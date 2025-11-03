Slavia - Arsenal v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Autor: ,
  13:56
Jeden z nejlepších týmů světa se v úterý večer ukáže v Edenu. Fotbalisté Slavie ve 4. kole Ligy mistrů přivítají lídra anglické ligy Arsenal. Kde můžete zápas nejprestižnější pohárové soutěže sledovat živě i další zajímavé informace najdete v našem textu.

Slávisté se radují z gólu proti Bodö/Glimt. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kde sledovat zápas Slavia – Arsenal živě?

Zápas 4. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná v úterý 4.11. od 18:45.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Slavia – Arsenal můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?

  • Slavia v 1. kole remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Zápas měla skvěle rozehraný, jenže ztratila dvoubrankové vedení. Za stavu 2:1 pak místo taktického zvolnění nadšeně útočila a byla potrestána.
  • Ve 2. kole slávisté na San Siru po bojácném výkonu podlehli Interu Milán 0:3. V utkání vystřelili celkem třikrát, na branku jen jednou.

Trpišovský chválil obranu a už vyhlíží Arsenal. Je to nejlepší tým na světě, řekl
  • Ve 3. kole Slavia zavítala na hřiště Atalanty Bergamo a odvezla si remízu 0:0. Předvedla se o hodně lépe než v Miláně. Podržel ji brankář Markovič, ale herně byla odvážnější a hrozila i směrem dopředu.
  • Arsenal v 1. kole zvítězil na hřišti Bilbaa 2:0, pak doma zdolal Olympiakos 2:0 a ve 3. kole zničil Atlético Madrid 4:0. Tři suverénní výhry a žádná inkasovaná branka.

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání

  • Slavia v sobotu zdolala v lize Baník Ostrava 2:0. V ligové sezoně zůstala jako jediná bez prohry a o skóre vede tabulku.
  • Arsenal si v sobotním souboji anglické ligy poradil na hřišti Burnley také 2:0 a Premier League vede o šest bodů.

Slavia – Arsenal:

Výkop: úterý 4. listopadu, 18:45.
Rozhodčí: Aghajev - Zejnalov, Amirali (všichni Ázerb.) - Dieperink (video, Niz.).
Předpokládané sestavy:
Slavia: Staněk - Vlček, Zima, Chaloupek - Moses, Oscar, Zafeiris, Mbodji - Kušej, Provod - Chorý.
Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly - Eze, Nörgaard, Rice - Saka, Merino, Trossard.
Absence: Bořil, Holeš, Ogbu, Schranz (všichni zranění), Javorček (zranění + není na soupisce), Fully, Kolář, Vorlický, Zmrzlý (všichni nejsou na soupisce), Mbodji (nejistý start) - Zubimendi (3 ŽK), Havertz, Madueke, Martinelli, Ödegaard (všichni zranění), Gabriel Jesus (zranění + není na soupisce), Gyökeres (nejistý start).
Disciplinární ohrožení: nikdo - Rice (2 ŽK).

Vizitka soupeře:

Arsenal FC

  • Rok založení: 1886 (klub vznikl jako Dial Square)
  • Klubové barvy: červená s bílými rukávy, bílé doplňky
  • Web: arsenal.com (oficiální stránka)
  • Stadion: Emirates Stadium, kapacita cca 60 700 diváků, otevřen 2006
  • Trenér: Mikel Arteta
  • Současné opory: Bukayo Saka (křídelník), Declan Rice (záložník), Martin Ødegaard (záložník), William Saliba (obránce), Gabriel Magalhães (obránce), David Raya (brankář).

Rozesmátí hráči Arsenalu po další brance. Zleva: Viktor Gyökeres, Bukayo Saka a Jurrien Timber.

Úspěchy

  • Mistr Anglie (First Division / Premier League): 13× (naposledy 2003/04)
  • FA Cup (Anglický pohár): 14× vítěz (rekordní počet, naposledy 2019/20)
  • Anglický ligový pohár (EFL Cup): 2× vítěz
  • Community Shield (Anglický superpohár): 17× vítěz (naposledy 2023)
  • Evropské poháry:
    • Pohár vítězů pohárů UEFA: 1× vítěz (1993/94)
    • Veletržní pohár: 1× vítěz (1969/70)

Historický úspěch v Evropě: účast ve finále Ligy mistrů 2005/06, kde Arsenal podlehl Barceloně 1:2.
Historický domácí úspěch: sezona 2003/04, kdy tým vedený Arsènem Wengerem neprohrál ani jeden ligový zápas (“Invincibles“).

