Musím víc přemýšlet, kál se Chaloupek po chybě. Rozhodčí? Nechci se vyjadřovat

Autor: ,
  8:59
Už po šesti minutách soupeři nabídl gólovku. Na polovině hřiště chybně rozehrál a Bilbao rozjelo nebezpečný protiútok, na jehož konci ale Sanceta vychytal Staněk. „Občas se pouštím do něčeho, do čeho bych asi neměl. Měl bych víc přemýšlet nad řešením a volit to lepší. Chcete hrát dopředu, chcete pomoct týmu, ale musím to líp zvážit a vyhodnotit,“ kál se po remíze 0:0 slávistický stoper Štěpán Chaloupek.
Záložník Bilbaa Oihan Sancet zakončuje v utkání se Slavií.

Záložník Bilbaa Oihan Sancet zakončuje v utkání se Slavií. | foto: AP

První tutovka Bilbaa. Brankář Staněk se chystá vyrazit střelu Sanceta zblízka.
David Douděra překonává defenzivu Bilbaa.
Kapitán Slavie Lukáš Provod vidí žlutou kartu.
Momentka ze zápasu Ligy mistrů Slavie - Bilbao.
20 fotografií

Slavia počtvrté v řadě ve fotbalové Lize mistrů nedala gól a nadále čeká na výhru.

„Složitý zápas, mrzí nás, že jsme nevyhráli, vítězství jsme si moc přáli. Musím uznat, že tři body si zasloužily oba týmy, oba měly šance a mrzí nás, že jsme to nedotáhli,“ pokračoval Chaloupek.

Ale při té Sancetově šanci v úvodu vám muselo zatrnout.
Hodně. Hlavně jsem musel zapnout dozadu. Naštěstí mi to zpátky docela dobře běhá. Jindra nás podržel, za to mu chci poděkovat.

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Vy sám jste měl pak dobrou příležitost v závěru, střelu vám ale soupeř zablokoval.
V lize jsem dal dva góly a oba jsem trefil jinak, než jsem chtěl – jeden podrážkou, druhý v pádu. A spadlo to tam. Teď jsem si naopak říkal, že jsem to trefil krásně čistě placírkou levačkou, že to tam musí padnout, ale on mi to vykopl. Je to škoda. Rozhodčí to pak otočil, měli jsme kopat roh.

Jak se vám celkově pozdával výkon litevského sudího?
K rozhodčímu se nechci vyjadřovat. My máme hrát, oni pískat. Jsou to taky jen lidi, dělají chyby. Nechci se do toho montovat.

Já a hrdina? Ale jděte. Gólman Staněk bral chválu bez emocí, děkovali mu hráči i kouč

Dobře, pojďme k zápasu. Po vyrovnané první půli vám vstup do té druhé vůbec nevyšel.
Nevím proč, ale lehce jsme z toho vypadli. Jindra naštěstí vše pochytal a nám se podařilo do zápasu vrátit. Musíme si na to dát pozor, protože soupeři v Lize mistrů takové výpadky budou trestat.

Bilbao je však nepotrestalo. A kromě šancí v úvodu druhé půle zápas celkově nebyl žádná hitparáda.
My jsme chtěli být opatrní, znali jsme sílu Bilbaa, ale oni nás překvapili, že nehráli tak kombinačně, jak jsme čekali. Asi reakce na to, jaký máme presink. K tomu náročný terén, zima. Nikdo nechtěl riskovat, jít do ztrát a dát šance soupeři. To se ale občas dělo, třeba u mě.

Slávistický stadion před utkáním Ligy mistrů proti Bilbau.

Co vám páté utkání v letošním ročníku Ligy mistrů ukázalo?
Že je na čem pracovat. Ale my se chceme měřit s nejlepšími, takže musíme pokračovat v tvrdé práci.

Aktuálně máte tři body. Jak vidíte vaše postupové šance?
Vnímám, že téhle remízy je škoda. Přišli jsme o dva body s Bodö/Glimt, teď s Bilbaem jsme sahali taky po třech si troufnu říct. Je to škoda.

