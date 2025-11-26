A čekání nekončí, nejen v Lize mistrů. Slavia v pohárech už přes rok nezvítězila

Jestli si někdo splnil úkol stoprocentně, tak on. Dlouho moc práce neměl, pak během pěti minut čapl tři góly. Třikrát se před ním zjevil šikovný záložník Navarro, třikrát ho Jindřich Staněk bravurně vychytal. Díky němu má fotbalová Slavia v Lize mistrů třetí remízu. Ale bude spokojená?
Spíš ne, protože v úterý proti Bilbau si věřila na vítězství. A místo něj připravila bouřícímu Edenu jen bezgólový večer.

Předlouhé čekání na vyhraný zápas v Lize mistrů se táhne osmnáct let.

Vzpomínáte? V září 2007 se těsně před domácí premiérou proti rumunské Steaue Bukurešť řešil nedoléčený sval štístka Šmicera a téměř šestnácti tisícům diváků na Rošického stadionu na Strahově zatrnulo, když musel přísný trenér Jarolím v poločase po Brabcovi vystřídat i druhého zraněného obránce Latku.

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

O výhře 2:1 rozhodl rozhodl tuniský záložník Belaid, letní posila z Interu. První gól vstřelil útočník Šenkeřík, který toho večera zaujal i nevídanou kličkou.

Klobouk dolů, pokud si vybavíte, že na čele ligy tehdy po šesti kolech trůnily neporažené Teplice, které o tři dny dřív zažívaly vítěznou euforii po duelu se Spartou, jejíž vyloučený kapitán Řepka při odchodu do kabin strčil do kameramana České televize.

Na svazu druhým rokem šéfoval Pavel Mokrý, reprezentaci, která v tehdejším žebříčku zrovna vypadla z elitní desítky, vedl Karel Brückner a premiérem země byl Mirek Topolánek. Titulní strany novin plnily detaily Kuřimské kauzy a na světovém trhu se necelé tři měsíce prodával vůbec první iPhone.

To jen pro představu, jak moc dávno to bylo.

Co chybělo, aby se proti Bilbau povedlo dlouhatánské čekání ukončit? Docela dost. Hlavně góly a šance, na které se Slavia v Lize mistrů šíleně nadře. Fanoušci se vlastně nejvíc bavili na začátku, při předzápasovém programu, který měl glanc. Potemnělý stadion, prskající ohňostroj na střeše a taky nová klubová hymna inspirovaná tóny Smetanovy Vltavy.

Slávistický stadion před utkáním Ligy mistrů proti Bilbau.

Tohle entrée mělo grády a atmosféru. I v zimě a vánici se narvané tribuny těšily, co na trávníku uvidí.

Jenže to zase nebylo ono.

V prvním poločase spoustu technických nedokonalostí, laciných ztrát, podivných odskoků, splašených rozhodnutí, nespokojených gest, dohadů, šarvátek i negativních emocí.

Nazlobený trenér Trpišovský dostal od litevského rozhodčího Rumšase žlutou kartu za protesty a nespokojeně se u postranní čáry pohupoval i hostující kouč Valverde.

K šedivému kabátu a kašmírové šále vytáhl asi po čtvrthodině také čepici, protože teploměr v Praze klesnul k nule. Do bílého zápisníku, který měl schovaný v kapse, zanesl několik poznámek, z nichž možná o přestávce v kabině čerpal. A klidně mezi nimi mohla být i stížnost na mizerného sudího, kterému se zápas rozsypal pod rukama.

Hráčům dovolil přes čtyřicet faulů, což je extrémní číslo. Nenasadil jasný metr, ve verdiktech se plácal a bezgólovou podívanou ukončil písknutím ve chvíli, kdy se Slavia štelovala k poslednímu útoku.

Spokojený tak nebyl nakonec asi nikdo.

Ani slávistický trenér Trpišovský, který si na vítězství dělal zálusk. S týmem sbíral mistrovské tituly, protáhl ho do čtvrtfinále Evropské i Konferenční ligy, ale v Champions League na tříbodový zápas čeká.

Já a hrdina? Ale jděte. Gólman Staněk bral chválu bez emocí, děkovali mu hráči i kouč

Nevyšlo to ani na jedenáctý pokus. A už dvanáct utkání trvá evropská šňůra bez vítězství, což je série, kterou Slavia táhne od loňského úspěchu proti Ludogorci Razgrad.

„Chceme hrát dobře, hrát svým stylem, soupeři to znepříjemnit a dotáhnout zápas k vítězství. Urvat to za každou cenu,“ burcoval Trpišovský před výkopem.

Byl z toho jen bod. A co příště, v Londýně proti Tottenhamu?

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Musím víc přemýšlet, kál se Chaloupek po chybě. K rozhodčímu se vyjadřovat nechtěl

Záložník Bilbaa Oihan Sancet zakončuje v utkání se Slavií.

