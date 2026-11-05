Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dal gól a slyšel, jak se hvězdy Arsenalu strachují. Nowak: Připadá mi to jako sen

Autor:
  9:30
Slávistický Wiktor Nowak slaví gól v Lize mistrů proti Arsenalu.

Slávistický Wiktor Nowak slaví gól v Lize mistrů proti Arsenalu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta během utkání na Slavii.
Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta během utkání na Slavii.
Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.
Momentka před brankou Arsenalu, těsně před tím, než dala Slavia gól.
30 fotografií
Pořád byl ještě plný dojmů. Trochu roztěkaný. Rovnátka mu před světly kamer zářila. „Za gól jsem samozřejmě šťastný. Byl můj první v Lize mistrů, navíc proti takovému klubu. Ale kvůli výsledku spokojený nejsem,“ popisoval Wiktor Nowak, slávistický univerzál, po statečné bitvě s Arsenalem. Porážka 1:2 a další nezdar ve fotbalové Lize mistrů mu radost mírně kazí. Ovšem druhý poločas měl od Slavie grády.

Taky jste cítili, že se anglický šampion o vítězství v Edenu obával?

„Slyšel jsem je, že na sebe pokřikují: Hlavně klid, zůstaneme vzadu, nikam se neženeme, bráníme,“ popisoval Nowak, jak vnímal hektický závěr zápasu přímo ze hřiště.

Německý rozhodčí Stieler nastavil pět minut a Slavia valila. Proti finalistovi posledního ročníku Ligy mistrů nebyla daleko od senzační remízy.

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Těsně předtím totiž právě polský objev Nowak po parádním centru střídajícího Juráska snížil. A protože cítil, že je slavný sok zranitelný, na nic nečekal, hbitě sebral balon a pelášil zpátky na půlku.

Okamžitě bylo znát, jak se dlouho chladná atmosféra v Edenu v mžiku proměnila. I diváci, kteří se spíš než na Slavii přišli podívat na hvězdy soupeře, jako by vycítili, že mohou být součástí něčeho velkého.

Málem!

„Bohužel, takový je fotbal,“ krčil rameny Nowak. „Ale musíme takhle dál pokračovat a věřit vlastním kvalitám.“

Momentka před brankou Arsenalu, těsně před tím, než dala Slavia gól.

Škoda pro Slavii, že proti Arsenalu uvěřila až po promarněné první půli.

„Trenéři na nás po půli apelovali, abychom byli k soupeřům blíž, abychom hráli agresivněji, abychom je nenechali tolik vymýšlet s míčem,“ popisoval Nowak.

Měli slávisté z hráčů Arsenalu na začátku až příliš velký respekt?

„Těžká otázka, ale někteří z nás možná ano. Ve druhém poločase už to ale bylo jiné.“

Statistika očekávaných gólů (xG) soupeřů Arsenalu v této sezoně. Více než Slavia měl pouze Bayern Mnichov.

Slavia po pauze Arsenal přitlačila, přestřílela ho, měla šance. Třeba hlavičku jiného polského šikuly Kubiaka, kterou španělský gólman Raya udržel i díky tyči těsně před čárou. Nebo právě gólovou akci, na jejímž konci byl od začátku sezony vychvalovaný Nowak.

Kouč Trpišovský ho v posledních dvou zápasech před Arsenalem vysunul do útoku, což byla nečekaná varianta.

„Nejsem typ hráče Gyökeres nebo dejme tomu Lewandowski, ale zahrát dovedu kdekoli,“ ujišťoval. „V útoku jsem párkrát nastoupil v bývalém klubu, takže trochu vím, jak se pohybovat. Člověk se musí jen přepnout v hlavě a uvědomit si, že nehraje uprostřed zálohy. To je v podstatě celé.“

Slávistický Wiktor Nowak stíhá soupeře z Arsenalu.

Ve středu večer se každopádně objevoval i na své obvyklé pozici a z tribuny ho v Edenu sledoval také kouč polského národního týmu Jan Urban, jenž mu v září poslal první reprezentační pozvánku.

Kdo ví, jestli v jeho nadcházející nominaci nebude také zmiňovaný Kubiak, polský slávista číslo dvě. „Myslím, že by si to oba zasloužili,“ zmínil Trpišovský. „Také proti Arsenalu oba patřili k tomu lepšímu.“

Což ale není nic nového.

Devatenáctiletý Kubiak i o tři roky starší Nowak do sestavy Slavie po svých letních příchodech zapadli až nečekaně hladce. „Skvěle se mi s nimi pracuje, dobře se u nás etablovali a zabydleli,“ chválil je i trenér.

