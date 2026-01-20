Slavia - Barcelona v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Do Vršovic míří jeden z nejslavnějších klubů fotbalové historie. Slavia v 7. kole Ligy mistrů přivítá Barcelonu. Kde sledovat atraktivní duel živě a jaké další zajímavosti zápas provázejí? Vše podstatné najdete v našem článku.

Slávističtí fotbalisté před utkáním Ligy mistrů proti Bilbau. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Kdy a kde sledovat duel Slavia – Barcelona živě?

Zápas 7. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve středu 21. ledna od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Slavia – Barcelona můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?

Slavia stále čeká na vítězství, na kontě má tři remízy a tři porážky. Před vlastními fanoušky se v posledním domácím utkání pokusí o senzaci.

Rozpis zápasů Slavie v Lize mistrů
1. koloSlavia – Bodö/Glimt 2:217. září, 18:45 (Nova Sport 3)
2. koloInter Milán – Slavia 3:030. září, 21:00 (Nova Sport 3)
3. koloAtalanta Bergamo – Slavia 0:022. října, 21:00 (Nova Sport 3)
4. koloSlavia – Arsenal 0:34. listopadu, 18:45 (Nova Sport 3)
5. koloSlavia – Athletic Bilbao 0:025. listopadu, 21:00 (Nova Sport 3)
6. koloTottenham Hotspur – Slavia 3:09. prosince, 21:00 (Nova Sport 3)
7. koloSlavia – Barcelona21. ledna, 21:00 (Nova Sport 3)
8. koloPafos – Slaviastředa 28. ledna, 21:00

Od Barcelony se možná čekaly dominantnější výsledky. Zatím třikrát zvítězila, jednou remizovala a dvakrát prohrála. Do Edenu rozhodně nepřijede bez motivace. Momentálně je patnáctá, přímo do osmifinále jde nejlepších.

Rozpis zápasů Barcelony v Lize mistrů
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloNewcastle – Barcelona1:218. září. 2025
2. koloBarcelona – Paříž Saint-Germain1:21. října. 2025
3. koloBarcelona – Olympiakos Pireus6:121. října 2025
4. koloClub Bruggy – Barcelona3:35. listopadu 2025
5. koloChelsea – Barcelona3:025. listopadu2025
6. koloBarcelona – Frankfurt2:19. prosince 2025
7. koloSlavia – Barcelona21. ledna 2026
8. koloBarcelona – Kodaň28. ledna 2026

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání

  • Slavia má za sebou zimní přípravu, ve které odehrála tři zápasy. Prohrála s Basilejí 3:4, remizovala 1:1 s Karslruhe a v páteční generálce zdolala 2:1 Brann Bergen.
  • Barcelona je lídrem španělské ligy, v neděli však překvapivě podlehla na hřišti Realu Sociedad 1:2.

Podrážděná Barcelona: kritika sudích a přerušení vítězné šňůry. Teď ji čeká Slavia

Slavia – Barcelona

Výkop: středa 21. ledna, 21:00.
Rozhodčí: Kavanagh - Cook, Hussin - Attwell (video, všichni Angl.).

Předpokládané sestavy:
Slavia: Staněk - Holeš, Zima, Chaloupek - Douděra, Moses, Sadílek, Mbodji - Provod, Sanyang - Chorý.
Barcelona: J. García - Koundé, Cubarsí, E. García, Balde - Pedri, De Jong - Rashford, López, Raphinha - Lewandowski

Absence: Bužek, Javorček (oba zranění + nejsou na soupisce), Isife, Jurásek, Kante, Kolář, Sosseh, Teah (všichni nejsou na soupisce), Holeš, Douděra (oba nejistý start) - Yamal (3 ŽK), Gavi, Christensen, Torres (všichni zranění), Cancelo (není na soupisce).

Disciplinární ohrožení: Mbodji - Casadó, De Jong, López, Martín (všichni 2 ŽK).

Vizitka soupeře:

FC Barcelona

  • Rok založení: 1899 (založil Joan Gamper)
  • Klubové barvy: granátová červená a královská modrá
  • Web: fcbarcelona.com (oficiální stránka)
  • Stadion: Spotify Camp Nou (Camp Nou) — kapacita až ~105 000 diváků (po rekonstrukci), otevřen 1957
  • Trenér: Hansi Flick
  • Opory: Lamine Yamal (útočník), Raphinha (křídelník), Lewandowski (útočník), Pedri (záložník), Frenkie de Jong (záložník).

Fotbalisté Barcelony s trofejí pro vítěze španělského superpoháru.

