Společně proti rakovině. Slavia se spojila s Barcelonou pro dobrou věc

Autor:
  9:10
Na hřišti budou rivalové, mimo něj však fotbalové kluby Slavia a Barcelona půjdou ruku v ruce. Pro dobrou věc. Jejich středeční zápas v pražském Edenu v rámci Ligy mistrů bude věnován podpoře dětí a jejich rodinám v boji s rakovinou.
Dominik a Ada, onkologičtí pacienti a fotbaloví fanoušci, se setkají s hráči...

Dominik a Ada, onkologičtí pacienti a fotbaloví fanoušci, se setkají s hráči Slavie a Barcelony v útrobách Edenu. | foto: SK Slavia Praha

Speciální pásky před zápasem Ligy mistrů mezi Slavií a Barcelonou, v němž oba...
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se speciální páskou k zápasu...
Dominik, malý fotbalový fanoušek a velký bojovník s rakovinou.
Malý Adam fandí Slavii. Polštářek sešívaného klubu měl s sebou i v nemocnici v...
6 fotografií

Symbolem společné iniciativy se stanou dva devítiletí kluci, dva onkologičtí pacienti.

Oba milují sport, zejména fotbal.

Oba si v poslední době zažili krušné chvíle.

Ve středu večer si ale jistě vychutnají okamžiky, na které nezapomenou. Před zápasem Slavie s Barcelonou se v útrobách Edenu setkají s hráči i zástupci obou klubů.

Adam je fanouškem Slavie. Věci s klubovým znakem měl u sebe i během pobytu v nemocnici, kde se léčí ze vzácné onkologické nemoci LCH. Má za sebou operaci lebky, kdy mu napadená část kosti byla odstraněna a nahrazená titanovou destičkou.

Poté docházel přes půl roku na chemoterapii. Pod klíční kostí má podkožní žilní port. „Nesmím dělat prudké pohyby. Ale když mám mastičku, tak píchání injekcí do portu vůbec nebolí,“ napsal v dopise dalším dětem, malým velkým bojovníkům s onkologickým onemocněním.

Koncem loňského roku byla Adamovi léčba zdárně ukončena a v březnu dojde i k vyndání portu.

Malý Adam fandí Slavii. Polštářek sešívaného klubu měl s sebou i v nemocnici v...
Dominik při své léčbě v nemocnici.

Adam s Dominik jsou fotbaloví fanoušci, zároveň ale bojují s onkologickým onemocněním.

Dominik fandí Slavii i Barceloně, jednou chce být fotbalistou. Nyní se ale potýká s agresivním nádorem mezi srdcem a plícemi. Nelze ho operativně odstranit, proto podstupuje náročnou chemoterapii, momentálně už čtvrtou.

Jeho současný zdravotní stav je v rámci možností pozitivní, ale občas je mu smutno. Nemůže se vídat se spolužáky ani spoluhráči z fotbalu.

Trpišovský před Barcelonou: Nejhorší je, když hráči musíte říct, že není v sestavě

„Když se dívám na Adama a Dominika, nevidím nemocné děti. Vidím neskutečnou odvahu, sílu a obrovskou chuť žít naplno,“ říká Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.

„Jako onkologický pacient velmi dobře vím, jak těžké některé dny dokážou být. A jakou nesmírnou hodnotu má jeden splněný sen, jeden silný zážitek, který vám dodá energii jít dál. Fotbal má jedinečnou schopnost spojovat lidi a přinášet naději tam, kde je jí nejvíce potřeba. O to víc mě těší, že se k nám v tomto poselství připojuje i Barcelona. Společně můžeme ukázat, že fotbal není jen sport, ale přináší i lidskost, solidaritu a víru, že i v těch nejtěžších chvílích má smysl věřit a bojovat.“

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se speciální páskou k zápasu...
Speciální pásky před zápasem Ligy mistrů mezi Slavií a Barcelonou, v němž oba...

Slavia chce před zápasem proti Barceloně vyzdvihnout nejen příběhy obou chlapců, ale zároveň všech dětí a jejich rodin, které zasáhla onkologická nemoc.

