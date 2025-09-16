Slavia - Bodö/Glimt v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Autor: ,
  15:49
Fotbalisté Slavie vstupují do ligové fáze Ligy mistrů. Jejich prvním soupeřem bude v Edenu norský tým Bodö/Glimt. Kde můžete zápas 1. kola nejprestižnější pohárové soutěže sledovat živě?

Fotbalisté Slavie křepčí po gólu Tomáše Chorého. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kde sledovat zápas Slavia – Bodö/Glimt živě?

Zápas 1. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná ve středu 17.9 v 18:45.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Slavia – Bodö/Glimt můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, historie, kde sledovat

Jak se týmy do Ligy mistrů dostaly?

  • Slavia postoupila do ligové fáze jako český šampion přímo díky koeficientu.
  • Norský mistr Bodö/Glimt musel absolvovat play off, ve kterém ukázal svojí sílu. Rakouský Sturm Graz doma smetl 5:0, venku si mohl dovolit porážku 1:2.

Trpišovský je rád, že může proti Bodö nasadit Chorého. Je pro nás klíčový, říká

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání

  • Slavia v sobotu ve svižném a pohledném ligovém utkání porazila Karvinou 3:1.
  • Hráči Bodö/Glimt poslali do Edenu varování už v pátek. V ligovém utkání rozstříleli Kristiansand 7:1.

Slavia – Bodö/Glimt:

Výkop: středa 17. září, 18:45.
Rozhodčí: Barbu - Grigoriu, Neacsu (všichni Rum.) - Bebek (video, Chorv.).

Předpokládané sestavy:
Slavia: Staněk - Holeš, Zima, Chaloupek - Douděra, Zafeiris, Oscar, Sadílek - Kušej, Provod - Chorý.
Bodö: Haikin - Riisnaes, Nielsen, Björtuft, Sjövold - Evjen, Berg, Auklend - Jörgensen, Högh, Hauge.

Absence: Bořil, Ogbu (oba zranění), Fully, Javorček (oba zranění + nejsou na soupisce), Kolář, Vorlický, Zmrzlý (všichni nejsou na soupisce) - Björkan, Blomberg, Brynhildsen, Määttä, Moe (všichni zranění), Högh, Saltnes (oba nejistý start).

Vizitka soupeře:

Bodø/Glimt

Rok založení: 1916
Klubové barvy: žlutá a černá
Web: glimt.no (oficiální stránka)
Stadion: Aspmyra Stadion (kapacita cca 8 270 diváků), otevřen 1966, několikrát modernizován
Trenér: Kjetil Knutsen
Současné opory: Kasper Högh, Ulrik Saltnes (záložník), Patrick Berg (záložník), Nikita Haikin (brankář)

Úspěchy
Mistr Norska (Eliteserien): 4× (2020, 2021, 2023, 2024)
Norský pohár (Norwegian Cup): 2× vítěz (1975, 1993)

Historický úspěch v Evropě: v sezóně 2024-25 postoupili do semifinále Evropské ligy, jako první norský klub v historii tohoto druhu soutěže. V něm nestačili na Tottenham po prohrách 0:2 a 1:3

Zajímavosti před zápasem Slavia – Bodö/Glimt:

  • Soupeři se dosud v pohárech neutkali
  • Slavia v součtu s letní přípravou 15 utkání za sebou neprohrála
  • Slavia v pohárech v posledních 7 zápasech nezvítězila
  • Slavia doma v pohárech 4x po sobě nevyhrála
  • Slavia v jediném dosavadním utkání s norským soupeřem v soutěžích UEFA remizovala v roce 2005 v tehdejším Poháru UEFA ve Stavangeru 2:2
  • Slavia se představí v hlavní fázi Ligy mistrů potřetí v historii a poprvé od roku 2019, kdy v tehdy ještě čtyřčlenné skupině skončila bez vítězství poslední
  • Bodö/Glimt se s českým týmem dosud v pohárech utkalo jednou, v roce 2023 vyřadilo v kvalifikaci Konferenční ligy Bohemians 1905 po výhrách 3:0 doma a 4:2 venku
  • Bodö/Glimt si zahraje hlavní fázi Ligy mistrů poprvé v historii
  • Bodö/Glimt prohrálo jediný z posledních 13 soutěžních zápasů
  • Bodö/Glimt v pohárech venku 7x po sobě nezvítězilo (z toho 6 porážek)
  • Bodö/Glimt vyhrálo 4 z posledních 5 ročníků norské ligy

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Slavia favoritem. Na tříbodový zisk domácího týmu vypsali bookmakeři kurz 1,8.

