Drtivá výhra na úvod Youth League. Mladí slávisté nasázeli Bodö/Glimt pět branek

Autor: ,
  15:16
Fotbalisté Slavie do 19 let vstoupili do Youth League vysokým domácím vítězstvím 5:0 nad outsiderem Bodö/Glimt. Dvě branky Pražanů dal v Radotíně Adam Rajnoha. Další zápas v ligové fázi soutěže, která je mládežnickou obdobou prestižní Ligy mistrů, odehrají červenobílí 30. září v Miláně proti Interu.

Mladí slávisté se radují z gólu proti Bodö/Glimt. | foto: SK Slavia Praha

Dorostenci Slavie byli před utkáním vysokým favoritem s kurzem pod 1,05:1 a tuto roli potvrdili. Dvě branky Pražanů v první půli ještě neplatily kvůli ofsajdu, ale v 39. minutě už slovenský záložník Rajnoha střelou k tyči otevřel skóre.

Po změně stran již červenobílí místy drtivou převahu potvrdili i větším počtem gólů. V 64. minutě podruhé v zápase skóroval Rajnoha, před ním se prosadili Naskos a Potměšil. Skóre pak uzavřel Pikolon.

Ligová fáze Youth League kopíruje Ligy mistrů. Hraje se rovněž systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má ale jen šest místo osmi kol. Do vyřazovací fáze postoupí prvních 22 celků.

Youth League se v této sezoně zúčastní i Baník Ostrava, který bude hrát druhou větev soutěže - mistrovskou část. Slezané se na přelomu října a listopadu ve dvojzápase utkají s Crvenou zvezdou Bělehrad.

České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

1. kolo

SK Slavia Praha vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 1.94
  • 3.83
  • 3.98
Olympiakos Pireus vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 1.43
  • 4.85
  • 8.00
Paris Saint-Germain vs. Atalanta Bergamo //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.44
  • 5.00
  • 7.24
Liverpool vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.51
  • 4.56
  • 6.52
Bayern Mnichov vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.75
  • 4.21
  • 4.55
Ajax Amsterdam vs. Inter Milán //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 4.95
  • 4.13
  • 1.71
FC Kodaň vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
18.9. 18:45
  • 3.34
  • 3.48
  • 2.18
Bruggy vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
18.9. 18:45
  • 2.66
  • 3.67
  • 2.52
Sporting Lisabon vs. FC Kajrat Almaty //www.idnes.cz/sport
18.9. 21:00
  • 1.08
  • 12.10
  • 30.00
Newcastle United vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
18.9. 21:00
  • 2.77
  • 3.86
  • 2.35
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Play-off

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 1 1 0 0 3:1 3
2. ArsenalArsenal 1 1 0 0 2:0 3
3. FK KarabachKarabach 1 1 0 0 3:2 3
4. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
5. TottenhamTottenham 1 1 0 0 1:0 3
6. Borussia DortmundDortmund 1 0 1 0 4:4 1
7. Juventus FCJuventus 1 0 1 0 4:4 1
8. Pafos FCPafos 0 0 0 0 0:0 0
8. FC KodaňKodaň 0 0 0 0 0:0 0
8. Atalanta BergamoBergamo 0 0 0 0 0:0 0
8. BruggyBruggy 0 0 0 0 0:0 0
8. AS MonacoMonaco 0 0 0 0 0:0 0
8. LeverkusenLeverkusen 0 0 0 0 0:0 0
8. Eintracht FrankfurtFrankfurt 0 0 0 0 0:0 0
8. Galatasaray IstanbulGalatasaray 0 0 0 0 0:0 0
8. Manchester City FCManchester City 0 0 0 0 0:0 0
8. NeapolNeapol 0 0 0 0 0:0 0
8. Paris Saint-GermainPSG 0 0 0 0 0:0 0
8. Atlético MadridAtlético 0 0 0 0 0:0 0
8. Olympiakos PireusPireus 0 0 0 0 0:0 0
8. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
8. Bodo/GlimtBodo/Glimt 0 0 0 0 0:0 0
8. Ajax AmsterdamAjax 0 0 0 0 0:0 0
8. Inter MilánInter 0 0 0 0 0:0 0
8. Bayern MnichovBayern 0 0 0 0 0:0 0
8. ChelseaChelsea 0 0 0 0 0:0 0
8. LiverpoolLiverpool 0 0 0 0 0:0 0
8. Newcastle UnitedNewcastle 0 0 0 0 0:0 0
8. FC BarcelonaBarcelona 0 0 0 0 0:0 0
8. Sporting LisabonSporting 0 0 0 0 0:0 0
8. FC Kajrat AlmatyKajrat 0 0 0 0 0:0 0
32. Benfica LisabonBenfica 1 0 0 1 2:3 0
33. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:2 0
34. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 0:1 0
35. PSV EindhovenEindhoven 1 0 0 1 1:3 0
36. Athletic BilbaoBilbao 1 0 0 1 0:2 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Jásir patří Olomouci, Bilbao má posilu z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Dresy Ústí podle diskotékového pravidla: před krásnými si obleče ošklivé

Sága bizarních ústeckých dresů vrcholí. Slibované „nejkrásnější na světě“ uvedou ty prý nejošklivější. Fotbalisté Viagemu se do nich obléknou v sobotní druholigové partii na hřišti Chrudimi, jsou...

