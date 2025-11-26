Spíš ne, protože v úterý proti Bilbau si věřila na vítězství. A místo něj připravila bouřícímu Edenu jen bezgólový večer.
Předlouhé čekání na vyhraný zápas v Lize mistrů se táhne osmnáct let.
Vzpomínáte? V září 2007 se těsně před domácí premiérou proti rumunské Steaue Bukurešť řešil nedoléčený sval štístka Šmicera a téměř šestnácti tisícům diváků na Rošického stadionu na Strahově zatrnulo, když musel přísný trenér Jarolím v poločase po Brabcovi vystřídat i druhého zraněného obránce Latku.
Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi
O výhře 2:1 rozhodl rozhodl tuniský záložník Belaid, letní posila z Interu. První gól vstřelil útočník Šenkeřík, který toho večera zaujal i nevídanou kličkou.
Klobouk dolů, pokud si vybavíte, že na čele ligy tehdy po šesti kolech trůnily neporažené Teplice, které o tři dny dřív zažívaly vítěznou euforii po duelu se Spartou, jejíž vyloučený kapitán Řepka při odchodu do kabin strčil do kameramana České televize.
Na svazu druhým rokem šéfoval Pavel Mokrý, reprezentaci, která v tehdejším žebříčku zrovna vypadla z elitní desítky, vedl Karel Brückner a premiérem země byl Mirek Topolánek. Titulní strany novin plnily detaily Kuřimské kauzy a na světovém trhu se necelé tři měsíce prodával vůbec první iPhone.
To jen pro představu, jak moc dávno to bylo.
Co chybělo, aby se proti Bilbau povedlo dlouhatánské čekání ukončit? Docela dost. Hlavně góly a šance, na které se Slavia v Lize mistrů šíleně nadře. Fanoušci se vlastně nejvíc bavili na začátku, při předzápasovém programu, který měl glanc. Potemnělý stadion, prskající ohňostroj na střeše a taky nová klubová hymna inspirovaná tóny Smetanovy Vltavy.
Tohle entrée mělo grády a atmosféru. I v zimě a vánici se narvané tribuny těšily, co na trávníku uvidí.
Jenže to zase nebylo ono.
V prvním poločase spoustu technických nedokonalostí, laciných ztrát, podivných odskoků, splašených rozhodnutí, nespokojených gest, dohadů, šarvátek i negativních emocí.
Nazlobený trenér Trpišovský dostal od litevského rozhodčího Rumšase žlutou kartu za protesty a nespokojeně se u postranní čáry pohupoval i hostující kouč Valverde.
K šedivému kabátu a kašmírové šále vytáhl asi po čtvrthodině také čepici, protože teploměr v Praze klesnul k nule. Do bílého zápisníku, který měl schovaný v kapse, zanesl několik poznámek, z nichž možná o přestávce v kabině čerpal. A klidně mezi nimi mohla být i stížnost na mizerného sudího, kterému se zápas rozsypal pod rukama.
Hráčům dovolil přes čtyřicet faulů, což je extrémní číslo. Nenasadil jasný metr, ve verdiktech se plácal a bezgólovou podívanou ukončil písknutím ve chvíli, kdy se Slavia štelovala k poslednímu útoku.
Spokojený tak nebyl nakonec asi nikdo.
Ani slávistický trenér Trpišovský, který si na vítězství dělal zálusk. S týmem sbíral mistrovské tituly, protáhl ho do čtvrtfinále Evropské i Konferenční ligy, ale v Champions League na tříbodový zápas čeká.
Já a hrdina? Ale jděte. Gólman Staněk bral chválu bez emocí, děkovali mu hráči i kouč
Nevyšlo to ani na jedenáctý pokus. A už dvanáct utkání trvá evropská šňůra bez vítězství, což je série, kterou Slavia táhne od loňského úspěchu proti Ludogorci Razgrad.
„Chceme hrát dobře, hrát svým stylem, soupeři to znepříjemnit a dotáhnout zápas k vítězství. Urvat to za každou cenu,“ burcoval Trpišovský před výkopem.
Byl z toho jen bod. A co příště, v Londýně proti Tottenhamu?