Úspěchy

  • La Liga (španělská liga): 28× vítěz (rekordní počet)
  • Copa del Rey (Španělský pohár): 32× vítěz (rekordní počet)
  • Supercopa de España (španělský Superpohár): 16 x vítěz
  • UEFA Champions League (Liga mistrů): 5× vítěz (naposledy 2015)
  • UEFA Cup Winners’ Cup (Pohár vítězů pohárů): 4× vítěz (rekord)
  • UEFA Super Cup: 5× vítěz
  • FIFA Club World Cup: 3× vítěz

Zajímavosti před zápasem Slavia – Barcelona:

  • Slavii patří v tabulce 33. místo, Barcelona figuruje na 15. příčce
  • Týmy se dosud v pohárech utkaly jen ve 2 zápasech Ligy mistrů v roce 2019, Slavia doma s Barcelonou prohrála 1:2 a venku remizovala 0:0
  • Slavia v 5. kole ligové fáze remizovala doma s jiným španělským týmem Bilbaem 0:0
  • Slavia vyhrála jediný z posledních 12 pohárových duelů se španělskými soupeři a 3x za sebou jim nedala gól
  • Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 17x po sobě nevyhrála a v posledních 5 zápasech neskórovala
  • Slavia v pohárech 13x po sobě nezvítězila a v posledních 5 zápasech neskórovala

Barcelonští Jules Koundé a Lamine Yamal oslavují gól proti Frankfurtu.

  • Slavia prohrála jediný z posledních 7 soutěžních zápasů
  • Slavia má s 2 brankami nejhorší ofenzivu celé soutěže
  • Slavia doma v pohárech 7x za sebou nezvítězila
  • Barcelona s českými soupeři v pohárech 8x po sobě neprohrála (z toho 7 vítězství), naposledy v roce 2022 v Lize mistrů 2x porazila Plzeň
  • Barcelona vyhrála poslední 4 pohárové zápasy na české půdě
  • Barcelona vyhrála jediný z posledních 5 venkovních duelů v Lize mistrů

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Slavia samozřejmě velkým outsiderem a jakýkoliv bodový zisk pražského týmu by byl velmi překvapivý.

Slavia – BarcelonaVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy8,196,031,32
7. kolo

FC Kajrat Almaty vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
20.1. 16:30
  • 6.34
  • 4.93
  • 1.49
Bodo/Glimt vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
20.1. 18:45
  • 6.84
  • 5.77
  • 1.40
Villarreal vs. Ajax Amsterdam //www.idnes.cz/sport
20.1. 21:00
  • 1.34
  • 5.96
  • 8.16
Tottenham vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
20.1. 21:00
  • 2.83
  • 3.78
  • 2.44
Sporting CP Lisabon vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
20.1. 21:00
  • 4.21
  • 4.36
  • 1.78
Real Madrid vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
20.1. 21:00
  • 1.31
  • 6.13
  • 9.21
Olympiakos Pireus vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
20.1. 21:00
  • 2.33
  • 3.72
  • 3.03
Inter Milán vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
20.1. 21:00
  • 2.71
  • 3.22
  • 2.89
FC Kodaň vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
20.1. 21:00
  • 4.16
  • 3.44
  • 2.01
FK Karabach vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
21.1. 18:45
  • 3.09
  • 3.97
  • 2.13
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 6 6 0 0 17:1 18
2. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
3. Paris Saint-GermainPSG 6 4 1 1 19:8 13
4. Manchester CityManchester City 6 4 1 1 12:6 13
5. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
6. Inter MilánInter 6 4 0 2 12:4 12
7. Real MadridReal Madrid 6 4 0 2 13:7 12
8. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
9. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
10. Borussia DortmundDortmund 6 3 2 1 19:13 11
11. TottenhamTottenham 6 3 2 1 13:7 11
12. Newcastle UnitedNewcastle 6 3 1 2 13:6 10
13. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
14. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 6 3 1 2 12:8 10
15. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Juventus FCJuventus 6 2 3 1 12:10 9
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
19. AS MonacoMonaco 6 2 3 1 7:8 9
20. LeverkusenLeverkusen 6 2 3 1 10:12 9
21. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
22. FK KarabachKarabach 6 2 1 3 10:13 7
23. NeapolNeapol 6 2 1 3 6:11 7
24. FC KodaňKodaň 6 2 1 3 10:16 7
25. Benfica LisabonBenfica 6 2 0 4 6:8 6
26. Pafos FCPafos 6 1 3 2 4:9 6
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
28. Athletic BilbaoBilbao 6 1 2 3 4:9 5
29. Olympiakos PireusPireus 6 1 2 3 6:13 5
30. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
31. BruggyBruggy 6 1 1 4 8:16 4
32. Bodo/GlimtBodo/Glimt 6 0 3 3 9:13 3
33. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
34. Ajax AmsterdamAjax 6 1 0 5 5:18 3
35. VillarrealVillarreal 6 0 1 5 4:13 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 6 0 1 5 4:15 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Sejk se upsal Olomouci

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól...

Přijeli pro podpis až z Německa, ale měli smůlu. Jaký byl přílet Barcelony do Prahy?

Barcelonští fotbalisté vystupují ze speciálu na pražském letišti.

