Zvládl těžké období, začal válet a přišla rána. Přitíží Chorému případ Kúdela?

Slavia se rozhodla, že bude elitního útočníka hájit. Do světa poslala zprávu, že žádnou rasistickou urážku ve čtvrtek večer z pusy nevypustil. Nepřekvapilo to, protože Anderlecht Brusel, soupeř z Evropské ligy, nedodal žádné přímé důkazy. Jen tvrzení, že Chorý během utkání urazil obránce Mathiase Jörgensena, jehož táta pochází z Gambie.

„Dvakrát mu řekl, že je negr,“ dozvěděli se reportéři belgického listu Het Laatste Nieuws přímo z kabiny Anderlechtu. Když pak chtěli s Jörgensenem udělat rozhovor na letišti, klub to nedovolil.

Pokud by se prokázalo, že to Chorý opravdu řekl, disciplinární komise by jistě neměla slitování.

Stačí si vzpomenout, jak před třemi lety napařila Ondřeji Kúdelovi deset mezinárodních zápasů natvrdo. Vůbec se s ním nemazala. Přiznal, že vůči Glenu Kamarovi, který se narodil ve Finsku uprchlíkům ze Sierry Leone, použil anglickou vulgaritu „fucking“. Soudci uvěřili, že ji doprovodil slovíčkem opice. Kúdelu ukřižovaly výpovědi Kamarových spoluhráčů z Glasgow Rangers, kteří v prázdné aréně údajně všechno slyšeli. Polehčující důkazy se nenašly, přitom nechutně se chovali hráči Rangers. Brutální faul na hlavu brankáře Koláře zaváněl fatálními následky, Kúdela pak v tunelu dostal pěstí. Zdaleka nejhorší delikt byl ovšem domnělý rasismus, kvůli čemuž slávistický stoper ztratil třeba mistrovství Evropy. Nápad, že své jméno očistí alespoň u sportovní arbitráže v Lausanne, nakonec vzdal.

I na Chorého se to teď sype. Zapomenutý je jeho gól, kterým zmírnil čtvrteční porážku 1:2.

Pokud Anderlecht podá oficiální stížnost, o čemž se během pátku nepochybovalo, má šanci se dvoumetrový habán obhájit? Nemůže dopadnout jako Kúdela? Uškodí Slavii, že už jeden škraloup měla?

Zásadní otázkou však je, jestli se najdou svědci, kteří v ohlušující atmosféře vyprodaného Edenu slyšeli, co dánského obránce ve 13. minutě tak ukrutně vytočilo. Slova to být musela. S Chorým se nejprve pošťuchovali před brankou, načež Jörgensen běžel za rozhodčím. Verze Anderlechtu: „Rasismus. Přemýšleli jsme, že opustíme hřiště. Podáme stížnost.“

Verze Slavie: „Nechápeme, že nepodložené obvinění vůbec zaznívá.“

Chorý není neviňátko, provokací se neštítí, často padá, rozčiluje se, k obráncům bývá neúprosný. Jenže rasistická nadávka je úplně jiné kafe. Zrovna teď, kdy si po letním kontroverzním přestupu z Plzně konečně získal fanoušky Slavie? Začal střílet góly, přestaly se řešit jeho hříchy z minulosti, také v reprezentaci se stal útočníkem číslo jedna. Co když má Anderlecht pravdu?

Rozhodčí na půl minuty zastavil zápas, když si mu Jörgensen stěžoval. Jednou rukou ukazoval na Chorého a na druhé vztyčil dva prsty, což by se dalo přeložit, že to slyšel dvakrát. Slavia se dušuje, že k rasistické urážce nedošlo: „My rasismus odsuzujeme, je pro nás nepřijatelný.“

Jenže případ Kúdela varuje.