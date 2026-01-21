ONLINE: Slavia - Barcelona 0:0, v útoku Chorý a Kušej, hosté i s Lewandowským

Jde o těžký úkol. Pro většinu ze slávistického kádru je to největší zápas kariéry. V mrazivých teplotách se pokusí překvapit.
„V Barceloně jsou nejlepší hráči, nejlepší trenéři, je to absolutní špička. Barcelona, to je prostě pojem, absolutní gigant,“ vykládal trenér Jindřich Trpišovský na úterní tiskové konferenci.
Proti soupeři posílá následující základní sestavu: Staněk – Holeš, Zima, Chaloupek – Moses, Oscar, Provod, Sadílek, Sanyang – Chorý, Kušej.
ONLINE: Slavia Praha – Barcelona
Utkání sledujeme minutu po minutě
S Barcelonou se Trpišovský utkává už potřetí. Před šesti lety ji se svým týmem pořádně potrápil. Na Camp Nou se hrálo 0:0, doma slávisté podlehli těsně 1:2. Jediný gól dal Jan Bořil, týmová stálice a kapitán.
Pro Slavii je to pořádně ostrý test po zimní přípravě, kterou absolvovala na soustředění ve španělské Marbelle.
V Lize mistrů se českému šampionovi nedaří, ve společné tabulce 36 mužstev figuruje na 34. pozici. V šesti kolech uhrála jen tři body za remízy a od úvodního zápasu s Bodö/Glimt (2:2) pětkrát po sobě neskórovala. S dvěma brankami má nejhorší ofenzivu v soutěži.
Teoretickou naději na postup Slavii udrží jen senzační tříbodový zisk. Pražané čekají na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného triumfu v roce 2007 už dlouhých 17 zápasů. V pohárech nezvítězili třináctkrát po sobě.
Barceloně jde nicméně také o hodně. Potřebuje vyhrát, aby zvýšila své šance na umístění v nejlepší osmičce. I proto trenér Flick poslal do hry víceméně to nejsilnější, co má k dispozici. Chybí mu ale třeba vykartovaný Yamal.
Staněk – Holeš (C), Zima, Chaloupek – Moses, Oscar, Provod, Sadílek, Sanyang – Chorý, Kušej.
J. García – Koundé, E. García, G. Martín, Balde – de Jong (C), Pedri – Bardghji, F. López, Raphinha – Lewandowski.
Rezek, Markovič – Bořil, Douděra, Hašioka, Cham, Prekop, Chytil, Vlček, Ogbu, Mbodji, Schranz.
Kochen, Szczęsny – R. Araújo, Cubarsí, Rashford, Olmo, Casadó, Bernal, Torrents, J. Hernández, Marqués, Rodríguez.
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin (Barrott)Přejít na online reportáž