Deset milionů za den. Slavia odkryla, jak si překupníci libují na Barceloně

  9:10
Až se večer otevřou vstupy na stadion v pražském Edenu, nemálo nadšených fanoušků, vyhlížejících bitvu slávistických fotbalistů se slavnou Barcelonou, zůstane před vchodem. A to za vstupenky zaplatili klidně vyšší tisíce. „Dohromady lidé utratili deset milionů korun na platformách mimo oficiální prodejní kanály klubu jen během posledních 24 hodin,“ přiblížil na sociální síti X slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.
Trénink hráčů Barcelony před zápasem Ligy mistrů proti pražské Slavii. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Což je naprosto alarmující číslo.

„A valná většina bude zklamaná,“ dodává Tvrdík.

To je zase alarmující fakt.

I proto klub apeluje, aby fanoušci využívali hlavně oficiální klubové zdroje nebo osoby, které se na klubu nehodlají obohatit. Takové jednání je v rozporu s obchodními podmínkami, proto ve středu před devátou hodinou nebudou platit ani ty vstupenky, které byly původně v pořádku.

„Lístky od překupníků byly zablokovány a ty od podvodníků fungovat nebudou,“ píše slávistický boss.

Oficiální kanály hlásí vyprodáno a dá se čekat, že spousta dalších nabídek ještě všemožně vyskočí. A tak Tvrdík vyzývá: „Nechte je být.“

Protože i když si nakonec od překupníka koupíte pravou vstupenku, můžete mít smůlu. „Osoby, které prodávají lístky za vyšší než nákupní cenu, budou sankcionovány blokací permanentní vstupenky a lístku na zápas s Barcelonou,“ upozorňuje web Ticketportal, který oficiálně vstupenky distribuuje.

Klub společně s prodejcem používá nástroje, které umí na internetu odhalit nabídky za vyšší než nákupní cenu. Takové pak preventivně zablokuje. Což léta funguje i v zahraničí.

Na mě takhle hrát nebudeš, to je výzva. Jak se slávista Vlček chystá na Barcelonu

Zároveň je dost slušná šance, že na internetu narazíte i na padělky. Nebo lístky, které někdo prodává už podruhé. A ty nezávisle na klubové blokaci pochopitelně nefungují, ve druhém případě platí: kdo dřív přijde...

„Zkrátka jakýkoli jiný nákup než přes klub je rizikový,“ doplňuje Tvrdík a zdůrazňuje: „Raději nám fanděte v teple u televize nebo s přáteli v hospodě, než bez peněz před branami Edenu.“

Vstupenky na utkání Ligy mistrů s Barcelonou se pohybovaly v rozmezí 2 500 až 3 900 korun, držitelé permanentek měli možnost koupit si i balíček na všechna domácí utkání v rozmezí 7 600 až 9 750 po odečtení slevy.

Nabídka vstupenek na utkání Slavie s Barcelonou na serveru Stubhub.cz.

Na serveru Bazoš.cz naleznete ráno v den utkání nabídky třeba za 15, 10 nebo 5 tisíc korun. Někteří jsou ochotní zaplatit za čtyři vstupenky i 50 tisíc korun. Server Stubhub.cz pak nabízí lístky v rozmezí 15 až 20 tisíc korun.

Na serveru Viagogo.com zase můžete koupit dvě vstupenky vedle sebe buď za 36 tisíc nebo 47 tisíc korun za kus. Stránka nicméně garantuje jejich stoprocentní pravost a v případě problémů nabízí zákaznickou podporu.

Jenže úplnou jistotu, že se na stadion nakonec podíváte, mít rozhodně nemůžete.

21. ledna 2026  9:41

