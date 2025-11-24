Před rokem nadchli, ale neměli z toho nic. Porazí Trpišovský poprvé Valverdeho?

  16:10
Na den přesně před třinácti měsíci fotbalová Slavia herně nadchla Bilbao. „V minulé sezoně na San Mamés nikdo jiný domácí Athletic tak nepotrápil a nepřehrál jako vy,“ řekl uznale jeden z baskických novinářů trenérovi Jindřichu Trpišovskému na pondělní tiskovce před úterním vzájemným soubojem v Lize mistrů v Praze. „Je vaše touha pomstít se za výsledek o to větší?“
Slávistický záložník Lukáš Provod (17) v souboji s protihráči v utkání s...

Slávistický záložník Lukáš Provod (17) v souboji s protihráči v utkání s Bilbaem. | foto: AP

Slávistický bek David Douděra sleduje střelu Nika Williamse v utkání s Bilbaem.
Slávistický bek David Douděra v utkání s Bilbaem.
Smutný slávistický útočník Tomáš Chorý po porážce v Bilbau.
Slávistický záložník Christos Zafeiris reaguje po jedné z neproměněných šancí v...
Tenkrát, ve čtvrtek 24. října, se tam slávisté představili v Evropské lize.

Držení míče 61 procent.

Střely 14:6, na bránu 6:3.

Rohy 8:0.

Slavia - Athletic Club

výkop: úterý 21.00

rozhodčí: Donatas Rumšas - Aleksandr Radiuš, Dovydas Sužiedėlis (všichni Litva)

Jenže na góly 1:0 pro Bilbao. „Tady jsme měli vyhrát,“ trápilo tenkrát kouče Slavie. „Mísí se ve mně hrdost za to, co jsme předvedli. A zároveň smutek, že nemáme ani bod.“

Nastal čas odvety. A v důležitější partii než tenkrát. Slavia i Bilbao v Champions League potřebují zabrat, jestli si chtějí udržet reálnou naději na postup do vyřazovací fáze.

„Rozhoduje se v boxech, v obou vápnech. V útočné i obranné fázi. My tam tenkrát dostali lekci z produktivity. My jsme ty velké šance neproměnili, to v Evropě bývá naše bolest,“ přemítal Trpišovský v předvečer souboje.

„Viděl jsem určité pasáže. A taky vím od kluků, že se jim ten zápas povedl. Lze s nimi hrát, jen ta efektivita musí být z naší strany lepší,“ řekl záložník Michal Sadílek, jenž tenkrát působil v nizozemském Twente.

Slavia - Bilbao v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

„Náš tým se změnil. Dva naši hráči, kteří tam tenkrát nastoupili, jsou v Premier League,“ připomněl Dioufa a Kinského. Ze základní sestavy bude chybět i Zmrzlý, jenž není na soupisce pro Ligu mistrů. Oscar je zraněný a Michez hostuje v Olomouci.

Ostatní se mohou „mstít“..

„Chceme ukázat, že náš výkon nebyla náhoda. Že umíme být nepříjemní a vyrovnat se v určitých fázích hry i špičkovému soupeři ze španělské ligy. Potvrdit to by bylo hezké. Ale jinak to beru jako samostatný zápas,“ zdůraznil Trpišovský.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Bilbaem.

Kouč Athletiku Bilbao Ernesto Valverde.

Těší se, jak počtvrté během šesti let potká trenéra Ernesta Valverdeho. Na podzim 2019 vedl Barcelonu, kde Slavia senzačně remizovala a doma těsně prohrála. Třetí střet se konal právě loni v Bilbau.

„Bavili jsme se spolu před zápasem i po něm. Když někoho potkáte potřetí počtvrté, znáte se víc. Moc se těším. Je to velký sympaťák. Prošel skvělými kluby. A vy na jejich stylu dobře poznáte, že je trénuje právě on,“ poznamenal Trpišovský.

„V jednom klubu bývá delší čas, což je pro trenéra vždycky dobrá vizitka. Váží si ho nebo odvádí kvalitní práci. Jemu se to dařilo i během hráčské kariéry,“ podotkl Trpišovský.

„Líbí se mi na něm ten klid a nadhled, během zápasu i po něm. V Barceloně si uměl poradit s hvězdami. Udělali jsme mu to vždycky těžké a tak doufám, že to bude platit i teď.“

