Věřím, že jsme našli slabiny soupeře, říká Janotka. Sigmu čeká pekelná atmosféra

Václav Havlíček
  20:00
Od našeho zpravodaje v Německu - Na takovém stadionu většina z hráčů fotbalové Sigmy ještě nehrála. Mewa Arena je položená zhruba čtyři kilometry od centra Mohuče, je k ní skvělá dostupnost cyklostezkami. Okolí je upravené, hned vedle narazíte na velikánský fanshop, který nabízí nejrůznější sortiment - kožichy, čokoládové králíčky a samozřejmě pivní krýgly.
Olomouc vs. Mohuč. Běžecký souboj svádí domácí Danijel Šturm (vlevo) a hostující Kacper Potulski. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Mewa Arena v Mohuči přivítá ve čtvrtek olomouckou Sigmu.
12 fotografií

Ale to pravé čeká uvnitř stadionu.

Do červena zbarvená aréna pojme přes třicet tisíc lidí a očekává se vyprodáno. To bude hukot!

Na rozdíl od většiny evropských stánků má i speciální sektory na stání, rohy stadionu jsem opatřené plexisklem, takže zaprvé nebude foukat, ale zadruhé se veškeré pokřiky budou odrážet zpátky do hřiště. Stadion působí moderně, postavený byl v roce 2011.

Sigma tady ve čtvrtek od 18.45 nastoupí k odvetě v osmifinále Konferenční ligy. Před týdnem uhrála s Mohučí v domácím prostředí remízu 0:0.

„Říkal jsem klukům, že už to není moc rozdíl ve srovnání s dvaceti tisíci v Edenu nebo na Spartě. Němečtí fanoušci jsou drsní a hlasití, možná to bude trochu o něčem jiném než na českých stadionech. Doufám, že se s tím popereme a že nás to požene třeba i dopředu,“ vykládá kapitán Sigmy Jan Kliment, který si německou bundesligu zahrál.

Už minulý čtvrtek jenom 600 německých fanoušků udělalo v Olomouci pořádný humbuk. A když šel domácí obránce Sláma kopat roh, zasypali ho kelímky s pivem.

„Tady se dají očekávat i horší věci než kelímek s pivem,“ usmívá se Kliment. „Od doby, co jsem byl v Německu, vnímal jsem lidi úplně jinak než v Česku. Šla kolem mateřská školka a děti vás hned poznaly. Lidi tady fotbalem žijí, jsou fanatici, potom to tak vypadá i na stadionu,“ popisuje Kliment.

„Stadion vypadá fantasticky!“ prohodí útočník Sigmy Antonín Růsek. „Čeká nás bouřlivá atmosféra. Pro hodně z nás to bude premiéra. Všichni se ale těšíme a věříme ve výsledek, který by nám zajistil postup. Takový zápas jsem ještě nehrál, řadím ho nejvýš,“ říká Růsek navzdory tomu, že před šesti lety oblékl reprezentační dres.

„No jo, jenže to bylo za covidu, bylo tam spoustu okolností, díky kterým jsem se do reprezentace dostal,“ porovnává Růsek.

Byl to právě on, kdo Sigmě vystřelil Sigmě postup v předkole play off proti Lausanne, když udeřil po signálu z rohového kopu. Má Sigma opět připravenou nějakou kulišárnu? „Nechte se překvapit,“ mrkne Růsek.

„Věřím, že jsme našli slabiny soupeře. Musíme si vážit každé příležitosti skórovat, klíčové bude, abychom byli aktivní. Je totiž strašně těžké udržet proti bundesligovému týmu dvě čistá konta v řadě. Nesmíme být pasivní,“ nabádá olomoucký trenér Tomáš Janotka.

Kluci v tom budou sami

Sám si dobře uvědomuje, že německá atmosféra může některým hráčům tak trochu svázat nohy. „Důležité bude, aby do toho každý vstoupil dobře. Každý musí předvést výkon na hranici svých možností. V takovém hluku budeme z lavičky těžko předávat pokyny, hráči na to budou víceméně sami,“ uvědomuje si trenér Olomouce.

To Urs Fischer, kouč Mohuče, byl pod palbou otázek.