Pro vytáhlého pracanta Nowaka to byl ve středu navíc už sedmý gól v sezoně.

V půli padla ostřejší slova, trenérům se ani nedivím, uznal Holeš. Co vedlo k zlepšení?

„Přitom já mám občas pořád pocit, že se mi všechno jen zdá,“ přiznal.

„Není to tak dávno, co jsem hrál u nás doma pouze druhou ligu a na zápasy takových klubů jsem koukal maximálně v televizi. A teď se i v Polsku bude mluvit o tom, že se Nowak trefil proti Arsenalu. Je to jeden velký sen.“

Co bude dál?

Slavia potřebuje na povedený druhý poločas proti anglickému gigantovi navázat, aby v Lize mistrů konečně přetrhla nekonečnou šňůru bez vítězství. Od září 2007 trvá už 23 zápasů, čímž vyrovnala nechtěný rekord. Přijde příště proti Villarrealu konečně vytoužený střih?

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

5. kolo

Galatasaray Istanbul vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
24.11. 18:45
  • 2.71
  • 3.95
  • 2.27
Bodö/Glimt vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
24.11. 18:45
  • 1.54
  • 4.77
  • 4.89
Como vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.34
  • 5.54
  • 7.29
RB Lipsko vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.44
  • 5.23
  • 5.59
Feyenoord Rotterdam vs. FC Porto //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 2.78
  • 3.78
  • 2.27
Manchester City vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.23
  • 6.64
  • 10.00
Arsenal vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.39
  • 4.83
  • 7.35
Slovan Bratislava vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 7.67
  • 5.51
  • 1.33
Real Madrid vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.20
  • 7.60
  • 9.90
SK Slavia Praha vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
25.11. 18:45
  • 3.52
  • 3.40
  • 2.05
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 4 4 0 0 20:5 12
2. Real MadridReal Madrid 4 4 0 0 13:7 12
3. ArsenalArsenal 4 3 1 0 8:3 10
4. ComoComo 4 3 0 1 19:6 9
5. FC BarcelonaBarcelona 4 3 0 1 14:6 9
6. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 12:6 9
7. Manchester CityManchester City 4 3 0 1 12:7 9
8. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 14:10 9
9. BruggyBruggy 4 3 0 1 11:7 9
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
11. Real BetisBetis 4 3 0 1 8:6 9
12. Borussia DortmundDortmund 4 3 0 1 7:5 9
13. Bayern MnichovBayern 4 2 2 0 12:5 8
14. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
15. Inter MilánInter 4 2 0 2 8:6 6
16. LASK LinzLinz 4 2 0 2 10:9 6
17. Manchester UnitedManchester Utd. 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 2 0 2 8:9 6
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 4 1 2 1 6:11 5
20. AS ŘímAS Řím 4 1 1 2 10:8 4
21. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
22. Viking FK StavangerViking 4 1 1 2 9:10 4
23. Atlético MadridAtlético 4 1 1 2 4:5 4
24. PSV EindhovenEindhoven 4 1 1 2 3:4 4
25. Bodö/GlimtBodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
26. FC PortoPorto 4 1 0 3 6:7 3
27. NeapolNeapol 4 1 0 3 6:11 3
28. VillarrealVillarreal 4 1 0 3 8:14 3
29. AEK AtényAEK Atény 4 1 0 3 5:11 3
30. RB LipskoRB Lipsko 4 1 0 3 5:11 3
31. Sabah BakuSabah 4 1 0 3 4:10 3
32. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 4:11 3
33. Racing LensLens 4 1 0 3 4:16 3
34. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 1 3 5:9 1
35. LilleLille 4 0 1 3 4:10 1
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

Když klub změní tvář. Velké proměny fotbalových log v Česku i ve světě

Nová loga týmů

Fotbalové kluby se snaží jít s dobou, a tak čas od času mění svou vizuální identitu. Někdy sáhnou po modernějším designu, jindy se zas inspirují vlastní historií. Podívejte se na vývoj log českých i...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kane prodloužil v Bayernu, Friis skončil v Belgii

Sledujeme online
Bayern čekal na vítěze Zlatého míče od roku 1981, kdy ocenění získal útočník...

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

5. listopadu 2026  9:31

Dal gól a slyšel, jak se hvězdy Arsenalu strachují. Nowak: Připadá mi to jako sen

Slávistický Wiktor Nowak slaví gól v Lize mistrů proti Arsenalu.

