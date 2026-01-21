ONLINE: Slavia - Barcelona 0:0, v útoku Chorý a Kušej, hosté i s Lewandowským

Autor:
Sledujeme online   19:55aktualizováno  21:01
Ještě mají šanci. Proti slávistickým fotbalistům však tentokrát stojí skutečně světový gigant. V sedmém utkání základní fáze Ligy mistrů hostí španělskou Barcelonu. A pokud chtějí postoupit, musí ji porazit. Zápas v pražském Edenu sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Jde o těžký úkol. Pro většinu ze slávistického kádru je to největší zápas kariéry. V mrazivých teplotách se pokusí překvapit.

„V Barceloně jsou nejlepší hráči, nejlepší trenéři, je to absolutní špička. Barcelona, to je prostě pojem, absolutní gigant,“ vykládal trenér Jindřich Trpišovský na úterní tiskové konferenci.

Proti soupeři posílá následující základní sestavu: Staněk – Holeš, Zima, Chaloupek – Moses, Oscar, Provod, Sadílek, Sanyang – Chorý, Kušej.

ONLINE: Slavia Praha – Barcelona

Utkání sledujeme minutu po minutě

S Barcelonou se Trpišovský utkává už potřetí. Před šesti lety ji se svým týmem pořádně potrápil. Na Camp Nou se hrálo 0:0, doma slávisté podlehli těsně 1:2. Jediný gól dal Jan Bořil, týmová stálice a kapitán.

Pro Slavii je to pořádně ostrý test po zimní přípravě, kterou absolvovala na soustředění ve španělské Marbelle.

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

V Lize mistrů se českému šampionovi nedaří, ve společné tabulce 36 mužstev figuruje na 34. pozici. V šesti kolech uhrála jen tři body za remízy a od úvodního zápasu s Bodö/Glimt (2:2) pětkrát po sobě neskórovala. S dvěma brankami má nejhorší ofenzivu v soutěži.

Teoretickou naději na postup Slavii udrží jen senzační tříbodový zisk. Pražané čekají na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného triumfu v roce 2007 už dlouhých 17 zápasů. V pohárech nezvítězili třináctkrát po sobě.

Barceloně jde nicméně také o hodně. Potřebuje vyhrát, aby zvýšila své šance na umístění v nejlepší osmičce. I proto trenér Flick poslal do hry víceméně to nejsilnější, co má k dispozici. Chybí mu ale třeba vykartovaný Yamal.

Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : FC Barcelona FC Barcelona 0:0 (-:-)
Sestavy:
Staněk – Holeš (C), Zima, Chaloupek – Moses, Oscar, Provod, Sadílek, Sanyang – Chorý, Kušej.
Sestavy:
J. García – Koundé, E. García, G. Martín, Balde – de Jong (C), Pedri – Bardghji, F. López, Raphinha – Lewandowski.
Náhradníci:
Rezek, Markovič – Bořil, Douděra, Hašioka, Cham, Prekop, Chytil, Vlček, Ogbu, Mbodji, Schranz.
Náhradníci:
Kochen, Szczęsny – R. Araújo, Cubarsí, Rashford, Olmo, Casadó, Bernal, Torrents, J. Hernández, Marqués, Rodríguez.

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin (Barrott)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)
Tipsport - partner programu

7. kolo

SK Slavia Praha vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 8.69
  • 6.40
  • 1.31
Newcastle United vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.31
  • 6.32
  • 8.94
Olympique Marseille vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 3.83
  • 4.01
  • 1.93
Juventus FC vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.67
  • 3.96
  • 5.52
Chelsea vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.12
  • 10.90
  • 21.60
Bayern Mnichov vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.14
  • 9.91
  • 19.60
Atalanta Bergamo vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.66
  • 3.89
  • 5.75

8. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 7 0 0 20:2 21
2. Real MadridReal Madrid 7 5 0 2 19:8 15
3. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
4. TottenhamTottenham 7 4 2 1 15:7 14
5. Paris Saint-GermainPSG 7 4 1 2 20:10 13
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 7 4 1 2 14:9 13
7. Manchester CityManchester City 7 4 1 2 13:9 13
8. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
9. Inter MilánInter 7 4 0 3 13:7 12
10. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
11. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
12. Borussia DortmundDortmund 7 3 2 2 19:15 11
13. Newcastle UnitedNewcastle 6 3 1 2 13:6 10
14. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
15. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Juventus FCJuventus 6 2 3 1 12:10 9
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
19. LeverkusenLeverkusen 7 2 3 2 10:14 9
20. AS MonacoMonaco 7 2 3 2 8:14 9
21. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
22. Olympiakos PireusPireus 7 2 2 3 8:13 8
23. NeapolNeapol 7 2 2 3 7:12 8
24. FC KodaňKodaň 7 2 2 3 11:17 8
25. FK KarabachKarabach 6 2 1 3 10:13 7
26. BruggyBruggy 7 2 1 4 12:17 7
27. Bodo/GlimtBodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
28. Benfica LisabonBenfica 6 2 0 4 6:8 6
29. Pafos FCPafos 6 1 3 2 4:9 6
30. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
31. Ajax AmsterdamAjax 7 2 0 5 7:19 6
32. Athletic BilbaoBilbao 6 1 2 3 4:9 5
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
35. VillarrealVillarreal 7 0 1 6 5:15 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 7 0 1 6 5:19 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara má nakročeno do Celticu Glasgow

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Deset milionů za den. Slavia odkryla, jak si překupníci libují na Barceloně

Trénink hráčů Barcelony před zápasem Ligy mistrů proti pražské Slavii.

