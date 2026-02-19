Milionová pokuta a podmínka pro Tribunu Sever. Slavia pyká za chování fanoušků

Takřka milionová pokuta je rozdělena na dvě části. Dvacet tisíc eur klub zaplatí za to, že fanoušci na tribunách blokovali východy. Za to je Slavia sankcionována poměrně často.
Týká se to především Tribuny Sever, kde fanoušci celý zápas stojí a neřeší, kde zrovna je východ.
Tresty za chování fanoušků v pohárech
2,5 milionu korun: Sparta - Subotica, srpen 2018
2,23: Slavia - AS Řím,listopad 2023
2,2: Slovan Bratislava - Sparta říjen 2014
2,2: Slavia - AC Milán, duben 2024
1,7: Slavia - Dynamo Kyjev, srpen 2018
Dalších dvacet tisíc eur musí Slavia zaplatit za to, že fanoušci zapalovali bengálské ohně. S tím souvisí i zavření sektorů 106 až 110, což je celá zmíněná Tribuna Sever, na jeden zápas se zkušební dobou na dva roky, čili do února 2028.
Například loni po zápase Evropské lize s Anderlechtem klub pykal za blíže nespecifikované rasistické projevy z hlediště. Musel zaplatit pokutu 20 tisíc eur a na nejbližší zápas měl zavřené dva z pěti sektoru na Tribuně Sever. Při zápase Bodö/Glimt tam mohly jen děti do 14 let.
Po duelu s Anderlechtem na podzim 2024 se řešil také incident útočníka Tomáše Chorého, který byl po sporu s hostujícím obráncem Matthiasem Zankou Jörgensenem z údajných rasistických projevů nařčen soupeři přímo na hřišti.
Slavia i hráč ale od začátku jakýkoli rasismus odmítali. A žádný důkaz o nepřípustném chování Chorého nenašla ani UEFA, která mu žádný trest neudělila.
Na podzim 2023 Slavia platila víc než dva miliony korun za chování fanoušků v zápase Evropské ligy proti AS Řím. Disciplinárka i tehdy sáhla k podmínečnému uzavření sektorů za bránou, kde se sházejí skalní fanoušci.