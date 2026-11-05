Dal gól a slyšel, jak se hvězdy Arsenalu strachují. Nowak: Připadá mi to jako sen

Taky jste cítili, že se anglický šampion o vítězství v Edenu obával?
„Slyšel jsem je, že na sebe pokřikují: Hlavně klid, zůstaneme vzadu, nikam se neženeme, bráníme,“ popisoval Nowak, jak vnímal hektický závěr zápasu přímo ze hřiště.
Německý rozhodčí Stieler nastavil pět minut a Slavia valila. Proti finalistovi posledního ročníku Ligy mistrů nebyla daleko od senzační remízy.
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Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek
Těsně předtím totiž právě polský objev Nowak po parádním centru střídajícího Juráska snížil. A protože cítil, že je slavný sok zranitelný, na nic nečekal, hbitě sebral balon a pelášil zpátky na půlku.
Okamžitě bylo znát, jak se dlouho chladná atmosféra v Edenu v mžiku proměnila. I diváci, kteří se spíš než na Slavii přišli podívat na hvězdy soupeře, jako by vycítili, že mohou být součástí něčeho velkého.
Málem!
„Bohužel, takový je fotbal,“ krčil rameny Nowak. „Ale musíme takhle dál pokračovat a věřit vlastním kvalitám.“
Škoda pro Slavii, že proti Arsenalu uvěřila až po promarněné první půli.
„Trenéři na nás po půli apelovali, abychom byli k soupeřům blíž, abychom hráli agresivněji, abychom je nenechali tolik vymýšlet s míčem,“ popisoval Nowak.
Měli slávisté z hráčů Arsenalu na začátku až příliš velký respekt?
„Těžká otázka, ale někteří z nás možná ano. Ve druhém poločase už to ale bylo jiné.“
Slavia po pauze Arsenal přitlačila, přestřílela ho, měla šance. Třeba hlavičku jiného polského šikuly Kubiaka, kterou španělský gólman Raya udržel i díky tyči těsně před čárou. Nebo právě gólovou akci, na jejímž konci byl od začátku sezony vychvalovaný Nowak.
Kouč Trpišovský ho v posledních dvou zápasech před Arsenalem vysunul do útoku, což byla nečekaná varianta.
„Nejsem typ hráče Gyökeres nebo dejme tomu Lewandowski, ale zahrát dovedu kdekoli,“ ujišťoval. „V útoku jsem párkrát nastoupil v bývalém klubu, takže trochu vím, jak se pohybovat. Člověk se musí jen přepnout v hlavě a uvědomit si, že nehraje uprostřed zálohy. To je v podstatě celé.“
Ve středu večer se každopádně objevoval i na své obvyklé pozici a z tribuny ho v Edenu sledoval také kouč polského národního týmu Jan Urban, jenž mu v září poslal první reprezentační pozvánku.
Kdo ví, jestli v jeho nadcházející nominaci nebude také zmiňovaný Kubiak, polský slávista číslo dvě. „Myslím, že by si to oba zasloužili,“ zmínil Trpišovský. „Také proti Arsenalu oba patřili k tomu lepšímu.“
Což ale není nic nového.
Devatenáctiletý Kubiak i o tři roky starší Nowak do sestavy Slavie po svých letních příchodech zapadli až nečekaně hladce. „Skvěle se mi s nimi pracuje, dobře se u nás etablovali a zabydleli,“ chválil je i trenér.
Pro vytáhlého pracanta Nowaka to byl ve středu navíc už sedmý gól v sezoně.
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V půli padla ostřejší slova, trenérům se ani nedivím, uznal Holeš. Co vedlo k zlepšení?
„Přitom já mám občas pořád pocit, že se mi všechno jen zdá,“ přiznal.
„Není to tak dávno, co jsem hrál u nás doma pouze druhou ligu a na zápasy takových klubů jsem koukal maximálně v televizi. A teď se i v Polsku bude mluvit o tom, že se Nowak trefil proti Arsenalu. Je to jeden velký sen.“
Co bude dál?
Slavia potřebuje na povedený druhý poločas proti anglickému gigantovi navázat, aby v Lize mistrů konečně přetrhla nekonečnou šňůru bez vítězství. Od září 2007 trvá už 23 zápasů, čímž vyrovnala nechtěný rekord. Přijde příště proti Villarrealu konečně vytoužený střih?