xaverově toho však rodák z kamerunského Yaoundé příliš neukázal. K balonu se dlouho nedostával a k tomu si znepřátelil publikum dvěma ostrými fauly v první půli. Za druhý z nich viděl žlutou kartu.

UEFA Youth League, neboli mládežnická Liga mistrů, je soutěž pro fotbalisty v kategorii do 19 let. Na podzim je rozdělená na dvě části.

První kopíruje základní skupiny Champions League, dvaatřiceti klubů je rozděleno do osmi skupin přesně podle losu prvních týmů. Druhá je určena pro dorostenecké mistry. Na jaře se nejlepší týmy z obou větví utkají ve vyřazovacích bojích.

„Je to pro nás nejen obrovská zkušenost, ale především motivace. Můžeme se porovnat s nejlepšími týmy, to, na co každý z nás kouká v televizi, si vyzkoušíme na vlastní kůži, což je paráda,“ těší brankáře Jakuba Markoviče.

Český fotbal v aktuální sezoně reprezentuje pouze Slavia, protože její dorostenecký tým zároveň v minulém ročníku vyhrál domácí soutěž.