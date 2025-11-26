Slavia počtvrté v řadě ve fotbalové Lize mistrů nedala gól a nadále čeká na výhru.
„Složitý zápas, mrzí nás, že jsme nevyhráli, vítězství jsme si moc přáli. Musím uznat, že tři body si zasloužily oba týmy, oba měly šance a mrzí nás, že jsme to nedotáhli,“ pokračoval Chaloupek.
Ale při té Sancetově šanci v úvodu vám muselo zatrnout.
Hodně. Hlavně jsem musel zapnout dozadu. Naštěstí mi to zpátky docela dobře běhá. Jindra nás podržel, za to mu chci poděkovat.
Vy sám jste měl pak dobrou příležitost v závěru, střelu vám ale soupeř zablokoval.
V lize jsem dal dva góly a oba jsem trefil jinak, než jsem chtěl – jeden podrážkou, druhý v pádu. A spadlo to tam. Teď jsem si naopak říkal, že jsem to trefil krásně čistě placírkou levačkou, že to tam musí padnout, ale on mi to vykopl. Je to škoda. Rozhodčí to pak otočil, měli jsme kopat roh.
Jak se vám celkově pozdával výkon litevského sudího?
K rozhodčímu se nechci vyjadřovat. My máme hrát, oni pískat. Jsou to taky jen lidi, dělají chyby. Nechci se do toho montovat.
Dobře, pojďme k zápasu. Po vyrovnané první půli vám vstup do té druhé vůbec nevyšel.
Nevím proč, ale lehce jsme z toho vypadli. Jindra naštěstí vše pochytal a nám se podařilo do zápasu vrátit. Musíme si na to dát pozor, protože soupeři v Lize mistrů takové výpadky budou trestat.
Bilbao je však nepotrestalo. A kromě šancí v úvodu druhé půle zápas celkově nebyl žádná hitparáda.
My jsme chtěli být opatrní, znali jsme sílu Bilbaa, ale oni nás překvapili, že nehráli tak kombinačně, jak jsme čekali. Asi reakce na to, jaký máme presink. K tomu náročný terén, zima. Nikdo nechtěl riskovat, jít do ztrát a dát šance soupeři. To se ale občas dělo, třeba u mě.
Co vám páté utkání v letošním ročníku Ligy mistrů ukázalo?
Že je na čem pracovat. Ale my se chceme měřit s nejlepšími, takže musíme pokračovat v tvrdé práci.
Aktuálně máte tři body. Jak vidíte vaše postupové šance?
Vnímám, že téhle remízy je škoda. Přišli jsme o dva body s Bodö/Glimt, teď s Bilbaem jsme sahali taky po třech si troufnu říct. Je to škoda.
Je možné, že vás svazuje vědomí, že jste pořád nevyhráli?
Zmiňovali jsme si to, ale nechtěli jsme to nějak zvlášť vnímat a soustředit se na to.