Drtivá výhra na úvod Youth League. Mladí slávisté nasázeli Bodö/Glimt pět branek

Fotbalisté Slavie do 19 let vstoupili do Youth League vysokým domácím vítězstvím 5:0 nad outsiderem Bodö/Glimt. Dvě branky Pražanů dal v Radotíně Adam Rajnoha. Další zápas v ligové fázi soutěže,...

17. září 2025  15:16

Priske byl u rozhodčích dvě a půl minuty, ukazuje video. Sabou tam za ním nakoukl

Zhruba dvě a půl minuty strávil trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v kabině rozhodčích po nedělní porážce v Hradci Králové (1:2). Délku návštěvy i další okolnosti celé situace odhaluje video...

17. září 2025  15:15

Fotbalový palác za polárním kruhem. Soupeř Slavie chystá unikátní stadion

„Za polárním kruhem budem spolu snít. Na okamžik krátký budem zase žít,“ zpívá Michal Hrůza ve své písni Polárka. Fotbalový klub Bodö/Glimt, středeční soupeř Slavie v Lize mistrů, bude brzy žít a...

17. září 2025  14:14

Karabach šokoval Benfiku, ta hned po zápase odvolala trenéra. Přijde Mourinho?

Těžko si mohli vysnít lepší návrat do Champions League. Po šestnácti minutách prohrávali v Lisabonu o dvě branky, přesto nakonec fotbalisté ázerbájdžánského Karabachu senzačně zvítězili na půdě...

17. září 2025  13:24

Výhoda Slavie? Drny a výmoly. V Bodö je hřiště jako plátno na biliár, říká Kubr

Premium

Slavia má skvělý trávník. Šlechtěný. Na milimetr střižený. Od léta prošitý umělým vláknem. Takzvaně hybridní. „Ale pro hráče z Bodö dokonalý nebude. Oni jsou zvyklí, že jim balon nikdy neodskočí....

17. září 2025

Mbappé oslavil gólové jubileum, Marseille ale zuří: Druhá penalta byla ostudná!

Když dostal domácí kapitán Carvajal červenou kartu, vycítili naději, že by si ze stadionu Realu Madrid třeba mohli odvézt víc než jen bod. Jenže místo vítězné branky nakonec fotbalisté Marseille...

17. září 2025  11:54

Šéf Teplic o krizi i hvězdných válkách: Cenovky hráčů jsou desetinásobné

Od jara mají bohatého majitele, v létě radikálně okysličily kádr, přesto fotbalové Teplice nerozkvetly. Po sedmi kolech první ligy mají jako loni jen tři body a hledají cestu z výsledkové mizérie....

17. září 2025  11:40

Hvězda z Bodö, o kterou stála i Slavia. Hauge hrál za Milán, teď si doma plní sen

Skautům z celé Evropy jeho jméno několik měsíců blikalo na radarech. Z dat a čísel vždy vycházel výtečně a na vlastní oči kvality jen potvrzoval. Jens Petter Hauge z akademie norského Bodö/Glimt si...

17. září 2025  10:40

Slavia - Bodö/Glimt v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie vstupují do ligové fáze Ligy mistrů. Jejich prvním soupeřem bude v Edenu norský tým Bodö/Glimt. Kde můžete zápas 1. kola nejprestižnější pohárové soutěže sledovat živě?

17. září 2025  10:22

Neúnavný střelec. Messi v MLS znovu pokořil hranici 20 gólů

Argentinec Lionel Messi se v zámořské MLS podílel gólem a asistencí na výhře Miami 3:1 nad Seattlem, který Inter před dvěma týdny zdolal ve finále Ligového poháru. Hvězdný útočník tak ve druhé sezoně...

17. září 2025  9:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Lize mistrů poprvé a rovnou s páskou? Holeš: Ubíjelo mě, když nám soutěž utíkala

Vzhledem k absenci stálého kapitána Jana Bořila to bude nejspíš on, kdo ve středu večer přivede slávistické válečníky do prvního letošního boje v Lize mistrů. Mimochodem, pro fotbalistu Tomáše Holeše...

17. září 2025  8:40

Vím, proč sešívaný dres tíží. Trpišovský o fotbalu i útěku: Do kina chodím v kapuci

Premium

Jen co potřese rukou a usedne na polstrovaný červenobílý gauč, pochopíte, že má práce nad hlavu. Vždyť mezi rozhovor a přípravu u videa ani nevmáčkne pauzu na oběd, takže si k povídání donese houbové...

17. září 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.