Pořád byl ještě plný dojmů. Trochu roztěkaný. Rovnátka mu před světly kamer zářila. „Za gól jsem samozřejmě šťastný. Byl můj první v Lize mistrů, navíc proti takovému klubu. Ale kvůli výsledku...

5. listopadu 2026  9:30

Z Mostu k titulům, teď je Johana nový šéf Baníku: Postup do druhé ligy? Nereálný

Petr Johana, nový ředitel fotbalového Baníku Most-Souš.

V Mostě hrál, trénoval, teď bude Baníku šéfovat. Bývalý fotbalový reprezentant Petr Johana se o svých padesátinách ujal funkce ředitele třetiligového klubu, která byla v poslední době značně nejistá.

5. listopadu 2026  8:30

Od Lilleströmu se můžeme odrazit, věří Sojka. Doufá, že Plzeň zabojuje o postup

Alexandr Sojka z Plzně se raduje.

Během přípravy u videa, ho zaujal Felix Va, levý krajní záložník norského soupeře. „Je sice zrůstem malý, ale hodně šikovný, často to zkouší jeden na jednoho. Na toho si musíme dát pozor,“ hlásil...

5. listopadu 2026

Trpišovský po Arsenalu: Příště budeme ještě lepší. Penalta na Nowaka? Mohla být

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský navádí své hráče v zápase proti Arsenalu.

Po prvním poločase jim věřil málokdo. Přesto nakonec slávističtí fotbalisté v Lize mistrů proti slavnému Arsenalu sahali po bodu. „Je to fotbal, takže byl blízko. Někdy vám stačí krátký povedený...

5. listopadu 2026  7:06

Z hvězdy padouchem za patnáct minut. Zkrat Latyra stál Artis domácí výhru

Trenér Artisu Brno Roman Nádvornír.

Sedmdesát minut v deseti, ztracené body a frustrace, kterou trenér neskrýval. Roman Nádvorník po porážce fotbalového Artisu Brno s Bohemians 1:2 neměl problém pojmenovat hlavního viníka....

5. listopadu 2026  5:55

V půli padla ostřejší slova, trenérům se ani nedivím, uznal Holeš. Co vedlo k zlepšení?

Kapitán Arsenalu Declan Rice prchá před Tomášem Holešem v zápase Ligy mistrů.

Když porážka není tak bolestivá. „Předvedli jsme jeden z našich nejlepších poločasů v pohárech,“ souhlasil Tomáš Holeš, kapitán slávistických fotbalistů. Pražané v druhé půli Arsenal porazili, ale v...

5. listopadu 2026

Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.

Fotbalisté Slavie podruhé za sebou bojují v Lize mistrů. Po čtyřech kolech mají jediný bod za remízu 2:2 na hřišti Fenerbahce. Naposledy podlehli v Edenu 1:2 Arsenalu. Doma ještě přivítají Aston...

5. listopadu 2026

Druhá půle je pro nás lekcí, uznal Arteta po Slavii. Soupeře chválil za odhodlání

Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta během utkání na Slavii.

V závěru jste poznali, že je nervózní. Poskakoval u postranní čáry, zuřivě gestikuloval všemi směry a když sudí ukončil zápas, pořádně si oddechl. „Druhá půle od nás nebyla ideální,“ uznal Mikel...

5. listopadu 2026

V LM slaví City či Real, Como nastřílelo devět gólů. Liverpool padl s Fenerbahce

Erling Haaland slaví se svými spoluhráči z Manchesteru City gól do sítě Lipska.

Ve středečním programu Ligy mistrů se kromě Slavie s Arsenalem hrálo dalších osm zápasů. Liverpool prohrál na Fenerbahce 2:3, Real Madrid zvítězil 3:2 v Aténách. Stejné skóre urval také Manchester...

4. listopadu 2026  18:30,  aktualizováno  23:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...

4. listopadu 2026  19:50,  aktualizováno  22:57

Artis - Bohemians 1:2, hosté dohrávku otočili, domácí byli od 20. minuty v deseti

Sestřih zápasu
Fotbalisté Bohemians Praha slaví gól do sítě Artisu Brno.

Fotbalisté brněnského Artisu podlehli v dohrávce 11. ligového kola pražské Bohemians 1:2 a poprvé od poloviny září v soutěži prohráli. Stále čekají na první domácí ligovou výhru. Za hosty skórovali...

4. listopadu 2026  17:50,  aktualizováno  20:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.