Ale to pravé čeká uvnitř stadionu.
Do červena zbarvená aréna pojme přes třicet tisíc lidí a očekává se vyprodáno. To bude hukot!
Na rozdíl od většiny evropských stánků má i speciální sektory na stání, rohy stadionu jsem opatřené plexisklem, takže zaprvé nebude foukat, ale zadruhé se veškeré pokřiky budou odrážet zpátky do hřiště. Stadion působí moderně, postavený byl v roce 2011.
Sigma tady ve čtvrtek od 18.45 nastoupí k odvetě v osmifinále Konferenční ligy. Před týdnem uhrála s Mohučí v domácím prostředí remízu 0:0.
„Říkal jsem klukům, že už to není moc rozdíl ve srovnání s dvaceti tisíci v Edenu nebo na Spartě. Němečtí fanoušci jsou drsní a hlasití, možná to bude trochu o něčem jiném než na českých stadionech. Doufám, že se s tím popereme a že nás to požene třeba i dopředu,“ vykládá kapitán Sigmy Jan Kliment, který si německou bundesligu zahrál.
Už minulý čtvrtek jenom 600 německých fanoušků udělalo v Olomouci pořádný humbuk. A když šel domácí obránce Sláma kopat roh, zasypali ho kelímky s pivem.
„Tady se dají očekávat i horší věci než kelímek s pivem,“ usmívá se Kliment. „Od doby, co jsem byl v Německu, vnímal jsem lidi úplně jinak než v Česku. Šla kolem mateřská školka a děti vás hned poznaly. Lidi tady fotbalem žijí, jsou fanatici, potom to tak vypadá i na stadionu,“ popisuje Kliment.
„Stadion vypadá fantasticky!“ prohodí útočník Sigmy Antonín Růsek. „Čeká nás bouřlivá atmosféra. Pro hodně z nás to bude premiéra. Všichni se ale těšíme a věříme ve výsledek, který by nám zajistil postup. Takový zápas jsem ještě nehrál, řadím ho nejvýš,“ říká Růsek navzdory tomu, že před šesti lety oblékl reprezentační dres.
„No jo, jenže to bylo za covidu, bylo tam spoustu okolností, díky kterým jsem se do reprezentace dostal,“ porovnává Růsek.
Byl to právě on, kdo Sigmě vystřelil Sigmě postup v předkole play off proti Lausanne, když udeřil po signálu z rohového kopu. Má Sigma opět připravenou nějakou kulišárnu? „Nechte se překvapit,“ mrkne Růsek.
„Věřím, že jsme našli slabiny soupeře. Musíme si vážit každé příležitosti skórovat, klíčové bude, abychom byli aktivní. Je totiž strašně těžké udržet proti bundesligovému týmu dvě čistá konta v řadě. Nesmíme být pasivní,“ nabádá olomoucký trenér Tomáš Janotka.
Kluci v tom budou sami
Sám si dobře uvědomuje, že německá atmosféra může některým hráčům tak trochu svázat nohy. „Důležité bude, aby do toho každý vstoupil dobře. Každý musí předvést výkon na hranici svých možností. V takovém hluku budeme z lavičky těžko předávat pokyny, hráči na to budou víceméně sami,“ uvědomuje si trenér Olomouce.
To Urs Fischer, kouč Mohuče, byl pod palbou otázek.
„Proč jste minule byli tak pasivní?“
„Překonáte už obranu Sigmy?“
V Německu si scénář nepostupu Mohuče, navíc na úkor týmu z české ligy, nepřipouští nikdo. Favorit je jasně daný. „Myslím, že v Olomouci tam byla z naší strany určitá nervozita, přece jen na takhle velké zápasy nejsme úplně zvyklí,“ brání Fischer svůj tým.
„Myslím, že to bude znovu těsný zápas. První utkání to ukázalo. Čelíme soupeři, který je opravdu kompaktní, dobře organizovaný a nebojí se výzev. Navíc hrají opravdu agresivně,“ ví Fischer.
O víkendu Mohuč v klíčovém souboji o záchranu porazila Brémy 2:0. Ale o víkendu hraje znovu. Vypjaté derby s Frankfurtem. „Jde o jedno z největších derby v Německu,“ poznamenal v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý hráč mohučského celku Zdeněk Pospěch.
Sigmu čeká volno. Česká liga totiž kvůli baráži o mistrovství světa nadcházející kolo odložila. I proto se do Německa vypravili také hráči, kteří jsou zranění nebo mimo soupisku. Což se stalo poprvé v této sezoně.
Čas věci odplaví. Kliment o usmíření s trenérem Koubkem, reprezentaci i Mohuči
„Jsem hrozně rád, že jsou všichni tady, a že nám to klub umožnil. Už jen to, že kluci nasají atmosféru Konferenční ligy je velké plus. Hodně z nich hrát nemůže, proto jim říkám: Zapamatujte si to, ať víte, o co bojujete v lize,“ zdůraznil Janotka.
„Až všichni vstoupíme na hřiště, zjistíme, kam až jsme se dostali. Domácí diváci, ale i naši, kteří přicestují v hojném počtu, udělají skvělou atmosféru. My tady nejsme za trest. Proto věřím, že to na nás nedolehne, aby nás to nezadupalo pod náš potenciál,“ poznamenal Janotka.
Už dříve řekl, že bezesporu úspěšné olomoucké tažení Evropou mančaft kvůli nahuštěnému programu oslaví až při reprezentační pauze. Ta přichází teď. Po čtvrtku mají Hanáci šest dní volna. „Proto jim ve čtvrtek večer nebudu nic zakazovat,“ usmívá se Janotka k dotazu, jestli se chystá velká sigmácká party.
Bude se oslavovat také postup do čtvrtfinále?