Oba kluby se této oblasti věnují dlouhodobě. Slavia podporuje dětské onkologické pacienty více než dvě dekády, zaměřuje se i na péči po léčbě i prevenci. Barcelona zase prostřednictvím své nadace zdůrazňuje právě podporu zranitelných dětí a sociální odpovědnost.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

7. kolo

FK Karabach vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
21.1. 18:45
  • 3.05
  • 3.98
  • 2.23
Galatasaray Istanbul vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
21.1. 18:45
  • 3.28
  • 3.83
  • 2.16
SK Slavia Praha vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 8.59
  • 6.16
  • 1.32
Newcastle United vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.36
  • 5.80
  • 7.71
Olympique Marseille vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 3.79
  • 3.93
  • 1.96
Juventus FC vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.76
  • 3.81
  • 5.03
Chelsea vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.13
  • 9.90
  • 20.80
Bayern Mnichov vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.12
  • 10.50
  • 23.50
Atalanta Bergamo vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.77
  • 3.82
  • 4.90

8. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 7 0 0 20:2 21
2. Real MadridReal Madrid 7 5 0 2 19:8 15
3. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
4. TottenhamTottenham 7 4 2 1 15:7 14
5. Paris Saint-GermainPSG 7 4 1 2 20:10 13
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 7 4 1 2 14:9 13
7. Manchester CityManchester City 7 4 1 2 13:9 13
8. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
9. Inter MilánInter 7 4 0 3 13:7 12
10. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
11. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
12. Borussia DortmundDortmund 7 3 2 2 19:15 11
13. Newcastle UnitedNewcastle 6 3 1 2 13:6 10
14. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
15. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Juventus FCJuventus 6 2 3 1 12:10 9
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
19. LeverkusenLeverkusen 7 2 3 2 10:14 9
20. AS MonacoMonaco 7 2 3 2 8:14 9
21. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
22. Olympiakos PireusPireus 7 2 2 3 8:13 8
23. NeapolNeapol 7 2 2 3 7:12 8
24. FC KodaňKodaň 7 2 2 3 11:17 8
25. FK KarabachKarabach 6 2 1 3 10:13 7
26. BruggyBruggy 7 2 1 4 12:17 7
27. Bodo/GlimtBodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
28. Benfica LisabonBenfica 6 2 0 4 6:8 6
29. Pafos FCPafos 6 1 3 2 4:9 6
30. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
31. Ajax AmsterdamAjax 7 2 0 5 7:19 6
32. Athletic BilbaoBilbao 6 1 2 3 4:9 5
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
35. VillarrealVillarreal 7 0 1 6 5:15 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 7 0 1 6 5:19 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara má nakročeno do Celticu Glasgow

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól...

Horváth & syn v Mostě: Nemám maturitu z trénování vlastních dětí, ale těším se

Mostecký trenér Pavel Horváth a jeho syn Patrik.

Dycky Most? Dycky Horváth! Bývalý český fotbalový reprezentant Pavel Horváth si jako trenér přivedl ze Slavie do Baníku svého čerstvě plnoletého pokračovatele rodu Patrika. Na spojenectví otec & syn...

Volá Jablonec? Tam chci! Sobol o návratu do Česka i důvodech konce ve Francii

Eduard Sobol s jabloneckým majitelem Jakubem Střeštíkem.

Když na konci května 2019 odehrál poslední zápas za fotbalisty Jablonce, tehdy šlo o vítězné derby s Libercem, sotva mohl tušit, že v severočeském klubu ještě jednou zakotví. Nyní se Eduard Sobol o...

21. ledna 2026  9:41

Deset milionů za den. Slavia odkryla, jak si překupníci libují na Barceloně

Trénink hráčů Barcelony před zápasem Ligy mistrů proti pražské Slavii.

Až se večer otevřou vstupy na stadion v pražském Edenu, nemálo nadšených fanoušků, vyhlížejících bitvu slávistických fotbalistů se slavnou Barcelonou, zůstane před vchodem. A to za vstupenky...

21. ledna 2026  9:10

Na mě takhle hrát nebudeš, to je výzva. Jak se slávista Vlček chystá na Barcelonu

Slávistický obránce Tomáš Vlček na tiskové konferenci před utkáním Ligy mistrů...

