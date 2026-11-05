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Trpišovský po Arsenalu: Příště budeme ještě lepší. Penalta na Nowaka? Mohla být

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  7:06
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský navádí své hráče v zápase proti Arsenalu.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský navádí své hráče v zápase proti Arsenalu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávistický Wiktor Nowak slaví gól v Lize mistrů proti Arsenalu.
Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.
Momentka před brankou Arsenalu, těsně před tím, než dala Slavia gól.
Brankář Arsenalu David Raya skáče po slávistické střele.
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Po prvním poločase jim věřil málokdo. Přesto nakonec slávističtí fotbalisté v Lize mistrů proti slavnému Arsenalu sahali po bodu. „Je to fotbal, takže byl blízko. Někdy vám stačí krátký povedený úsek, abyste bodovali nebo vyhráli,“ uznal trenér Jindřich Trpišovský po porážce 1:2.

Slavia měla víc než jen krátký povedený úsek.

Arsenal ve druhé půli pořádně potrápila a favorit v Edenu v závěru znervózněl. Nakonec ale obrovský tlak ustál.

„Když dostanete míč do vápna, což se nám povedlo, tak se může stát cokoliv. My jsme ale bohužel také udělali spoustu chyb proti silnému soupeři, který potvrdil svou kvalitu,“ pronesl Trpišovský.

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Čím to, že jste se pak ve druhé půli tak zvedli?
Myslím, že to je směs všeho. Do druhé půle se nám podařilo vstoupit tak, jak jsme chtěli už do té první. V té jsme individuálně nebyli dost dobří a nechali jsme si vzít sebevědomí. S těmi velkými týmy hodně záleží na tom, jak do toho vletíte a naznačíte jim, že to bude těžké. Prohodili jsme rozestavení, způsob napadání a spoléhali, že si budou chvilku zvykat. Pomohla nám také střídání, první akce, a že jsme začali hrát agresivně, za což jsme byli odměněni.

Tomáš Holeš říkal, že o půli v kabině padla ostřejší slova. Přitom jste s favoritem prohrávali jen o dvě branky.
Samozřejmě víte, s kým hrajete, ale na druhou stranu myslím, že nám chyběla organizace. Byli jsme všude pozdě a nechávali jsme jim na všechno klid. Chtěli jsme to chytit dřív, být nahoře rychleji, risknout to. Napadali jsme rovnou se dvěma hráči a postupně jsme to doplňovali. Víc jsme se soustředili na šířku než na střed. Hodně nám pomohl Mojma (Mojmír Chytil), který řídil presink. Apelovali jsme na to, že návštěva je skvělá a za cenu rizika musíme těm lidem něco nabídnout směrem dopředu.

V půli padla ostřejší slova, trenérům se ani nedivím, uznal Holeš. Co vedlo k zlepšení?

Byl to těžší zápas než před rokem?
Myslím, že to bylo stejně těžké. Mají pořád stejnou osu týmu, třeba Rice, to je prostě fenomenální hráč. A okolo něj další. Lišilo se to možná v tom, že loni hrál na hrotu Merino, teď Gyökeres, který je víc náběhový a víc trhá obranu. Já trochu odbočím...

Ano?
Mám radost, že když jsem koukal o víkendu Liverpool, který s nimi prohrával a ve druhé půli se v podstatě nedostal do šance, tak my jim dali gól a měli jsme i další příležitosti. Toho si vážím a myslím, že proti Arsenalu není normální mít tolik šancí. Bylo vidět, že ten zápas berou vážně a neudělali tolik změn. V první půli jsem měl pocit, že jsme proti lepšímu týmu nehráli. Možná proti slabšímu mužstvu bychom v té flow ve druhé půli dali víc gólů, ale oni to zkrátka umí dohrávat. První, co mě napadlo, že to je jako s Mikem Tysonem, kterého třicetkrát vyzvou a on třicetkrát vyhraje a stejně to pak zkouší další.

Statistika očekávaných gólů (xG) soupeřů Arsenalu v této sezoně. Více než Slavia měl pouze Bayern Mnichov.