Zajímavosti před zápasem Slavia – Arsenal:

  • Slavia a Arsenal na sebe v pohárech narazily dvakrát. V roce 2007 (slávistická premiéra v Lize mistrů) naložil anglický gigant vyjukané Slavii 7:0, v odvetě na Strahově skončil zápas bez branek. Ve čtvrtfinále Evropské ligy v roce 2021 slávisté překvapili favorita na jeho hřišti remízou 1:1, v Edenu už na soupeře nestačili a prohráli 0:4.
  • Slavia vyhrála jen 2 z 15 zápasů s anglickými soupeři v soutěžích UEFA
  • Slavia prohrála jediné z 19 soutěžních utkáních v sezoně a 5x po sobě neinkasovala
  • Slavia v pohárech v posledních 10 zápasech nezvítězila
  • Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 14x po sobě nevyhrála
  • Slavia doma v pohárech 5x za sebou nezvítězila

Gabriel z Arsenalu oslavuje svojí trefu proti Atlétiku Madrid.

  • Arsenal prohrál jediný z 15 soutěžních zápasů v sezoně a 9x po sobě zvítězil (z toho 8x s čistým kontem)
  • Arsenal v posledních 7 soutěžních duelech udržel čisté konto, neinkasoval celkem 686 minut
  • Arsenal prohrál jen 2 z posledních 13 duelů v soutěžích UEFA
  • Arsenal vyhrál 5 z posledních 6 venkovních zápasů v pohárech
  • Arsenal v 10 duelech s českými týmy v pohárech neprohrál (z toho 8x neinkasoval), naposledy se utkal právě se Slavií

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Slavia velkým outsiderem a jakýkoliv bodový zisk pražského týmu by byl pro bookmakery velkým překvapením.

Slavia – ArsenalVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy11,45,91,26
4. kolo

SK Slavia Praha vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 11.10
  • 5.94
  • 1.26
Neapol vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 1.60
  • 4.41
  • 5.21
Tottenham vs. FC Kodaň //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.33
  • 5.30
  • 9.23
Paris Saint-Germain vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 2.40
  • 4.12
  • 2.59
Olympiakos Pireus vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 2.58
  • 3.57
  • 2.65
Liverpool vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 2.49
  • 3.93
  • 2.57
Juventus FC vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.94
  • 3.67
  • 3.94
Bodo/Glimt vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 2.42
  • 3.76
  • 2.74
Atlético Madrid vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.27
  • 6.10
  • 10.30
Pafos FC vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 6.51
  • 4.76
  • 1.47
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 13:3 9
2. Bayern MnichovBayern 3 3 0 0 12:2 9
3. Inter MilánInter 3 3 0 0 9:0 9
4. ArsenalArsenal 3 3 0 0 8:0 9
5. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 8:1 9
6. Borussia DortmundDortmund 3 2 1 0 12:7 7
7. Manchester CityManchester City 3 2 1 0 6:2 7
8. Newcastle UnitedNewcastle 3 2 0 1 8:2 6
9. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 9:4 6
10. LiverpoolLiverpool 3 2 0 1 8:4 6
11. ChelseaChelsea 3 2 0 1 7:4 6
11. Sporting LisabonSporting 3 2 0 1 7:4 6
13. FK KarabachKarabach 3 2 0 1 6:5 6
14. Galatasaray IstanbulGalatasaray 3 2 0 1 5:6 6
15. TottenhamTottenham 3 1 2 0 3:2 5
16. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 8:6 4
17. Atalanta BergamoBergamo 3 1 1 1 2:5 4
18. Olympique MarseilleMarseille 3 1 0 2 6:4 3
19. Atlético MadridAtlético 3 1 0 2 7:8 3
20. BruggyBruggy 3 1 0 2 5:7 3
21. Athletic BilbaoBilbao 3 1 0 2 4:7 3
22. Eintracht FrankfurtFrankfurt 3 1 0 2 7:11 3
23. NeapolNeapol 3 1 0 2 4:9 3
24. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 1 0 2 3:9 3
25. Juventus FCJuventus 3 0 2 1 6:7 2
26. Bodo/GlimtBodo/Glimt 3 0 2 1 5:7 2
27. AS MonacoMonaco 3 0 2 1 3:6 2
28. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 2 1 2:5 2
29. Pafos FCPafos 3 0 2 1 1:5 2
30. LeverkusenLeverkusen 3 0 2 1 5:10 2
31. VillarrealVillarreal 3 0 1 2 2:5 1
32. FC KodaňKodaň 3 0 1 2 4:8 1
33. Olympiakos PireusPireus 3 0 1 2 1:8 1
34. FC Kajrat AlmatyKajrat 3 0 1 2 1:9 1
35. Benfica LisabonBenfica 3 0 0 3 2:7 0
36. Ajax AmsterdamAjax 3 0 0 3 1:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Slavia - Arsenal v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

