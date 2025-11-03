Kde sledovat zápas Slavia – Arsenal živě?
Zápas 4. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná v úterý 4.11. od 18:45.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Slavia – Arsenal můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?
- Slavia v 1. kole remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Zápas měla skvěle rozehraný, jenže ztratila dvoubrankové vedení. Za stavu 2:1 pak místo taktického zvolnění nadšeně útočila a byla potrestána.
- Ve 2. kole slávisté na San Siru po bojácném výkonu podlehli Interu Milán 0:3. V utkání vystřelili celkem třikrát, na branku jen jednou.
|
Trpišovský chválil obranu a už vyhlíží Arsenal. Je to nejlepší tým na světě, řekl
- Ve 3. kole Slavia zavítala na hřiště Atalanty Bergamo a odvezla si remízu 0:0. Předvedla se o hodně lépe než v Miláně. Podržel ji brankář Markovič, ale herně byla odvážnější a hrozila i směrem dopředu.
- Arsenal v 1. kole zvítězil na hřišti Bilbaa 2:0, pak doma zdolal Olympiakos 2:0 a ve 3. kole zničil Atlético Madrid 4:0. Tři suverénní výhry a žádná inkasovaná branka.
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání
- Slavia v sobotu zdolala v lize Baník Ostrava 2:0. V ligové sezoně zůstala jako jediná bez prohry a o skóre vede tabulku.
- Arsenal si v sobotním souboji anglické ligy poradil na hřišti Burnley také 2:0 a Premier League vede o šest bodů.
Slavia – Arsenal:
Výkop: úterý 4. listopadu, 18:45.
Vizitka soupeře:
Arsenal FC
Úspěchy
Historický úspěch v Evropě: účast ve finále Ligy mistrů 2005/06, kde Arsenal podlehl Barceloně 1:2.
Zajímavosti před zápasem Slavia – Arsenal:
- Slavia a Arsenal na sebe v pohárech narazily dvakrát. V roce 2007 (slávistická premiéra v Lize mistrů) naložil anglický gigant vyjukané Slavii 7:0, v odvetě na Strahově skončil zápas bez branek. Ve čtvrtfinále Evropské ligy v roce 2021 slávisté překvapili favorita na jeho hřišti remízou 1:1, v Edenu už na soupeře nestačili a prohráli 0:4.
- Slavia vyhrála jen 2 z 15 zápasů s anglickými soupeři v soutěžích UEFA
- Slavia prohrála jediné z 19 soutěžních utkáních v sezoně a 5x po sobě neinkasovala
- Slavia v pohárech v posledních 10 zápasech nezvítězila
- Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 14x po sobě nevyhrála
- Slavia doma v pohárech 5x za sebou nezvítězila
- Arsenal prohrál jediný z 15 soutěžních zápasů v sezoně a 9x po sobě zvítězil (z toho 8x s čistým kontem)
- Arsenal v posledních 7 soutěžních duelech udržel čisté konto, neinkasoval celkem 686 minut
- Arsenal prohrál jen 2 z posledních 13 duelů v soutěžích UEFA
- Arsenal vyhrál 5 z posledních 6 venkovních zápasů v pohárech
- Arsenal v 10 duelech s českými týmy v pohárech neprohrál (z toho 8x neinkasoval), naposledy se utkal právě se Slavií
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Slavia velkým outsiderem a jakýkoliv bodový zisk pražského týmu by byl pro bookmakery velkým překvapením.
|Slavia – Arsenal
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|11,4
|5,9
|1,26