Slavia – Bodö/GlimtVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,84,24
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

1. kolo

PSV Eindhoven vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 1.91
  • 3.92
  • 4.00
Athletic Bilbao vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 5.19
  • 3.66
  • 1.77
Tottenham vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.92
  • 3.89
  • 4.00
Real Madrid vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.36
  • 5.60
  • 8.17
Juventus FC vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.93
  • 3.66
  • 4.22
Benfica Lisabon vs. FK Karabach //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.20
  • 7.17
  • 16.00
SK Slavia Praha vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 1.80
  • 4.18
  • 4.02
Olympiakos Pireus vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 1.40
  • 4.84
  • 8.03
Paris Saint-Germain vs. Atalanta Bergamo //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.46
  • 4.72
  • 6.79
Liverpool vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.51
  • 4.54
  • 6.16
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Play-off

Kompletní los

Nejčtenější

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Jásir patří Olomouci, Bilbao má posilu z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Slavia - Bodö/Glimt v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie vstupují do ligové fáze Ligy mistrů. Jejich prvním soupeřem bude v Edenu norský tým Bodö/Glimt. Kde můžete zápas 1. kola nejprestižnější pohárové soutěže sledovat živě?

16. září 2025  15:49

Sabou se omluvil Spartě za napadení Vindahla. Klub mu zakázal vstup na lavičku

Omluva a následný trest. Hradecký fotbalový klub odsoudil jednání svého sportovního ředitele Jiřího Saboua, který napadl sparťanského gólmana Petera Vindahla o poločasové přestávce nedělního...

16. září 2025  15:44

Trpišovský je rád, že může proti Bodö nasadit Chorého. Je pro nás klíčový, říká

Na bariéry pod tribunami brigádníci natahují modré plachty s obrysy míče. Po střeše nad protilehlou tribunou chodí čtyři muži a cosi řeší. Na stadion v pražském Edenu dorazila fotbalová Liga mistrů,...

16. září 2025  15:20

Etická komise bude řešit Priskeho návštěvu sudích. Porušení řádů, říká LFA

Fotbalová asociace řeší pochybení sudích. Po nedělním utkání Sparty v Hradci měl rozhodčí Jan Beneš vpustit do své kabiny hostujícího trenéra Briana Priskeho, což posléze potvrdil v médiích. Předseda...

16. září 2025  13:43,  aktualizováno  14:09

Potíže s vízem vyřešeny. Egyptský útočník Jásir už může hrát za Olomouc

Egyptský fotbalista Muhammad Jásir definitivně patří Olomouci. Sigma už na počátku září zapsala čtyřiadvacetiletého útočníka na soupisku pro Konferenční ligu, příchod nové posily ale vzhledem k...

16. září 2025  13:29

Nikým si nenechte zkazit chuť ze hry, radí Sonntagová začínajícím fotbalistkám

Bylo jí osm let, když poprvé oblékla dres Sparty. A nosí ho dodnes. Jen už ne v žačkách, ale v 1. lize žen. A věří, že letos získá její tým po čtyřech letech mistrovský titul. „Sparta by se měla...

16. září 2025  12:35

Slavia odmítla spekulace ohledně kvality dresů. S Castore bude spolupracovat dál

Nebyl by to sice první škraloup britské značky, nicméně slávistická spolupráce s výrobcem dresů Castore by fiaskem skončit neměla. Spekulaci, že je údajně pražský fotbalový klub nespokojený, záhy sám...

16. září 2025  11:25

Kričfaluši musí po premiéře povinně na tribunu. Do Baníku ho nalákal i Šín

Minulý týden Ondřej Kričfaluši posílil fotbalisty Baníku Ostrava a hned v sobotu nastoupil proti Liberci. Odehrál celé utkání a byl hodně zklamaný prohrou 0:2. Leč ve středu proti Teplicím bude jen...

16. září 2025  8:20

Kouč největší hvězdou. Norský Trpišovský nařizuje sedět ve tmě, velkokluby odmítá

Premium

Když se zrovna nehrál zápas, scházeli se na stadionu každé ráno před devátou. Snídaně a trénink až pak. Kdy až pak? Až po meditaci, kterou vyžadoval zarputilý trenér Kjetil Knutsen. Patnáct minut ve...

16. září 2025

KVÍZ: Slavia v Lize mistrů: první střelec, příběh Čaroděje i nechtěný rekord. Vzpomínáte?

Poprvé před osmnácti a podruhé před šesti lety. Fotbalová Slavia se těší na třetí účast v prestižní Lize mistrů, která pro ni odstartuje domácím utkáním s norským Bodö/Glimt. Vzpomínáte, čím si ve...

vydáno 16. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Další odvolaný trenér. Po třech zápasech Mönchengladbach vyhodil Seoaneho

Bývalý trenér Leverkusenu Erik ten Hag se na začátku září stal nejrychleji odvolaným trenérem v historii německé bundesligy. Teď jeho kroky následuje Gerardo Seoane, kterého trápící se Borussia...

15. září 2025  19:37

Opava v druholigové dohrávce porazila Ostravu, jedinou branku dal Ndiaye

Fotbalisté Opavy v dohrávce 9. kola druhé ligy porazili na svém hřišti rezervu Ostravy 1:0. Domácí se posunuli v tabulce na třetí místo o bod před slezského rivala, navíc mají zápas k dobru.

15. září 2025  19:28

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.