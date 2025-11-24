Slavia - Bilbao v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Autor:
  14:29
Do Edenu míří další atraktivní soupeř. Slavia v 5. kole Ligy mistrů přivítá španělský tým Athletic Bilbao. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě i další zajímavé informace najdete v našem textu.
Kde sledovat zápas Slavia – Bilbao živě?

Zápas 5. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Duel začíná v úterý 25.11. 2025 od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Slavia – Bilbao můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?

  • Slavia v 1. kole remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Zápas měla skvěle rozehraný, jenže ztratila dvoubrankové vedení. Za stavu 2:1 pak místo taktického zvolnění nadšeně útočila a byla potrestána.
  • Ve 2. kole slávisté na San Siru po bojácném výkonu podlehli Interu Milán 0:3. V utkání vystřelili celkem třikrát, na branku jen jednou.
  • Ve 3. kole Slavia zavítala na hřiště Atalanty Bergamo a odvezla si remízu 0:0. Předvedla se o hodně lépe než v Miláně. Podržel ji brankář Markovič, ale herně byla odvážnější a hrozila i směrem dopředu.
  • Ve 4. utkání Slavia po slušném výkonu podlehla doma Arsenalu 0:3. Slávisté se snažili hrát v tempu, slušně napadali, ale zkušený soupeř je nepouštěl do šancí a potrestal chyby.
  • Bilbao v 1. kole nestačilo doma na Arsenal 0:2, ve 2. kole schytalo debakl 1:4 v Dortmudu, ve 3. kole slavilo zatím jediné vítězství, když doma otočilo zápas s Karabachem na 3:1 a ve 4. kole podlehlo 0:2 na hřišti Newcastlu.

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání

Slavia – Bilbao:

Výkop: úterý 25. listopadu, 21:00.
Rozhodčí: Rumšas - Radiuš, Sužiedelis (všichni Lit.) - Ruperti (video, Niz.).

Předpokládané sestavy:
Slavia: Staněk - Vlček, Zima, Chaloupek - Douděra, Zafeiris, Sadílek, Mbodji - Provod, Sanyang - Chorý.
Bilbao: Simón - Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche - Jauregizar, Vesga - Berenguer, Sancet, N. Williams - Guruzeta.

Absence: Oscar (zranění), Javorček (zranění + není na soupisce), Fully, Kolář, Vorlický, Zmrzlý (všichni nejsou na soupisce) - Sannádí, I. Williams (oba zranění), Egiluz, Prados (oba zranění + nejsou na soupisce), Álvarez (trest za doping + není na soupisce), Izeta (není na soupisce).
Disciplinární ohrožení: Mbodji - Paredes (oba 2 ŽK).

Vizitka soupeře:

Athletic Bilbao

    • Rok založení: 1898
    • Klubové barvy: červená a bílá pruhovaná trička, černé doplňky
    • Web: athletic-club.eus
    • Stadion: San Mamés, kapacita cca 53 331 diváků
    • Trenér: Ernesto Valverde
    • Současné opory: Iñaki Williams (útočník, nyní zraněný), Nico Williams (křídelník), Oihan Sancet (záložník), Unai Simón (brankář)

Oihan Sancet z Bilbaa oslavuje se spoluhráči gól proti Rangers.

    • Úspěchy:
      • La Liga: 8× mistr
      • Copa del Rey: 24× vítěz
      • Supercopa de España: 3× vítěz

Zajímavosti před zápasem Slavia – Bilbao:

  • Slavia a Bilbao na sebe narazily v minulé sezoně. V ligové fázi Evropské ligy slávisté podlehli na hřišti soupeře 0:1. V utkání však herně dominovali a ve Španělsku zanechali velmi sympatický dojem.
  • Slavia vyhrála jediný z posledních 11 pohárových duelů se španělskými soupeři
  • Slavia v pohárech v posledních 11 zápasech nezvítězila
  • Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 15x po sobě nevyhrála a v posledních 3 zápasech neskórovala
  • Slavia doma v pohárech 6x za sebou nezvítězila
  • Slavia prohrála jediné z posledních 9 soutěžních utkání a ve 4 z minulých 5 duelů zvítězila

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat
  • Bilbao prohrálo jen úvodní ze 4 zápasů v pohárech s českými týmy, naposledy v lednu v Evropské lize zvítězilo 3:1 nad Plzní
  • Bilbao v jediném pohárovém utkání na české půdě prohrálo v říjnu 2012 na Spartě 1:3
  • Bilbao prohrálo 4 z posledních 5 soutěžních zápasů
  • Bilbao prohrálo 5 z posledních 6 pohárových duelů
  • Bilbao venku v pohárech 6x po sobě nezvítězilo (z toho 5 porážek)

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o vyrovnaný zápas, mírným favoritem je přeci jen španělský tým.

Slavia – BilbaoVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy3,073,352,38
4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 4 4 0 0 14:3 12
2. ArsenalArsenal 4 4 0 0 11:0 12
3. Inter MilánInter 4 4 0 0 11:1 12
4. Manchester CityManchester City 4 3 1 0 10:3 10
5. Paris Saint-GermainPSG 4 3 0 1 14:5 9
6. Newcastle UnitedNewcastle 4 3 0 1 10:2 9
7. Real MadridReal Madrid 4 3 0 1 8:2 9
8. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 9:4 9
9. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 3 0 1 8:6 9
10. TottenhamTottenham 4 2 2 0 7:2 8
11. FC BarcelonaBarcelona 4 2 1 1 12:7 7
12. ChelseaChelsea 4 2 1 1 9:6 7
13. Sporting LisabonSporting 4 2 1 1 8:5 7
14. Borussia DortmundDortmund 4 2 1 1 13:11 7
15. FK KarabachKarabach 4 2 1 1 8:7 7
16. Atalanta BergamoBergamo 4 2 1 1 3:5 7
17. Atlético MadridAtlético 4 2 0 2 10:9 6
18. PSV EindhovenEindhoven 4 1 2 1 9:7 5
19. AS MonacoMonaco 4 1 2 1 4:6 5
20. Pafos FCPafos 4 1 2 1 2:5 5
21. LeverkusenLeverkusen 4 1 2 1 6:10 5
22. BruggyBruggy 4 1 1 2 8:10 4
23. Eintracht FrankfurtFrankfurt 4 1 1 2 7:11 4
24. NeapolNeapol 4 1 1 2 4:9 4
25. Olympique MarseilleMarseille 4 1 0 3 6:5 3
26. Juventus FCJuventus 4 0 3 1 7:8 3
27. Athletic BilbaoBilbao 4 1 0 3 4:9 3
28. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 4 1 0 3 4:12 3
29. Bodo/GlimtBodo/Glimt 4 0 2 2 5:8 2
30. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 2 2 2:8 2
31. Olympiakos PireusPireus 4 0 2 2 2:9 2
32. VillarrealVillarreal 4 0 1 3 2:6 1
33. FC KodaňKodaň 4 0 1 3 4:12 1
34. FC Kajrat AlmatyKajrat 4 0 1 3 2:11 1
35. Benfica LisabonBenfica 4 0 0 4 2:8 0
36. Ajax AmsterdamAjax 4 0 0 4 1:14 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

