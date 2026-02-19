Milionová pokuta a podmínka pro Tribunu Sever. Slavia pyká za chování fanoušků

Autor:
  13:01
Fotbalová Slavia za chování fanoušků během lednového utkání Ligy mistrů proti Barceloně (2:4) zaplatí pokutu 40 tisíc eur, v přepočtu necelý milion korun. Navíc má podmínečně uzavřenou část hlediště na jedno utkání po dobu dvou let. Rozhodla o tom disciplinární komise Evropské fotbalové unie (UEFA).
Choreo slávistický fanouškům během utkání proti Barceloně.

Choreo slávistický fanouškům během utkání proti Barceloně. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávistický záložník Michal Sadílek se snaží zastavit Frenkieho de Jonga z...
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) a jeho protějšek z Barcelony...
Slávističtí fotbalisté po porážce s Barcelonou v Lize mistrů.
Slávistický záložník Lukáš Provod se chystá střílet v utkání s Barcelonou.
23 fotografií

Takřka milionová pokuta je rozdělena na dvě části. Dvacet tisíc eur klub zaplatí za to, že fanoušci na tribunách blokovali východy. Za to je Slavia sankcionována poměrně často.

Týká se to především Tribuny Sever, kde fanoušci celý zápas stojí a neřeší, kde zrovna je východ.

Tresty za chování fanoušků v pohárech

2,5 milionu korun: Sparta - Subotica, srpen 2018

2,23: Slavia - AS Řím,listopad 2023

2,2: Slovan Bratislava - Sparta říjen 2014

2,2: Slavia - AC Milán, duben 2024

1,7: Slavia - Dynamo Kyjev, srpen 2018

Dalších dvacet tisíc eur musí Slavia zaplatit za to, že fanoušci zapalovali bengálské ohně. S tím souvisí i zavření sektorů 106 až 110, což je celá zmíněná Tribuna Sever, na jeden zápas se zkušební dobou na dva roky, čili do února 2028.

Například loni po zápase Evropské lize s Anderlechtem klub pykal za blíže nespecifikované rasistické projevy z hlediště. Musel zaplatit pokutu 20 tisíc eur a na nejbližší zápas měl zavřené dva z pěti sektoru na Tribuně Sever. Při zápase Bodö/Glimt tam mohly jen děti do 14 let.

Po duelu s Anderlechtem na podzim 2024 se řešil také incident útočníka Tomáše Chorého, který byl po sporu s hostujícím obráncem Matthiasem Zankou Jörgensenem z údajných rasistických projevů nařčen soupeři přímo na hřišti.

Momentka ze zápasu mezi pražskou Slavií a Anderlechtem. Hostující obránce Mathias Zanka Jörgensen si stěžuje sudímu, spoluhráči jej odvádí pryč.

Slavia i hráč ale od začátku jakýkoli rasismus odmítali. A žádný důkaz o nepřípustném chování Chorého nenašla ani UEFA, která mu žádný trest neudělila.

Na podzim 2023 Slavia platila víc než dva miliony korun za chování fanoušků v zápase Evropské ligy proti AS Řím. Disciplinárka i tehdy sáhla k podmínečnému uzavření sektorů za bránou, kde se sházejí skalní fanoušci.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Atlético Madrid vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
24.2. 18:45
  • 1.36
  • 5.26
  • 7.24
Newcastle United vs. FK Karabach //www.idnes.cz/sport
24.2. 21:00
  • 1.12
  • 9.39
  • 17.40
Inter Milán vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
24.2. 21:00
  • 1.23
  • 6.64
  • 9.49
Leverkusen vs. Olympiakos Pireus //www.idnes.cz/sport
24.2. 21:00
  • 1.78
  • 3.95
  • 4.04
Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
25.2. 18:45
  • 2.12
  • 3.80
  • 3.04
Real Madrid vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
25.2. 21:00
  • 1.45
  • 4.84
  • 5.96
Juventus FC vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
25.2. 21:00
  • 1.53
  • 4.67
  • 5.05
Paris Saint-Germain vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
25.2. 21:00
  • 1.23
  • 6.79
  • 9.25
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu na hřišti Karviné.

Slávističtí fotbalisté v duelu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na rozdíl osmi bodů. Po pauze...

Milionová pokuta a podmínka pro Tribunu Sever. Slavia pyká za chování fanoušků

Choreo slávistický fanouškům během utkání proti Barceloně.

Fotbalová Slavia za chování fanoušků během lednového utkání Ligy mistrů proti Barceloně (2:4) zaplatí pokutu 40 tisíc eur, v přepočtu necelý milion korun. Navíc má podmínečně uzavřenou část hlediště...

19. února 2026  13:01

Leverkusen obdivuje „českého boha“. Ale mohl jsem mít hattrick, smál se Schick

Útočník Leverkusenu Patrik Schick slaví gól do sítě Olympiakosu.