„Proč jste minule byli tak pasivní?“

„Překonáte už obranu Sigmy?“

Olomoučtí fotbalisté děkují fanouškům po úvodním osmifinále Konferenční ligy proti Mohuči.

V Německu si scénář nepostupu Mohuče, navíc na úkor týmu z české ligy, nepřipouští nikdo. Favorit je jasně daný. „Myslím, že v Olomouci tam byla z naší strany určitá nervozita, přece jen na takhle velké zápasy nejsme úplně zvyklí,“ brání Fischer svůj tým.

„Myslím, že to bude znovu těsný zápas. První utkání to ukázalo. Čelíme soupeři, který je opravdu kompaktní, dobře organizovaný a nebojí se výzev. Navíc hrají opravdu agresivně,“ ví Fischer.

O víkendu Mohuč v klíčovém souboji o záchranu porazila Brémy 2:0. Ale o víkendu hraje znovu. Vypjaté derby s Frankfurtem. „Jde o jedno z největších derby v Německu,“ poznamenal v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý hráč mohučského celku Zdeněk Pospěch.

Sigmu čeká volno. Česká liga totiž kvůli baráži o mistrovství světa nadcházející kolo odložila. I proto se do Německa vypravili také hráči, kteří jsou zranění nebo mimo soupisku. Což se stalo poprvé v této sezoně.

„Jsem hrozně rád, že jsou všichni tady, a že nám to klub umožnil. Už jen to, že kluci nasají atmosféru Konferenční ligy je velké plus. Hodně z nich hrát nemůže, proto jim říkám: Zapamatujte si to, ať víte, o co bojujete v lize,“ zdůraznil Janotka.

„Až všichni vstoupíme na hřiště, zjistíme, kam až jsme se dostali. Domácí diváci, ale i naši, kteří přicestují v hojném počtu, udělají skvělou atmosféru. My tady nejsme za trest. Proto věřím, že to na nás nedolehne, aby nás to nezadupalo pod náš potenciál,“ poznamenal Janotka.

Už dříve řekl, že bezesporu úspěšné olomoucké tažení Evropou mančaft kvůli nahuštěnému programu oslaví až při reprezentační pauze. Ta přichází teď. Po čtvrtku mají Hanáci šest dní volna. „Proto jim ve čtvrtek večer nebudu nic zakazovat,“ usmívá se Janotka k dotazu, jestli se chystá velká sigmácká party.

Bude se oslavovat také postup do čtvrtfinále?

Vstoupit do diskuse
Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
19. 3. 21:00
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
19. 3. 21:00
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
19. 3. 18:45
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
19. 3. 18:45
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19. 3. 21:00
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
19. 3. 18:45
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
19. 3. 18:45
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
19. 3. 21:00
HNK Rijeka

Nejčtenější

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.

S nevěřícným výrazem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid...

ONLINE: Barcelona drtí Newcastle, pak v LM hraje Bayern či Liverpool

Sledujeme online
Lamine Yamal z Barcelony skóruje z penalty proti Newcastlu v zápase Ligy mistrů.

Fotbalová Liga mistrů se dozví zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Od 18.45 hraje Barcelonou s Newcastlem, první zápas skončil remízou 1:1. Od 21 hodin pak budou v odvetě hájit náskok Bayern proti Atalantě,...

18. března 2026  20:10

Věřím, že jsme našli slabiny soupeře, říká Janotka. Sigmu čeká pekelná atmosféra

Olomouc vs. Mohuč. Běžecký souboj svádí domácí Danijel Šturm (vlevo) a...

Od našeho zpravodaje v Německu Na takovém stadionu většina z hráčů fotbalové Sigmy ještě nehrála. Mewa Arena je položená zhruba čtyři kilometry od centra Mohuče, je k ní skvělá dostupnost cyklostezkami. Okolí je upravené, hned...

18. března 2026

Horníček má další čisté konto, Braga slaví postup do čtvrtfinále Evropské ligy

Brankář Lukáš Horníček z Bragy zasahuje proti Ferencvárosi v osmifinále...

