Douděra o polehávání Ajaxu: Kdybych hrál venku, nedělal bych to jinak

„Asi je zasloužená,“ poznamenal Douděra. „První půle byla z naší strany prospaná, ale druhou jsme je zase valili, jak jsme tady v Edenu zvyklí.“

Co zaznělo v šatně, že jste po změně stran Ajax přišpendlili k vápnu?

Jak to říct nějak rychle... Prostě se nebát hrát, chytit tu naši edenskou flow. Zkusit je trochu zatlačit, což se nám dařilo.

Jak se změnila hra, když po hodině přišli najednou čtyři hráči obvyklé základní sestavy?

Jak jsem říkal, dostali jsme se do naší flow, bylo vidět, že nám hodně pomohli. Tomáš Chorý odvádí v útoku neskutečnou práci. Dovedli jsme zatlačit Ajax, svědčí to o tom, že máme silnou nejen základní jedenáctku, ale pětadvacet borců. Makají každý den a když přijde jejich šance, pomůžou. Takhle se chová správný tým! Funguje nám to skvěle.

Přestože jste prohráli poločas, není po průběhu toho druhého bod vlastně málo?

Myslím, že ne. Máme pokoru k soupeři, je to Ajax Amsterdam. Když se podíváte třeba na hodnoty hráčů na Transfermarkt... Pořád je to Ajax, bylo vidět, že jsou to kluci šikovný. Kvalitu tady ukázali.

Padlo jedenáct žlutých karet, jedna červená. Odpovídá to průběhu?

Těžko říct, těžko to komentovat. Fakt nevím. Přišlo mi, že když jsme udělali faul my, byla to hned žlutá. Zato když oni, nebyla. Ale na to bych se nevymlouval.

Závěrečnou čtvrthodinu jste hráli proti deseti, co chybělo, abyste duel otočili?

To omílaný trapný štěstí (úsměv). Byla tam třeba jedna šance na zadní tyči, kdybych tu situaci přečetl dřív. Jsou to mikrodetaily, které chybí k rozhodnutí takového velkého zápasu.

Co říct k častému polehávání, zdržování hry soupeřem?

Kdybych hrál venku, neudělal bych to jinak. To je fotbal.

Ke konci jste měli tlak, v úvodu nastavení ale létaly na hráče Ajaxu kelímky s pivem. Rozhodilo vás to? Jste na fanoušky naštvaní, že vás trochu vytrhli ze hry?

Já naštvaný nejsem, ten hráč Ajaxu si za to může sám. Nechci to omlouvat ani odsuzovat, ten hráč si za to prostě mohl sám.

Slávistický obránce David Douděra

Rozhodilo vám to koncentraci? Potřebovali jste hrát, místo toho byly prostoje.

Asi bychom potřebovali hrát, samozřejmě. Na druhou stranu chápu frustraci fanoušků, byla oprávněná.

A jdete do derby se Spartou po neprohraném utkání.

Od zápasu s Lille přesně víme, co nás zdobí. Když tady zapneme od první minuty tu naši flow, soupeř to tady bude mít vždycky těžký.