Jen dva hráči v historii Bayeru Leverkusen dokázali vstřelit dva góly v zápase vyřazovací fáze fotbalové Ligy mistrů. Tím prvním byl Michael Ballack ve čtvrtfinále proti Liverpoolu (4:2) v roce 2002....

19. února 2026  12:37

Případ urážek romských fotbalistů od Baníkovců odloží, nestal se trestný čin

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Kriminalisté odložili případ fotbalových fanoušků z Ostravy, kteří v listopadu ve vlaku údajně rasisticky uráželi malé romské fotbalisty. Incident policisté vyšetřovali pro podezření z trestného činu...

19. února 2026  11:57

Když jste soupeřem hlavně sami sobě. Arsenal a jeho staré rány: ztratí opět titul?

Zklamání fotbalistů Arsenalu po nečekané ztrátě s posledním Wolverhamptonem.

Vzpomínáte, jak na podzim kosili jednoho protivníka za druhým a od soupeřů poslouchali komplimenty, že jsou aktuálně možná nejlepším týmem Evropy? Tak to jsou dnes oni. Rozkolísaní. Malátní....

19. února 2026

Schick dvěma góly zařídil výhru nad Olympiakosem, Bodö/Glimt zaskočilo Inter

Patrik Schick z Leverkusenu (uprostřed) slaví svůj gól ve vyřazovací fázi Ligy...

Díky dvěma gólům Patrika Schicka uspěl Leverkusen v úvodním utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Ligy mistrů na hřišti Olympiakosu Pireus. Inter Milán podlehl v Norsku 1:3 Bodö/Glimt, Newcastle...

18. února 2026  23:17

Senzační remíza pro Krejčího a spol. Proti Arsenalu srovnali vlastním gólem v závěru

Český obránce Ladislav Krejčí v souboji s Timberem z Arsenalu.

Kvůli účasti ve finále Ligového poháru s předstihem nastoupili k zápasu 31. kola Premier League. A fotbalisté Arsenalu proti Wolverhamptonu překvapivě ztratili, souboj prvního týmu s posledním...

18. února 2026  23:08

Sparta slaví! Fotbalistky si zahrají semifinále Evropského poháru

Fotbalistky Sparty postoupily přes Austrii Vídeň do semifinále Evropského...

Poprvé v historii si fotbalistky Sparty zahrají semifinále evropské soutěže. A to Evropského poháru. Soupeřky z Austrie Vídeň zdolaly 3:1 po prodloužení, góly vstřelily Stárová a poté v prodloužení...

18. února 2026  22:44

Olomouc - Lausanne: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Hráči Olomouce slaví branku do sítě Noahu.

Olomoučtí fotbalisté v předkole play off Konferenční ligy vyzvou švýcarské Lausanne. Úvodní zápas je na programu 19. února v Olomouci, odveta pak o týden později ve Švýcarsku. Kde můžete zápas...

18. února 2026  20:31

Panathinaikos - Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Míč zpracováváv Georgios Kyriopoulos z Panathinaikosu, na zádech má Denise...

Plzeňští fotbalisté mají před sebou play-off Evropské ligy. V něm vyzvou řecký Panathinaikos. K prvnímu duelu nastoupí na hřišti soupeře ve čtvrtek 19. února. Kde můžete zápas sledovat živě? To i...

18. února 2026  18:26

Sigma čelí výzvě. Lausanne? Jsou buď rychlí, nebo extrémně rychlí, říká Janotka

Trenér Sigmy Tomáš Janotka mává fanouškům.

Za měsíc to bude 34 let od doby, kdy se v Olomouci naposledy hrála jarní část evropských pohárů. Tehdy přijel Real Madrid, s nímž Sigma díky gólu současného generálního sportovního manažera Pavla...

18. února 2026  18:21

Historická prohra, šílené střídání. Jak Juventus během pár dnů ztrácí všechno

Brankář Di Gregorio (vlevo) na kolenou, obránce Gatti se zlobí, stoper Kelly...

V domácí soutěži se po dvou ztrátách propadl na pátou příčku, vypadl z Italského poháru a v úvodním osmifinále Champions League dostal pět gólů v Turecku. Slavný Juventus Turín během pár dnů ztrácí...

18. února 2026  14:53

Za sebe i za všechny české kluby. Plzeň má proti Panathinaikosu zvláštní poslání

Sampson Dweh ukázkově brání Milose Pantovice.

Před dvěma měsíci si to „vyzkoušeli“, ve čtvrtek to bude na rozlehlém Olympijském stadionu v Aténách už „naostro“. Plzeňští fotbalisté ve čtvrtek večer proti domácímu Panathinaikosu rozehrají...

18. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.