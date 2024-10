Na Ajax chystají změny. I kvůli derby? Slávisté ujišťují: Nic neupřednostníme

Hráčům můžete a nemusíte věřit, když vám tvrdí, že se soustředí jen a pouze na ten nejbližší duel. Trenéři ovšem musí dohlédnout dál.

Slavia tuší, že případné nedělní vítězství v derby nad Spartou pro ni v aktuální situaci může mít mimořádnou váhu. Větší než možný pohárový triumf nad slavným Ajaxem?

Slavia – Ajax ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

„Určitě neupřednostníme jeden zápas před druhým, to můžu říct s čistým svědomím,“ zdůraznil slávistický kouč Jindřich Trpišovský. „Proti Ajaxu to bude fotbalový svátek před vyprodaným stadionem. Taky typologicky úplně jiný duel než potom proti Spartě. A my neuděláme vědomě jediné rozhodnutí, kvůli kterému bychom měli na hřišti menší kvalitu. Nečekejte nic zběsilého, do základu půjdou hráči, o nichž budeme přesvědčení.“

A Lingr, jehož jméno slávistický kouč na středeční tiskové konferenci odtajnil, bude jedním z nich.

S Feyenoordem byl jako střídající v minulé sezoně u drtivých vítězství 4:0 venku a 6:0 doma. „Ale tenhle Ajax je úplně jiný. Stabilizovanější. S novým trenérem. Na úplně jiné vlně. Musíme být stoprocentně připravení,“ říká.

Po návratu do Slavie zatím dál čeká na vstřelený gól, ač nadějné příležitosti v zápasech, do kterých naskočil, rozhodně měl. Kdyby si ho schoval právě na duel proti Ajaxu, nelitoval by.

„Skalní fanoušci Feyenoordu, mého bývalého klubu, už mi psali a přáli hodně štěstí,“ zmínil Lingr. „Ten zápas budou určitě sledovat, protože Ajax je pro ně největší rival.“

Tedy jako pro slávisty Sparta, která se do Edenu chystá v neděli, což bude český zápas roku.

„Vzhledem k tomu, že hrajeme ve čtvrtek a v neděli a někteří za sebou mají fakt náročný program, změny v sestavě budou,“ přiznal před utkáním s Ajaxem Trpišovský. „Kluci navíc v tréninku vypadají skvěle a šanci si zaslouží.“

„Momentálně máme hodně hráčů v dobré formě, takže i mě je kolikrát po vítězných zápasech líto, že se nedostali na plac. V poslední době jsme přece jen měli mezi zápasy často tři volné dny a změn bylo méně. Pro náš styl fotbalu je ale důležité mít fyzično na nejvyšší možném levelu, což je na některých postech těžké opakovat, pokud hrajete čtvrtek–neděle.“

Proto může především na krajích hřiště dojít k určité obměně. Před týdnem v Razgradu zahráli solidně jak Wallem, tak Jurásek, kterým evropský fotbal přece jen svědčí víc než soubojová česká liga. Spoustu toho má od začátku sezony za sebou také kapitán Bořil a další.

„Nachlazený byl Zafeiris, takže jsme třeba hodně uvažovali nad tím, že ho o víkendu na Bohemce pošetříme. Nakonec jsme ho po domluvě nechali hrát hodinu,“ přiblížil Trpišovský.

Slavia nedělní duel v Ďolíčku stejně jako ty předchozí zvládla bravurně. Po reprezentační pauze má čtyři výhry ze čtyř, celkové skóre 11:0 a čiší z ní pohoda. Sparta sice září v Champions League, kam se probila po devatenácti letech, ale v lize po domácím úletu s Olomoucí (2:3) ztrácí na rivala tři body.

A i když má po úterní remíze ve Stuttgartu (1:1) víc času na odpočinek, v neděli na nepřátelské půdě v Edenu favoritem nebude.

I proto Slavia, která je tři roky bez titulu, cítí krev. Ale nejdřív je tady Ajax.