Brankář Lukáš Horníček přispěl fotbalistům Bragy čistým kontem k výhře 4:0 v odvetě s Ferencvárosem a k postupu do čtvrtfinále Evropské ligy. Portugalský tým před týdnem přitom padl na půdě soupeře...

18. března 2026  19:12

Jako bych tu byl s Baníkem. Chci Spartu porazit, pořád je to pro mě rival, říká Šín

Matěj Šín z Alkmaaru na tiskové konferenci před odvetným zápasem osmifinále...

Jeho gól proti Spartě z loňského dubna je znělkou fotbalové ligy. „Vidím ho často. Kdykoli si pustím v televizi zápas Baníku,“ říká pobaveně Matěj Šín. Vzpomněl si na něj zase ve středu v podvečer,...

18. března 2026  18:24

Mohuč - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Olomoucký brankář Jan Koutný chytá míč v souboji s Mohučí.

Olomoučtí fotbalisté po bezbrankové domácí remíze nastoupí v osmifinálové odvetě Konferenční ligy na hřišti bundesligové Mohuče. Kde zápas sledovat živě? To i další informace o utkání najdete v našem...

18. března 2026  17:28

Trenér Lyonu už počítá se Šulcem. Ale na devadesát minut to zatím není, připouští

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Zdravotní trable Pavla Šulce jsou z větší části pryč. Český reprezentant se po zranění pro čtvrteční odvetu osmifinále Evropské ligy proti Celtě Vigo vrátí do kádru fotbalistů Lyonu. Pětadvacetiletý...

18. března 2026  16:35

Čas věci odplaví. Kliment o usmíření s trenérem Koubkem, reprezentaci i Mohuči

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Od našeho zpravodaje v Německu Po roční odmlce se znovu představí v reprezentaci. Útočník fotbalové Sigmy Jan Kliment obdržel nominaci před klíčovými zápasy o postup na světový šampionát. V reprezentačním trikotu se 32letý...

18. března 2026  15:45

Nejhorší výkon, co pamatuju, řekl Priske o Alkmaaru. Ale dvakrát ho nezopakujeme

Brian Priske na tréninku Sparty.

Hlavně neopakovat výkon z Alkmaaru z minulého týdne. „Co se týče defenzívy, byl jedním z nejhorších za dobu, co jsem tady,“ pronesl trenér Brian Priske. „A taky jsem přesvědčený, že takhle špatně...

18. března 2026  15:14

Sparta - Alkmaar v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

John Mercado ze Sparty a Wesley Patati (na zemi) z Alkmaaru.

Fotbalisté Sparty budou v odvetě osmifinále Konferenční ligy dohánět ztrátu. V prvním utkání na hřišti Alkmaaru podlehli 1:2. Kde a kdy zápas sledovat živě a další informace najdete v našem přehledu.

18. března 2026  14:59

Tady asi nemáte odřená kolena, co? Prezident Pavel navštívil FIFA Arenu

Petr Pavel se během oficiální návštěvy Středočeského kraje zúčastnil...

Čestný výkop a přesná střela na bránu, ale gól z toho nebyl. Mladý fotbalista nedal slavnému „protihráči“ žádnou šanci. Prezident Petr Pavel si takto v rámci návštěvy Středočeského kraje v Mladé...

18. března 2026  14:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Guardiolo, jen zůstaň! smáli se fanoušci Realu. Je to začátek koučova konce v City?

Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, během utkání s Realem Madrid.

Jak by se zápas vyvíjel nebýt onoho momentu ze sedmnácté minuty? Když záznam ukázal, že Bernardo Silva z Manchesteru City vytrčil loket do střely Viníciuse z Realu Madrid, bylo to pro fotbalisty...

18. března 2026  13:24

S vášní člověk nezná únavu! Brankář Huf vychytal Slavii a vyhlíží semifinále

Zlínský brankář Daniel Huf sleduje kotouč přes slávistického útočníka Jana...

V základní části se svezl s trápením celého týmu, v play off se ale můžou hokejisté Zlína o svoji brankářskou stálici znovu opřít. Svoji první nulu v letošní vyřazovací části vychytal Daniel Huf na...

18. března 2026  12:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.