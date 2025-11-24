Kde sledovat zápas Slavia – Bilbao živě?
Zápas 5. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Duel začíná v úterý 25.11. 2025 od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Slavia – Bilbao můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?
- Slavia v 1. kole remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Zápas měla skvěle rozehraný, jenže ztratila dvoubrankové vedení. Za stavu 2:1 pak místo taktického zvolnění nadšeně útočila a byla potrestána.
- Ve 2. kole slávisté na San Siru po bojácném výkonu podlehli Interu Milán 0:3. V utkání vystřelili celkem třikrát, na branku jen jednou.
- Ve 3. kole Slavia zavítala na hřiště Atalanty Bergamo a odvezla si remízu 0:0. Předvedla se o hodně lépe než v Miláně. Podržel ji brankář Markovič, ale herně byla odvážnější a hrozila i směrem dopředu.
- Ve 4. utkání Slavia po slušném výkonu podlehla doma Arsenalu 0:3. Slávisté se snažili hrát v tempu, slušně napadali, ale zkušený soupeř je nepouštěl do šancí a potrestal chyby.
- Bilbao v 1. kole nestačilo doma na Arsenal 0:2, ve 2. kole schytalo debakl 1:4 v Dortmudu, ve 3. kole slavilo zatím jediné vítězství, když doma otočilo zápas s Karabachem na 3:1 a ve 4. kole podlehlo 0:2 na hřišti Newcastlu.
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání
- Slavia v sobotním ligovém utkání zdolala v malém derby Bohemians 3:1.
- Bilbao v sobotním duelu španělské ligy prohrálo na hřišti Barcelony 0:4, když od 56. minuty hrálo bez vyloučeného Sanceta.
Slavia – Bilbao:
Výkop: úterý 25. listopadu, 21:00.
Absence: Oscar (zranění), Javorček (zranění + není na soupisce), Fully, Kolář, Vorlický, Zmrzlý (všichni nejsou na soupisce) - Sannádí, I. Williams (oba zranění), Egiluz, Prados (oba zranění + nejsou na soupisce), Álvarez (trest za doping + není na soupisce), Izeta (není na soupisce).
Vizitka soupeře:
Athletic Bilbao
Zajímavosti před zápasem Slavia – Bilbao:
- Slavia a Bilbao na sebe narazily v minulé sezoně. V ligové fázi Evropské ligy slávisté podlehli na hřišti soupeře 0:1. V utkání však herně dominovali a ve Španělsku zanechali velmi sympatický dojem.
- Slavia vyhrála jediný z posledních 11 pohárových duelů se španělskými soupeři
- Slavia v pohárech v posledních 11 zápasech nezvítězila
- Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 15x po sobě nevyhrála a v posledních 3 zápasech neskórovala
- Slavia doma v pohárech 6x za sebou nezvítězila
- Slavia prohrála jediné z posledních 9 soutěžních utkání a ve 4 z minulých 5 duelů zvítězila
Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat
- Bilbao prohrálo jen úvodní ze 4 zápasů v pohárech s českými týmy, naposledy v lednu v Evropské lize zvítězilo 3:1 nad Plzní
- Bilbao v jediném pohárovém utkání na české půdě prohrálo v říjnu 2012 na Spartě 1:3
- Bilbao prohrálo 4 z posledních 5 soutěžních zápasů
- Bilbao prohrálo 5 z posledních 6 pohárových duelů
- Bilbao venku v pohárech 6x po sobě nezvítězilo (z toho 5 porážek)
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o vyrovnaný zápas, mírným favoritem je přeci jen španělský tým.
|Slavia – Bilbao
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|3,07
|3,35
|2,38