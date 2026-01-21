Společně proti rakovině. Slavia se spojila s Barcelonou pro dobrou věc

Symbolem společné iniciativy se stanou dva devítiletí kluci, dva onkologičtí pacienti.
Oba milují sport, zejména fotbal.
Oba si v poslední době zažili krušné chvíle.
Ve středu večer si ale jistě vychutnají okamžiky, na které nezapomenou. Před zápasem Slavie s Barcelonou se v útrobách Edenu setkají s hráči i zástupci obou klubů.
🎗️ Together Against Cancer@FCBarcelona 🤝 @slaviaofficial#UCL pic.twitter.com/YVpIrCEs89— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 21, 2026
Adam je fanouškem Slavie. Věci s klubovým znakem měl u sebe i během pobytu v nemocnici, kde se léčí ze vzácné onkologické nemoci LCH. Má za sebou operaci lebky, kdy mu napadená část kosti byla odstraněna a nahrazená titanovou destičkou.
Poté docházel přes půl roku na chemoterapii. Pod klíční kostí má podkožní žilní port. „Nesmím dělat prudké pohyby. Ale když mám mastičku, tak píchání injekcí do portu vůbec nebolí,“ napsal v dopise dalším dětem, malým velkým bojovníkům s onkologickým onemocněním.
Koncem loňského roku byla Adamovi léčba zdárně ukončena a v březnu dojde i k vyndání portu.
Adam s Dominik jsou fotbaloví fanoušci, zároveň ale bojují s onkologickým onemocněním.
Dominik fandí Slavii i Barceloně, jednou chce být fotbalistou. Nyní se ale potýká s agresivním nádorem mezi srdcem a plícemi. Nelze ho operativně odstranit, proto podstupuje náročnou chemoterapii, momentálně už čtvrtou.
Jeho současný zdravotní stav je v rámci možností pozitivní, ale občas je mu smutno. Nemůže se vídat se spolužáky ani spoluhráči z fotbalu.
|
Trpišovský před Barcelonou: Nejhorší je, když hráči musíte říct, že není v sestavě
„Když se dívám na Adama a Dominika, nevidím nemocné děti. Vidím neskutečnou odvahu, sílu a obrovskou chuť žít naplno,“ říká Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.
„Jako onkologický pacient velmi dobře vím, jak těžké některé dny dokážou být. A jakou nesmírnou hodnotu má jeden splněný sen, jeden silný zážitek, který vám dodá energii jít dál. Fotbal má jedinečnou schopnost spojovat lidi a přinášet naději tam, kde je jí nejvíce potřeba. O to víc mě těší, že se k nám v tomto poselství připojuje i Barcelona. Společně můžeme ukázat, že fotbal není jen sport, ale přináší i lidskost, solidaritu a víru, že i v těch nejtěžších chvílích má smysl věřit a bojovat.“
Slavia chce před zápasem proti Barceloně vyzdvihnout nejen příběhy obou chlapců, ale zároveň všech dětí a jejich rodin, které zasáhla onkologická nemoc.
Oba kluby se této oblasti věnují dlouhodobě. Slavia podporuje dětské onkologické pacienty více než dvě dekády, zaměřuje se i na péči po léčbě i prevenci. Barcelona zase prostřednictvím své nadace zdůrazňuje právě podporu zranitelných dětí a sociální odpovědnost.