Nejdřív vyrazilo jen pár zkušených nadšenců, záhy se ale k venkovnímu plotu s výhledem na dráhu vrhl celý dav. „Už přistáli,“ ozývalo se postupně podle toho, kdo zrovna kontroloval aplikaci na...

20. ledna 2026  13:46

V italské lize je nejtěžší vítězit, má jasno Fábregas. Jak se mu daří mise v Comu?

Kouč Coma Cesc Fábregas během utkání s Laziem.

Ještě neuplynuly ani dva roky od chvíle, kdy slavili postup do první italské ligy. Tím ale vzestup fotbalového Coma neskončil. Spíš naopak. Klub z oblasti Lombardie se mezi elitou neztratil, aktuálně...

20. ledna 2026  13:16

Bořilův poslední půlrok? Do armády už se nechystá a slýchá: Můžeš být dobrý trenér

Premium
Slávistický kapitán Jan Bořil si zpracovává míč v utkání proti Atalantě.

Zkraje roku slavil hned dva významné milníky. Deset let ve Slavii. Pětatřicet let na světě. „Letí to jako prase,“ oklepe se Jan Bořil, lídr a kapitán fotbalových mistrů z Edenu. Už vyhlíží středeční...

20. ledna 2026

Táborský manažer Táborský: Můj odchod v Budějovicích chápali, válčit s nimi nechci

Ivo Táborský

Platil za jednu z českých tváří nové éry českobudějovického Dynama, když druholigový klub koupila nigerijská podnikatelka Nneka Ede. Pro řadu fanoušků byl odkazem dřívějších let i jistotou a...

20. ledna 2026  11:57

Novinka na českém fotbalovém stadionu. Slavia nabídne na WC menstruační potřeby

Na stadionech Slavie v Edenu a Horních Měcholupech, kde hrají fotbalistky,...

Fotbalová Slavia nabídne od jarní části sezony na dámských záchodech menstruační hygienické potřeby. A to jak na stadionu v pražském Edenu, tak v Horních Měcholupech, kde hrají a trénují fotbalistky.

20. ledna 2026  9:02

Posila pro zdecimovanou obranu. Do Manchesteru City přestupuje Guéhi

Stoper Crystal Palace Marc Guéhi slaví gól do sítě Aston Villy.

Novou posilou Manchesteru City je obránce Marc Guéhi z Crystal Palace. Podle britských médií za anglického fotbalového reprezentanta, jenž má pomoci vyřešit problém v defenzivě zdecimované zraněními,...

19. ledna 2026  17:19

Ze Slavie do Karviné. Slezané pro jaro získali dva mladé defenzivní hráče

Zlínský útočník Stanley Kanu v souboji s Filipem Prebslem z Mladé Boleslavi

Fotbalisty Karviné na jaře posílí dva dvaadvacetiletí defenzivní hráči ze Slavie. Obránce Sahmkou Camara si prodlouží hostování z Edenu, guinejský stoper působil ve slezském týmu už v celém loňském...

19. ledna 2026  16:06

Podrážděná Barcelona: kritika sudích a přerušení vítězné šňůry. Teď ji čeká Slavia

Španělský sudí Gil Manzano v diskuzích s hráči Barcelony a Realu Sociedad.

Hned dvakrát mohli jít do vedení, ale na dva neuznané góly lépe zareagoval soupeř. A když už se fotbalisté Barcelony vrátili do hry, za minutu zase inkasovali. V San Sebastianu padli 1:2. I proto...

19. ledna 2026  15:18

Ostudné finále o Afriku: protest Senegalců, boj o ručník i zvláštně zahozená penalta

Senegalští fotbalisté ve finále afrického šampionátu na protest proti...

Potyčky, dětinské chování, odchod ze hřiště na protest proti verdiktům rozhodčího, rvačky v hledišti. Finále fotbalového Afrického poháru národů mezi domácím Marokem a Senegalem (0:1) přineslo...

19. ledna 2026  14:35

Deset milionů eur v luftu, Sigma ale nekončí. Sejka přilákaly ambice i síla týmu

Václav Sejk v dresu nizozemského Heerenveenu.

Sedm posil. To je bilance fotbalové Sigmy za zimní přestupové období. Nejnovější akvizicí je český útočník Václav Sejk, který přichází z nizozemského Heerenveenu. Olomoucký celek transfer oznámil v...

19. ledna 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Sejk se upsal Olomouci

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  18:52,  aktualizováno  19. 1. 12:10

Šulcovo sólo ohromilo Francii. Krásný pocit, snad góly střílet nepřestanu, zářil

Útočník Lyonu Pavel Šulc slaví gól do sítě Brestu. Objímá ho útočník Endrick.

Lepší důkaz toho, v jaké herní pohodě se teď nachází, než je jeho nedělní gól do sítě Brestu, asi nenajdete. Za půlkou hřiště ladně obešel bránícího hráče, ve vápně se kličkou vyhnul gólmanovi, a...

19. ledna 2026  11:45