Když v Edenu hrála Barcelona naposled, on byl na podzim 2019 jako starší dorostenec na hostování v druholigovém Ústí nad Labem. Ve středu večer se fotbalový gigant vrátí a slávista Tomáš Vlček už...

21. ledna 2026  7:41

Licence? Trenér musí mít hlavně energii a charakter, říká šéf fotbalové akademie

Hostem pořadu FotbalOna byl Libor Volf, zakladatel fotbalové akademie Volf...

Jeho fotbalová škola Volf Soccer Academy má pobočky v Kanadě, USA, Egyptě, Ugandě i v Česku. A věnuje se nejen nadějným hráčům, ale i hráčkám. „V Americe chce být skoro každá malá holka...

21. ledna 2026  6:17

Bodö/Glimt senzačně porazilo City. Arsenal stále stoprocentní, PSG nečekaně prohrálo

Gianluigi Donnarumma smutní po inkasované brance na hřišti Bodö/Glimt.

Fotbalisté Bodö/Glimt porazili Manchester City 3:1. Hosté dohrávali bez vyloučeného majitele Zlatého míče Rodriho. Arsenal v Lize mistrů vyhrál i sedmý zápas. Na vítězství 3:1 na hřišti Interu Milán...

20. ledna 2026  18:30,  aktualizováno  23:46

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara má nakročeno do Celticu Glasgow

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

20. ledna 2026  20:53

Chválil Slavii, v Praze chtěl trénink kvůli zimě. Aspoň všichni budou běhat, řekl Flick

Trenér Barcelony Hans Flick na tiskové konferenci před utkáním se Slavií.

Brazilský útočník Raphinha měl obličej zahalený do nákrčníku a na hlavě čepici, že mu byly vidět jen oči. I většinu jeho spoluhráčů byste na hřišti těžko rozeznávali. Když kouč Hansi Flick před...

20. ledna 2026  19:30

Trpišovský před Barcelonou: Nejhorší je, když hráči musíte říct, že není v sestavě

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy...

Před zápasem proti Barceloně trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský zavzpomínal na dávné časy. „Když mi bylo osmnáct, pětadvacet, třicet, nenapadlo by mě, že bych někdy hrál proti...

20. ledna 2026  16:32

Přijeli pro podpis až z Německa, ale měli smůlu. Jaký byl přílet Barcelony do Prahy?

Ihned po příletu do Prahy zamířili barcelonští fotbalisté do přistavených...

Nejdřív vyrazilo jen pár zkušených nadšenců, záhy se ale k venkovnímu plotu s výhledem na dráhu vrhl celý dav. „Už přistáli,“ ozývalo se postupně podle toho, kdo zrovna kontroloval aplikaci na...

20. ledna 2026  13:46,  aktualizováno  14:29

Slavia - Barcelona v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté před utkáním Ligy mistrů proti Bilbau.

Do Vršovic míří jeden z nejslavnějších klubů fotbalové historie. Slavia v 7. kole Ligy mistrů přivítá Barcelonu. Kde sledovat atraktivní duel živě a jaké další zajímavosti zápas provázejí? Vše...

20. ledna 2026  14:18

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

V italské lize je nejtěžší vítězit, má jasno Fábregas. Jak se mu daří mise v Comu?

Kouč Coma Cesc Fábregas během utkání s Laziem.

Ještě neuplynuly ani dva roky od chvíle, kdy slavili postup do první italské ligy. Tím ale vzestup fotbalového Coma neskončil. Spíš naopak. Klub z oblasti Lombardie se mezi elitou neztratil, aktuálně...

20. ledna 2026  13:16

Bořilův poslední půlrok? Do armády už se nechystá a slýchá: Můžeš být dobrý trenér

Premium
Slávistický kapitán Jan Bořil si zpracovává míč v utkání proti Atalantě.

Zkraje roku slavil hned dva významné milníky. Deset let ve Slavii. Pětatřicet let na světě. „Letí to jako prase,“ oklepe se Jan Bořil, lídr a kapitán fotbalových mistrů z Edenu. Už vyhlíží středeční...

20. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.