Je možné, že vás svazuje vědomí, že jste pořád nevyhráli?
Zmiňovali jsme si to, ale nechtěli jsme to nějak zvlášť vnímat a soustředit se na to.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

5. kolo

Pafos FC vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
26.11. 18:45
  • 5.48
  • 4.47
  • 1.60
FC Kodaň vs. FC Kajrat Almaty //www.idnes.cz/sport
26.11. 18:45
  • 1.32
  • 5.72
  • 9.99
Sporting CP Lisabon vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
26.11. 21:00
  • 1.57
  • 4.52
  • 5.70
Paris Saint-Germain vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
26.11. 21:00
  • 1.43
  • 4.89
  • 7.87
Olympiakos Pireus vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
26.11. 21:00
  • 6.04
  • 4.82
  • 1.52
Liverpool vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
26.11. 21:00
  • 1.27
  • 6.73
  • 9.90
Eintracht Frankfurt vs. Atalanta Bergamo //www.idnes.cz/sport
26.11. 21:00
  • 2.69
  • 3.73
  • 2.58
Atlético Madrid vs. Inter Milán //www.idnes.cz/sport
26.11. 21:00
  • 2.31
  • 3.51
  • 3.23
Arsenal vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
26.11. 21:00
  • 2.22
  • 3.63
  • 3.32

6. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 4 4 0 0 14:3 12
2. ArsenalArsenal 4 4 0 0 11:0 12
3. Inter MilánInter 4 4 0 0 11:1 12
4. Borussia DortmundDortmund 5 3 1 1 17:11 10
5. ChelseaChelsea 5 3 1 1 12:6 10
6. Manchester CityManchester City 5 3 1 1 10:5 10
7. Paris Saint-GermainPSG 4 3 0 1 14:5 9
8. Newcastle UnitedNewcastle 5 3 0 2 11:4 9
9. Real MadridReal Madrid 4 3 0 1 8:2 9
10. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 9:4 9
11. Galatasaray IstanbulGalatasaray 5 3 0 2 8:7 9
12. TottenhamTottenham 4 2 2 0 7:2 8
13. LeverkusenLeverkusen 5 2 2 1 8:10 8
14. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 2 1 1 8:5 7
15. FC BarcelonaBarcelona 5 2 1 2 12:10 7
16. FK KarabachKarabach 5 2 1 2 8:9 7
17. Atalanta BergamoBergamo 4 2 1 1 3:5 7
18. NeapolNeapol 5 2 1 2 6:9 7
19. Olympique MarseilleMarseille 5 2 0 3 8:6 6
20. Atlético MadridAtlético 4 2 0 2 10:9 6
21. Juventus FCJuventus 5 1 3 1 10:10 6
22. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 5 2 0 3 5:12 6
23. PSV EindhovenEindhoven 4 1 2 1 9:7 5
24. AS MonacoMonaco 4 1 2 1 4:6 5
25. Pafos FCPafos 4 1 2 1 2:5 5
26. BruggyBruggy 4 1 1 2 8:10 4
27. Eintracht FrankfurtFrankfurt 4 1 1 2 7:11 4
28. Athletic BilbaoBilbao 5 1 1 3 4:9 4
29. Benfica LisabonBenfica 5 1 0 4 4:8 3
30. SK Slavia PrahaSlavia 5 0 3 2 2:8 3
31. Bodo/GlimtBodo/Glimt 5 0 2 3 7:11 2
32. Olympiakos PireusPireus 4 0 2 2 2:9 2
33. FC KodaňKodaň 4 0 1 3 4:12 1
34. VillarrealVillarreal 5 0 1 4 2:10 1
35. FC Kajrat AlmatyKajrat 4 0 1 3 2:11 1
36. Ajax AmsterdamAjax 5 0 0 5 1:16 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Musím víc přemýšlet, kál se Chaloupek po chybě. Rozhodčí? Nechci se vyjadřovat

Záložník Bilbaa Oihan Sancet zakončuje v utkání se Slavií.

Už po šesti minutách soupeři nabídl gólovku. Na polovině hřiště chybně rozehrál a Bilbao rozjelo nebezpečný protiútok, na jehož konci ale Sanceta vychytal Staněk. „Občas se pouštím do něčeho, do čeho...

26. listopadu 2025  8:59

Jste pořád stejní blázni, slyšel Trpišovský. Rozhodčí? Zažili jsme horší, reagoval kouč

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský diskutuje s rozhodčím Rumšasem během...

Počtvrté v řadě ve fotbalové Lize mistrů nedali slávisté ani gól. Mají bod za třetí remízu v pátém zápase. „Kluci jeli na krev, ale na vítězství to nebylo,“ krčil rameny smířený kouč Jindřich...

