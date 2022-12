Fotbalistky Slavie v posledním zápase Ligy mistryň prohrály s AS Řím 0:3

V pražském Edenu se letos slávistky představily podruhé. V říjnu zde podlehly Wolfsburgu 0:2, tentokrát odešly s ještě větším gólovým rozdílem.

České šampionky už před zápasem věděly, že do jarního čtvrtfinále nepostupují, dál jde suverénní Wolfsburg a druhé AS Řím. Přesto věřily, že se rozloučí alespoň remízou.

Nepovedlo se. V tabulce tak zůstaly poslední se ziskem dvou bodů ze venkovní remízy se St. Pöltenem (1:1) a Wolfsburgem (0:0).

Tentokrát vydržel remízový stav půlhodiny. Přitom se zrovna zdálo, že slávistky úvodní drtivý tlak soupeřek ustály. A díky šikovné Šurnovské, jež se vrátila po zranění, se i ony pokouší tvořit hru.

Jenže pak domácí zbytečně ztratily míč u šestnáctky AS Řím a soupeřky využily svůj brejk 4 na 3, na jehož konci se trefila Giacintiová.

O pár minut později zazvonila za hlavou brankářky Olivie Lukášové po dalším pokusu Giacintiové tyč. Z následné akce a rohovém kopu pak přeci jen navýšila skóre Kollmatsová. Česká brankářka se po její tvrdé hlavičce k tyči natahovala marně.

Po změně stran viděla více než tisícovka diváků v Edenu třetí branku. Po trestném kopu se míč dostala stoperka Linariová a střelou z první do boční sítě upravila skóre už na 3:0.



Slávistky vystřídaly a poté, co se na hřiště dostala Černá, Divišová a Nekesaová vyrovnaly hru a vytvořily si nadějné šance. Zbývala čtvrthodina do konce zápasu, když se povedenou ranou z poza šestnáctky blýskla Šlajsová. Brankářka Ceasarová však byla pozorná.

„Holky, bojovat,“ neslo se Edenem, ovšem skóre už se nezměnilo.

SK Slavia Praha SK Slavia Praha : AS Řím AS Řím 0:3 (0:2) Góly:

32. Giacintiová

37. Kollmatsová

Lukášová – Šlajsová (64. Černá), Necidová, Bartovičová (C), Khýrová – Tenkrátová, Keeneová (87. Bendová) – Veselá, Šurnovská (64. Divišová), Růžičková (81. Abrahamssonová) – Kožárová (46. Nekesová) Sestavy:

Fuchsová, Sladká – Abrahamssonová, Bendová, Černá, Divišová, Goretkiová, Nekesová, Vithová Náhradníci:

Rozhodčí: Van Der Helmová – Bakkerová, Eidinzonaiteová

Druhý zápas:

St. Pölten - Wolfsburg 2:8 (0:3)