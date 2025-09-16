Kde sledovat zápas Slavia – Bodö/Glimt živě?
Zápas 1. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná ve středu 17.9 v 18:45.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Slavia – Bodö/Glimt můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
|
Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, historie, kde sledovat
Jak se týmy do Ligy mistrů dostaly?
- Slavia postoupila do ligové fáze jako český šampion přímo díky koeficientu.
- Norský mistr Bodö/Glimt musel absolvovat play off, ve kterém ukázal svojí sílu. Rakouský Sturm Graz doma smetl 5:0, venku si mohl dovolit porážku 1:2.
|
Trpišovský je rád, že může proti Bodö nasadit Chorého. Je pro nás klíčový, říká
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání
- Slavia v sobotu ve svižném a pohledném ligovém utkání porazila Karvinou 3:1.
- Hráči Bodö/Glimt poslali do Edenu varování už v pátek. V ligovém utkání rozstříleli Kristiansand 7:1.
Slavia – Bodö/Glimt:
Výkop: středa 17. září, 18:45.
Předpokládané sestavy:
Absence: Bořil, Ogbu (oba zranění), Fully, Javorček (oba zranění + nejsou na soupisce), Kolář, Vorlický, Zmrzlý (všichni nejsou na soupisce) - Björkan, Blomberg, Brynhildsen, Määttä, Moe (všichni zranění), Högh, Saltnes (oba nejistý start).
Vizitka soupeře:
Bodø/Glimt
Rok založení: 1916
Úspěchy
Historický úspěch v Evropě: v sezóně 2024-25 postoupili do semifinále Evropské ligy, jako první norský klub v historii tohoto druhu soutěže. V něm nestačili na Tottenham po prohrách 0:2 a 1:3
Zajímavosti před zápasem Slavia – Bodö/Glimt:
- Soupeři se dosud v pohárech neutkali
- Slavia v součtu s letní přípravou 15 utkání za sebou neprohrála
- Slavia v pohárech v posledních 7 zápasech nezvítězila
- Slavia doma v pohárech 4x po sobě nevyhrála
- Slavia v jediném dosavadním utkání s norským soupeřem v soutěžích UEFA remizovala v roce 2005 v tehdejším Poháru UEFA ve Stavangeru 2:2
- Slavia se představí v hlavní fázi Ligy mistrů potřetí v historii a poprvé od roku 2019, kdy v tehdy ještě čtyřčlenné skupině skončila bez vítězství poslední
- Bodö/Glimt se s českým týmem dosud v pohárech utkalo jednou, v roce 2023 vyřadilo v kvalifikaci Konferenční ligy Bohemians 1905 po výhrách 3:0 doma a 4:2 venku
- Bodö/Glimt si zahraje hlavní fázi Ligy mistrů poprvé v historii
- Bodö/Glimt prohrálo jediný z posledních 13 soutěžních zápasů
- Bodö/Glimt v pohárech venku 7x po sobě nezvítězilo (z toho 6 porážek)
- Bodö/Glimt vyhrálo 4 z posledních 5 ročníků norské ligy
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Slavia favoritem. Na tříbodový zisk domácího týmu vypsali bookmakeři kurz 1,8.
|Slavia – Bodö/Glimt
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,8
|4,2
|4