Většinu zápasu v deseti, přesto výhra. Slavia zvítězila v Youth League v Genku

Slavii poslal do vedení v sedmé minutě Konečný. V 21. minutě dostal červenou kartu Planka, Pražané ale v oslabení neinkasovali a naopak čtvrthodinu před koncem přidal druhý zásah z pokutového kopu Zachoval. To už hrál o deseti i belgický osmifinalista posledního ročníku soutěže po vyloučení Kongola. V 86. minutě vstřelil kontaktní gól do odvety Carpe.

Vítěz dvojzápasu postoupí do 2. kola, ze kterého vede cesta do vyřazovací fáze soutěže. V ní se týmy z mistrovské části střetnou už i s postupujícími celky ze skupinové fáze, v níž soupeří výběry klubů hrajících Ligu mistrů. Plzeňští mladíci úvodní dvě utkání s Barcelonou a Interem Milán prohráli shodně 0:3.