O den později, než je zvykem. Slavia letí do Bilbaa, trenéra soupeře už potrápila

Do Bilbaa fotbalisté Slavie odlétají až ve středu ráno, což je ústupek proti jejich zvyklostem. Ve Španělsku mají odpoledne tiskovou konferenci a přímo na hlavním stadionu si v podvečer také zatrénují.

Athletic Bilbao – Slavia ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

V posledních letech na veškeré evropské duely včetně předkol mířili vždy s dvoudenním předstihem. Z části to bylo i z pověrčivosti, kterou je realizační tým v čele s trenérem Jindřichem Trpišovským pověstný.

Od nepovedeného utkání s Dynamem Kyjev v předkole Ligy mistrů slávisté den předem cestují jen výjimečně: naposledy letos na jaře do Milána na osmifinále Evropské ligy a předtím v roce 2021 do Varšavy na předkolo s Legií.

Tentokrát klub musel zohlednit i horší letecké spojení. Hráči i s kompletním doprovodem by v dějišti utkání měli přistát ve středu po poledni. Nechyběl ani klubový šéf Jaroslav Tvrdík, který s týmem běžně necestuje. Na letišti se potkal i s plzeňským bossem Adolfem Šádkem, Viktorii čeká ve čtvrtek utkání v řecké Soluni.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Kdyz dva ceske kluby leti do EL ve stejnem case. Skvela Plzen na letisti. Probrali jsme soupere a poprali si stesti. Samozrejme cely tyden 😜 https://t.co/IU5b6ZGz96 oblíbit odpovědět

To Slavia ve Španělsku narazí na legendární klub, který se vymyká.

Dle extrémní zásady zvané cantera nastupují za Athletic Bilbao už více než sto let výhradně hráči, kteří se narodili nebo fotbalově vyrostli na území Baskicka, jež se rozkládá na pomezí Španělska a Francie mezi Pyrenejemi a Biskajským zálivem.

Zcela záměrně jde o nepsané pravidlo, takže si ho různí šéfové v různých dobách mohli vyložit po svém. Přesto už od roku 1911, kdy bylo po skandálu v utkání Španělského poháru zavedeno, nikdy nebylo porušeno.

Slavné červenobílé pruhované dresy tehdy proti San Sebastianu oblékli i dva Angličané, což soupeř na svazu napadl. Vrchnost mu dala za pravdu a zdůraznila: „Odteď smějí v poháru nastupovat jenom Španělé.“

A samotné Bilbao si tenhle předpis ještě zpřísnilo.

LaLigaExtra @LaLigaExtra Alex Kral did Oscar de Marcos dirty 🥜🇨🇿 https://t.co/oyk3jhiOZD oblíbit odpovědět

Našly se sice ošemetné případy, kdy byl baskický původ některých fotbalistů zpochybňován. U některých stačilo, když měl baskický původ jeden z rodičů. Stále častěji se také ozývají názory, aby klub vlastní regule alespoň částečně rozvolnil. Argumenty o diskriminaci těch, kteří nesplňují nastavená kritéria, ovšem vedení klubu odmítá. I ve čtvrtek tak bude domácí mužstvo složené výhradně z třímilionové základny.

Je to něco podobného, jako by si Slavia mohla vybírat pouze hráče z Prahy a Středočeského kraje. Pro představu: v užším kádru má takových aktuálně pět, kromě kapitána Bořila a brankáře Kinského ještě obránce Douděru, mladíka Prebsla a aktuálně zraněného stopera Vlčka.

To Bilbao, čtvrtý tým španělské ligy, se spoléhá především na bratry Williamsovy, Iňakiho s Nikem. Ti se v Baskicku narodili ghanským rodičům, kteří před třiceti lety v nouzi bosí přešli rozpálenou Saharu. Kapitánem týmu je pětatřicetiletý obránce de Marcos, mezi stálice současného týmu patří stoper Vivian či útočník Guruzeta. Kvůli zranění naopak proti Slavii nenastoupí brankář mistrů Evropy Simón a nejspíš ani aktuálně nejlepší střelec Sancet.

Athletic má po dvou kolech Evropské ligy totožnou bilanci jako Slavia. Po venkovní remíze 1:1 s AS Řím porazil doma nizozemský Alkmaar 2:0.

Pro Slavii a jejího kouče Jindřicha Trpišovského půjde o další setkání se starým známým trenérem Ernestem Valverdem. Hrát se bude pět let a jeden den poté, co právě on v Edenu zvítězil s Barcelonou šťastně 2:1. A když potom dorazil mezi přísné španělské novináře, schytal to od nich.

„Vážně jste chtěli hrát takhle?!“ naléhali.

Možná si vybavíte, jak Slavia slavného soka trápila. Její gól dal pod fanatickou Tribunou sever památným bodlem drzoun Bořil a Barcelona, která nastoupila i s Messim, Griezmannem, Suárezem, Busquetsem nebo Piquém se v závěru pod náporem nadšeného outsidera klepala o hubený náskok.

„Je třeba mít na paměti, že Slavia je silný soupeř, který hraje v úžasném tempu,“ hájil Valverde sebe i svůj tým. Jeho slova se znovu připomínala o dva týdny později, kdy slávisté v Barceloně uhráli senzační remízu 0:0.

Barcelonský trenér Ernesto Valverde a jeho slávistický protějšek Jindřich Trpišovský pozorují své svěřence v zápase Ligy mistrů.

„Slavia má skvělý tým a málokdo s ní vydrží hrát v takové intenzitě,“ navázal Valverde. „Je dobře, že se taková mužstva dostávají do Ligy mistrů, protože do soutěže přinášejí vítané osvěžení.“

Asi chápete, že s podobnou zkušeností trenér Bilbaa ve čtvrtek večer nic nepodcení.

„Je důležité, že jsme se na těžký pohárový zápas naladili vítězně,“ říkal po sobotní exhibici s Espaňolem. Už po půl hodině vedl Athletic o tři góly a ihned po přestávce se domácí radovali počtvrté. I díky tomu mohl trenér v průběhu druhé půle ušetřit síly některých opor.

Bratři Iňaki s Nikem šli ze hřiště už dvacet minut před koncem, což se stává jen výjimečně. Naopak slávisté až v neděli večer dohráli vyčerpávající duel v Jablonci (2:1) a kouč Trpišovský následně přiznal: „Všechny kluky stál tenhle zápas hrozně moc sil.“

Kolik energie si schovali do Bilbaa?