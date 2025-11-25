Walking football i screening. Slavia nabídne hostům z Bilbaa i CSR aktivity

  10:13
Fotbalisté Slavie věří, že si ve svém pátém zápase v Lize mistrů konečně připíšou první vítězství. Proti bude španělský Athletic Bilbao. Ještě než si to fotbalisté obou týmů rozdají v úterý večer (od 21:00) na stadionu v Edenu, poměří síly představitelé klubů, a to ve walking footballu. Slavia připravila pro hosty z Bilbaa bohatý program s CSR aktivitami, které se věnují společenské odpovědnosti.
Pohled na vršovický stadion při fotbalovém turnaji partnerů SK Slavia Praha.

Pohled na vršovický stadion při fotbalovém turnaji partnerů SK Slavia Praha. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Slavia se zaměřuje na pomoc potřebným
Děti z dětských domovů šly v zápase proti Plzni jako doprovod hráčům.
Děti z dětských domovů si v zápase proti Plzni užily role vlajkonošů
Děti navštívil i útočník Vasil Kušej
8 fotografií

„Vážíme si toho, že kromě tradičních předzápasových aktivit jsme se s Athleticem Bilbao domluvili také na společném aktivním zapojení do CSR projektů,“ říká Michaela Schejbalová, CSR ředitelka Slavie.

„Kromě přátelského utkání ve walking footballu nás čeká také zasazení slavnostního dubu v tréninkovém centru nebo kontrola mateřských znamének od specialisty ve vyhřívaném stanu ve fanzoně. Ta bude dostupná pro všechny fanoušky. A samozřejmostí je také sdílení know-how.“

Slavia založila CSR oddělení v roce 2023. Cílem bylo rozšířit svůj dopad na společnost, dobročinné projekty, důraz na životní prostředí a jít takto příkladem ostatním. Jít za hranice hřiště. Zároveň společně s Odborem přátel založila Nadační fond Slavie.

Charita, úly i zápas Liverpoolu a Ukrajiny v Edenu. Slavia míří za hranice hřiště

V CSR aktivitách patří k nejlepším týmům v Evropě. Podle prestižního žebříčku Responsiball je v této oblasti nejlepším klubem v Česku a ve světě jí patří 10. místo. Vede dánský Aarhus před bundesligovými celky Wolfsburgem a Werderem Brémy.

„V rámci České republiky se nám podařilo nastavit určitý směr, jakým může fotbal pozitivně měnit svět kolem sebe a jsem ráda, že se nám daří navazovat i na evropské úrovni,“ doplňuje Schejbalová.

Michaela Schejbalová (druhá zleva), CSR manažerka Slavie

A co tedy zástupce Slavie a Bilbaa v den zápasu čeká? Dopoledne se uskuteční slavnostní výsadba stromu. Dojde i na předání zarámovaného obrazu, šály či speciální kapitánské pásky.

U slavnostního zahájení programu bude i slávistický předseda představenstva Jaroslav Tvrdík či viceprezident Bilbaa Jon Ruigomez.

V dresu Slavie vyběhne třeba i bývalý hráč Vladimír Šmicer či někdejší kapitánka slávistek Blanka Pěničková, dnes sportovní manažerka ženského týmu Slavie. Hrát se bude dvakrát dvacet minut.

Dát Edenu konečně výhru v Lize mistrů. Urvat to za každou cenu, říká kouč Slavie

Po společném obědě si mohou zájemci z obou klubů udělat screening mateřských znamének ve speciálním vyhřívaném stanu ve fanzoně. Tam budou dermatologové poskytovat kontrolu mateřských znamének všem zájemcům z řad fanoušků až do 20:30 hodin.

Zápas Slavie s Bilbaeem začíná v Edenu ve 21:00.