Už po šesti minutách soupeři nabídl gólovku. Na polovině hřiště chybně rozehrál a Bilbao rozjelo nebezpečný protiútok, na jehož konci ale Sanceta vychytal Staněk. „Občas se pouštím do něčeho, do čeho...

26. listopadu 2025  8:59

Jste pořád stejní blázni, slyšel Trpišovský. Rozhodčí? Zažili jsme horší, reagoval kouč

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský diskutuje s rozhodčím Rumšasem během...

Počtvrté v řadě ve fotbalové Lize mistrů nedali slávisté ani gól. Mají bod za třetí remízu v pátém zápase. „Kluci jeli na krev, ale na vítězství to nebylo,“ krčil rameny smířený kouč Jindřich...

26. listopadu 2025  7:25

Já a hrdina? Ale jděte. Gólman Staněk bral chválu bez emocí, děkovali mu hráči i kouč

První tutovka Bilbaa. Brankář Staněk se chystá vyrazit střelu Sanceta zblízka.

Všichni ho plácali po zádech, i od novinářů slyšel jen slova chvály. Jindřich Staněk, brankář slávistických fotbalistů, to však bral bez emocí. „Já a hrdina? Nemyslím si to. Na hřišti jsem nebyl sám,...

26. listopadu 2025

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Slavia ve fotbalové Lize mistrů stále čeká na výhru. Český mistr má za sebou pět duelů. Doma ho čeká už jen Barcelona, venku se ukáže na Tottenhamu a na stadionu Pafosu. Jaké jsou termíny zápasů, kde...

22. října 2025  23:22,  aktualizováno  26. 11.

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

25. listopadu 2025  19:54,  aktualizováno  23:48

Schick se podílel na skalpu City, Chelsea rozebrala Barcelonu. Juventus poprvé slaví

Patrik Schick se raduje z branky do sítě Manchesteru City.

Další porci atraktivních zápasů nabídl úterní program základní fáze Ligy mistrů. Reprezentační útočník Patrik Schick se gólem podílel na překvapivém vítězství Leverkusenu na půdě Manchesteru City....

25. listopadu 2025  18:48,  aktualizováno  23:23

Ronaldo dostal podmínku, úder loktem ho o začátek mistrovství světa nepřipraví

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo slaví gól do sítě Maďarska.

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo nepřijde po vyloučení v kvalifikačním utkání v Irsku o úvod mistrovství světa. Agentura AP uvedla, že světová federace FIFA udělila čtyřicetileté hvězdě za...

25. listopadu 2025  18:29

U Buffonů smutní, zemřel příbuzný a mistr Itálie. Brankáři Lorenzovi radil i Jašin

Italský brankář Lorenzo Buffon (vlevo) si podává ruku s kapitánem Německa...

V barvách AC Milán vyhrál hned čtyřikrát italský titul, pak přesídlil k městskému rivalovi Interu, kterému triumf v italské lize vychytal v roce 1963. Zachytal si také finále Poháru mistrů evropských...

25. listopadu 2025  18:10

Pan Kachňátko, zázračný pidižvík. Hrdina Bilbaa zemřel rok po konci kariéry

Rafael Moreno Aranzadi alias Pichichi v dresu Bilbaa v roce 1915.

Povídalo se o něm leccos. Deset let ho milovali a oslavovali jako fotbalového génia. Jakmile přestal dávat góly, byl z něj najednou sobec, kterého vlastní fanoušci vybučeli, točili se k němu na...

25. listopadu 2025  17:30

Sparta před Legií mění program. Cestuje až k večeru a ve Varšavě nebude trénovat

Sparťanští fotbalisté na tréninku ve svém centru na Strahově.

Fotbalová Sparta mění program během předzápasového dne před svým čtvrtým vystoupením v Konferenční lize. Kvůli nepříznivému počasí ve Varšavě nebude ve středu na stadionu Legie trénovat, aby se...

25. listopadu 2025  17:01

Mladí slávisté remizovali s Bilbaem, jako první mu v Youth League sebrali body

Slávista Petr Potměšil v zápase proti Bodö/Glimt.

Fotbalisté Slavie do 19 let v 5. kole Youth League doma remizovali s Bilbaem 3:3, o výhru přišli v nastavení. V prvním poločase padlo v Radotíně pět gólů. Za domácí dvakrát skóroval Mubarak Suleiman...

25. listopadu 2025  16:21

Další tructurnaj? Rusko údajně plánuje uspořádat vlastní fotbalový šampionát

Ruští fanoušci během přátelského utkání se Zambií.

Informace jsou zatím kusé a těžko dohledáte relevantní zdroj, který by rozjezd takových plánů explicitně potvrzoval, takže je berte s rezervou. Nicméně překvapilo by vás, kdyby po letech vyloučení...

25. listopadu 2025  14:47

