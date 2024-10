Úvod? Moc velký respekt. Ve druhé půli jsme ukázali sílu, potěšilo Trpišovského

Na lavičku v utkání Evropské ligy posadil Bořila, Provoda, Zafeirise, Dioufa i Chorého, šanci dal Zmrzlému, Wallemovi, Prebslovi, Michezovi či Chytilovi.

„Kluci, kteří normálně tolik nenastupují, odvedli dobrou práci,“ poznamenal Trpišovský. „Kdybychom sehráli lépe první půli, vyhráli jsme.“

Takže zápas dvou rozdílných poločasů?

Celkově jsem čekal víc, zejména po fotbalové stránce. Nevstoupili jsme do zápasu dobře, soupeř nás držel zpátky dobrou kombinací, sbírat míče a otevírat obranu stálo hodně sil. Poté jsme udělali dvě chyby v defenzivě, z jedné pramenila penalta, která soupeři zbytek utkání ulehčila. Ve druhé půli už se hrálo na jednu bránu, bohužel z toho byl jen jeden gól. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli hrát od začátku. Během přesilovky jsme dostali spoustu míčů do vápna, u Chorého ale chybělo více podpůrných hráčů. Nedařilo se nám také zavírat zadní tyče. Moc se toho nenahrálo, spoustu přerušení, pak krátké nastavení. Nebylo to o fotbale, ale o dostupování, soubojích. Chtěli jsme rozhodnout, i proto přišlo brzké a početné střídání.

Byl jste spokojený s hráči, kteří do sestavy naskočili?

Někteří předvedli skvělý výkon, ale stále hráli proti Ajaxu, což je tým s velkou kvalitou. Prvních dvacet, třicet minut nám chyběly emoce. Nebyli jsme dostatečně nažhavení a měli jsme příliš velký respekt. Zmrzlý udělal chybu, ví to, zavinil penaltu. To se stává, ale líbilo se mi, jak se to snažil napravit. Nahradili jsme hodně hráčů, a také proto máme široký kádr. Je to složitější pro kluky, kteří hrají ob týden. Ve druhém poločase jsme viděli, co jsme chtěli.

Byl jste si vzhledem k rotaci vědom rizika ztráty bodů? Nebudou chybět?

To se uvidí. Jednoznačně jsme ale chtěli vyhrát. Někteří hráči nejsou zdravotně stoprocentní, třeba Christos Zafeiris měl virózu. V tak náročném programu zkrátka musíte rotovat, konzultovali jsme to se všemi hráči. V neděli nás čeká další obrovsky náročný zápas, musíme na něj být připravení.

Jak se vám líbili Simion Michez a Conrad Wallem?

Simion kolem šedesáté minuty trochu odešel, do té doby hrál ve velké intenzitě. Nesbíral ale moc druhých míčů, to ho stálo síly. Je obrovsky šikovný, s míčem na noze nebezpečný. Občas ale nezachytával náběhy soupeře, na tom musí ještě zapracovat, stejně jako na kondici. Zatím je to maximálně na poločas. Conradovi se moc nedařilo, ví to sám, na začátku ho zabrzdily nepřesnosti. Běžecky do toho dal ale všechno. Ve druhé půli přispěl k dobrému vstupu, od krajních hráčů jsme ale upřímně čekali víc.

Slávistický záložník Simon Míchez uniká Van den Boomenovi z Ajaxu v utkání Evropské ligy.

Co brankář Antonín Kinský, jak jste spokojený s ním?

Když má gólman formu, tak to mají dvojky složité. Gólman není po zápase nikdy unavený, není potřeba řešit rotaci. Je to upgrade, jeho rozehrávka a klid nám obrovsky pomáhá. Je sehraný s obránci, i proto jsme nechávali Zimu, Holeše a Douděru před ním. Tonda nám hodně pomáhá v zakládání akcí. Ke změnám v bráně nemáme důvod, Tonda se cítí a chytá skvěle.

Nebyli jste až příliš podráždění směrem k rozhodčímu? Je to poučení pro nedělní derby?

Asi ano, ale někdy je to těžké. Když pak třeba soupeř jde do brejku a rozhodčí se po dvaceti sekundách výhody vrátí k faulu… Přerušení bylo moc, plynulých pasáží bylo málo. Spíš vidím, že jsme měli být lepší ve vápně kolem Chorého, odskakovali jsme si na střelu místo chození do šestnáctky, málo jsme to chtěli dohrát. Moc nám nelétaly ani standardky, často šly na prvního hráče.

Se čtyřmi body po dvou střetnutích jste spokojený?

Samozřejmě. Kdybychom to zvládli, bylo by to mnohem lepší... Teď jedeme dvakrát na výjezd. V Razgradu jsem říkal, že musíme vyhrávat, protože tři z prvních čtyř duelů hrajeme na venkovních hřištích. S novou tabulkou nemám vůbec přehled, co čtyři body momentálně znamenají. Musíme se rvát v každém zápase. Důležité pro nás je, že jsme se proti Ajaxu do utkání vrátili výsledkově i nátlakově, ukázali jsme sílu. Když budeme hrát ve stejné kvalitě, věřím, že to bude stačit na postup.