Co jste říkal na souboj Nowaka s Merinem ve druhé půli? Měla se pískat penalta?
Určitě mohla. Je to o rozhodnutí sudího. Když jí odpískáte, tak je, ale když ne, tak VAR se v Evropě vrací jenom k opravdu jasným věcem. Z mého pohledu řeknu, že byla, ale rozhodčí ji nenařídil a VAR má těžké se k tomu vracet. Byl to silný úder, na hlavu, ale rozhodčí má vteřinu, aby to vyhodnotil.

Když byla řeč o Nowakovi, jenž dal vaši jedinou branku, jak se vám líbil výkon jeho a dalšího Poláka Kubiaka?
Patřili k tomu lepšímu, oba hráli velmi dobře. Wiktor celý zápas patřil k těm nejlepším, Kubiak měl možná zpočátku respekt ze soupeře, ale ve druhé půli si vzal k srdci, co jsme mu řekli. Byl hodně nebezpečný a měl na hlavě gólovku, takže se mohli prosadit oba. Velmi dobře se s nimi pracuje a strašně rychle se tady zabydleli. Byl tu trenér nároďáku a myslím, že je nominace nemine.

Druhá půle je pro nás lekcí, uznal Arteta po Slavii. Soupeře chválil za odhodlání

Máte za sebou polovinu ligové fáze. Cítíte, že jste se oproti loňsku posunuli?
Těžko říkat, když máme jeden bod, že to je lepší. Vystihuje to, že když jsem šel ze hřiště, tak jsem viděl záběr na míč na čáře při té naší šanci. To je náš největší problém, dostat ho za ní. Šancí máme dost a určitě jsme nebezpečnější. Na druhou stranu jsme loni víc hrozili ze standardních situací a některé zápasy jsme odehráli lépe dozadu. Třeba teď mě mrzí první gól, který byl laciný. Podobné šance prostě těmhle soupeřům nemůžete nabízet. Ale jsou to pro nás obrovské zkušenosti a může nás posunout i výkon ze druhé půle. Příští zápas budeme zase lepší.

Na výhru v Lize mistrů čeká Slavia už 23 utkání, čímž srovnala nelichotivý rekord. Zlomíte to příště?
Doufám v to. Musíme se poučit stejně, jako jsme se poučili po prvním poločase proti Arsenalu. V téhle soutěži musíme být efektivní vepředu a udělat vzadu minimum chyb. Naši kluci umí hrát fotbal, umí být nebezpeční, porvat se a kondičně jsme také vypadali skvěle. Teď musíme zapracovat na tom, že se z nějakého důvodu nedokážeme do zápasů dostat už v první půli.

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24.11. 21:00
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  • 1.25
Sabah Baku vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
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2. Real MadridReal Madrid 4 4 0 0 13:7 12
3. ArsenalArsenal 4 3 1 0 8:3 10
4. ComoComo 4 3 0 1 19:6 9
5. FC BarcelonaBarcelona 4 3 0 1 14:6 9
6. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 12:6 9
7. Manchester CityManchester City 4 3 0 1 12:7 9
8. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 14:10 9
9. BruggyBruggy 4 3 0 1 11:7 9
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
11. Real BetisBetis 4 3 0 1 8:6 9
12. Borussia DortmundDortmund 4 3 0 1 7:5 9
13. Bayern MnichovBayern 4 2 2 0 12:5 8
14. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
15. Inter MilánInter 4 2 0 2 8:6 6
16. LASK LinzLinz 4 2 0 2 10:9 6
17. Manchester UnitedManchester Utd. 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 2 0 2 8:9 6
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 4 1 2 1 6:11 5
20. AS ŘímAS Řím 4 1 1 2 10:8 4
21. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
22. Viking FK StavangerViking 4 1 1 2 9:10 4
23. Atlético MadridAtlético 4 1 1 2 4:5 4
24. PSV EindhovenEindhoven 4 1 1 2 3:4 4
25. Bodö/GlimtBodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
26. FC PortoPorto 4 1 0 3 6:7 3
27. NeapolNeapol 4 1 0 3 6:11 3
28. VillarrealVillarreal 4 1 0 3 8:14 3
29. AEK AtényAEK Atény 4 1 0 3 5:11 3
30. RB LipskoRB Lipsko 4 1 0 3 5:11 3
31. Sabah BakuSabah 4 1 0 3 4:10 3
32. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 4:11 3
33. Racing LensLens 4 1 0 3 4:16 3
34. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 1 3 5:9 1
35. LilleLille 4 0 1 3 4:10 1
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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