26. listopadu 2025  7:25

Já a hrdina? Ale jděte. Gólman Staněk bral chválu bez emocí, děkovali mu hráči i kouč

První tutovka Bilbaa. Brankář Staněk se chystá vyrazit střelu Sanceta zblízka.

Všichni ho plácali po zádech, i od novinářů slyšel jen slova chvály. Jindřich Staněk, brankář slávistických fotbalistů, to však bral bez emocí. „Já a hrdina? Nemyslím si to. Na hřišti jsem nebyl sám,...

26. listopadu 2025

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Slavia ve fotbalové Lize mistrů stále čeká na výhru. Český mistr má za sebou pět duelů. Doma ho čeká už jen Barcelona, venku se ukáže na Tottenhamu a na stadionu Pafosu. Jaké jsou termíny zápasů, kde...

22. října 2025  23:22,  aktualizováno  26. 11.

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

25. listopadu 2025  19:54,  aktualizováno  23:48

Schick se podílel na skalpu City, Chelsea rozebrala Barcelonu. Juventus poprvé slaví

Patrik Schick se raduje z branky do sítě Manchesteru City.

Další porci atraktivních zápasů nabídl úterní program základní fáze Ligy mistrů. Reprezentační útočník Patrik Schick se gólem podílel na překvapivém vítězství Leverkusenu na půdě Manchesteru City....

25. listopadu 2025  18:48,  aktualizováno  23:23

Ronaldo dostal podmínku, úder loktem ho o začátek mistrovství světa nepřipraví

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo slaví gól do sítě Maďarska.

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo nepřijde po vyloučení v kvalifikačním utkání v Irsku o úvod mistrovství světa. Agentura AP uvedla, že světová federace FIFA udělila čtyřicetileté hvězdě za...

25. listopadu 2025  18:29

U Buffonů smutní, zemřel příbuzný a mistr Itálie. Brankáři Lorenzovi radil i Jašin

Italský brankář Lorenzo Buffon (vlevo) si podává ruku s kapitánem Německa...

V barvách AC Milán vyhrál hned čtyřikrát italský titul, pak přesídlil k městskému rivalovi Interu, kterému triumf v italské lize vychytal v roce 1963. Zachytal si také finále Poháru mistrů evropských...

25. listopadu 2025  18:10

Pan Kachňátko, zázračný pidižvík. Hrdina Bilbaa zemřel rok po konci kariéry

Rafael Moreno Aranzadi alias Pichichi v dresu Bilbaa v roce 1915.

Povídalo se o něm leccos. Deset let ho milovali a oslavovali jako fotbalového génia. Jakmile přestal dávat góly, byl z něj najednou sobec, kterého vlastní fanoušci vybučeli, točili se k němu na...

25. listopadu 2025  17:30

Sparta před Legií mění program. Cestuje až k večeru a ve Varšavě nebude trénovat

Sparťanští fotbalisté na tréninku ve svém centru na Strahově.

Fotbalová Sparta mění program během předzápasového dne před svým čtvrtým vystoupením v Konferenční lize. Kvůli nepříznivému počasí ve Varšavě nebude ve středu na stadionu Legie trénovat, aby se...

25. listopadu 2025  17:01

Prodej bytu 2+kk, 70 m2 - Poděbrady
Prodej bytu 2+kk, 70 m2 - Poděbrady

Táboritská, Poděbrady - Poděbrady III, okres Nymburk
7 300 000 Kč

Více z nabídky 108 636 nemovitostí

Mladí slávisté remizovali s Bilbaem, jako první mu v Youth League sebrali body

Slávista Petr Potměšil v zápase proti Bodö/Glimt.

Fotbalisté Slavie do 19 let v 5. kole Youth League doma remizovali s Bilbaem 3:3, o výhru přišli v nastavení. V prvním poločase padlo v Radotíně pět gólů. Za domácí dvakrát skóroval Mubarak Suleiman...

25. listopadu 2025  16:21

Další tructurnaj? Rusko údajně plánuje uspořádat vlastní fotbalový šampionát

Ruští fanoušci během přátelského utkání se Zambií.

Informace jsou zatím kusé a těžko dohledáte relevantní zdroj, který by rozjezd takových plánů explicitně potvrzoval, takže je berte s rezervou. Nicméně překvapilo by vás, kdyby po letech vyloučení...

25. listopadu 2025  14:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.