Až se večer otevřou vstupy na stadion v pražském Edenu, nemálo nadšených fanoušků, vyhlížejících bitvu slávistických fotbalistů se slavnou Barcelonou, zůstane před vchodem. A to za vstupenky...

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól...

ONLINE: Slavia - Barcelona 0:0, v útoku Chorý a Kušej, hosté i s Lewandowským

Sledujeme online
Jan Bořil a Youssoupha Sanyang na tréninku před zápasem proti Barceloně.

Ještě mají šanci. Proti slávistickým fotbalistům však tentokrát stojí skutečně světový gigant. V sedmém utkání základní fáze Ligy mistrů hostí španělskou Barcelonu. A pokud chtějí postoupit, musí ji...

21. ledna 2026  19:55,  aktualizováno  21:01

ONLINE: Frankfurt selhal v Ázerbájdžánu, ztratilo i Atlético. Do akce Chelsea i Bayern

Sledujeme online
Útočník Galatasaray Victor Osimhen se snaží zpracovat míč v utkání s Atlétikem.

Fotbalisté Atlétika Madrid v 7. kole Ligy mistrů po třech výhrách v řadě hráli v Istanbulu s Galatasarayem 1:1 a zkomplikovali si cestu do první osmičky, která postoupí přímo do osmifinále....

21. ledna 2026  18:40,  aktualizováno  20:55

Plzeň se chce proti Portu ukázat. Řeší ale trable se složením obrany

Plzeňský trenér Martin Hyský na tiskové konferenci před zápasem s Portem.

Nejprve vcelku neznámý tým Académica Coimbra, který momentálně válčí až ve třetí nejvyšší soutěži. Před osmi lety nesrovnatelně slavnější lisabonský Sporting, s nímž fotbalisté Plzně sehráli skvělou,...

21. ledna 2026  20:41

Další úspěch žlutého zázraku. A Guardiola bědoval: Pokazilo se úplně všechno

Fotbalisté z Bodö/Glimt Jens Peter Hauge, Kasper Hogh a Ole Blomberg slaví gól...

Při čtení výsledků fotbalové Ligy mistrů už ta zpráva pomalu přestává být šokující. Vezměte si, kolik světových klubů si na tamní vyhlášené umělé trávě uřízlo ostudu. Ale porazit doma Manchester...

21. ledna 2026  14:59,  aktualizováno  17:42

Plzeň - Porto v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňský brankář Florian Wiegele vyráží míč v zápase s Freiburgem v Evropské...

Plzeňští fotbalisté čelí v Evropské lize dalšímu silnému a slavnému soupeři. V 7. kole základní fáze přivítají na domácím hřišti Porto. Kde můžete zápas sledovat živě? To i další informace o utkání...

21. ledna 2026  14:29

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

21. ledna 2026

Barcelona v Česku: Messiho hattrick Plzni, sparťanská senzace i Hapalova penalta

MESSI vs. MESSI. Ten plzeňský Václav Pilař bojuje o míč s tím skutečných -...

V moderní éře Ligy mistrů se zatím dvakrát střetla se Spartou i s Plzní. Teď slavná Barcelona vyzve podruhé i fotbalisty Slavie. Připomeňte si prostřednictvím obrazového článku průběh předchozích...

21. ledna 2026  11:19

Slavia - Barcelona v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté před utkáním Ligy mistrů proti Bilbau.

Do Vršovic míří jeden z nejslavnějších klubů fotbalové historie. Slavia v 7. kole Ligy mistrů přivítá Barcelonu. Kde sledovat atraktivní duel živě a jaké další zajímavosti zápas provázejí? Vše...

21. ledna 2026  10:59

Baníku se rýsuje nové útočné duo. Jurečka o Gningovi: Snažíme se spolu hodně mluvit

Útočník Václav Jurečka si kryje míč před obráncem Karlem Pojezným.

Utkáním s Widzewem Lodž zakončí fotbalisté Baníku ve čtvrtek soustředění v tureckém Beleku. A trenéru Tomáši Galáskovi se už rýsuje základní sestava pro jarní část soutěže. Objevit by se v ní mohli...

21. ledna 2026  10:55

Volá Jablonec? Tam chci! Sobol o návratu do Česka i důvodech konce ve Francii

Eduard Sobol s jabloneckým majitelem Jakubem Střeštíkem.

Když na konci května 2019 odehrál poslední zápas za fotbalisty Jablonce, tehdy šlo o vítězné derby s Libercem, sotva mohl tušit, že v severočeském klubu ještě jednou zakotví. Nyní se Eduard Sobol o...

21. ledna 2026  9:41

Společně proti rakovině. Slavia se spojila s Barcelonou pro dobrou věc

Dominik a Ada, onkologičtí pacienti a fotbaloví fanoušci, se setkají s hráči...

Na hřišti budou rivalové, mimo něj však fotbalové kluby Slavia a Barcelona půjdou ruku v ruce. Pro dobrou věc. Jejich středeční zápas v pražském Edenu v rámci Ligy mistrů bude věnován podpoře dětí a...

21. ledna 2026  9:10

Deset milionů za den. Slavia odkryla, jak si překupníci libují na Barceloně

Trénink hráčů Barcelony před zápasem Ligy mistrů proti pražské Slavii.

Až se večer otevřou vstupy na stadion v pražském Edenu, nemálo nadšených fanoušků, vyhlížejících bitvu slávistických fotbalistů se slavnou Barcelonou, zůstane před vchodem. A to za vstupenky...

21. ledna 2026  9:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.