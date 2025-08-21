„Chyba v rozehrávce, nepohlídaná standardka a penalta,“ vyjmenoval Janotka gólové situace. Ano, ačkoli hráči Malmö jasně ukázali, že technicky jsou výtečně vybavení, až na jeden okamžik si velkou gólovou příležitost ze hry nevypracovali.
I proto gól v závěru tolik mrzí.
Postup se teď už jeví jako utopie.
Hanáci dlouho drželi nadějný výsledek i díky skvěle hrajícímu obránci Syllovi. Jeho výkon by klidně snesl označení skvostný, kdyby v závěru nehasil šanci soupeře penaltovým zákrokem. „Asi zbytečně,“ vycítil spoluhráč Jiří Sláma.
Malmö - Olomouc 3:0, škola při návratu do Evropy. Domácí skórovali z rohu i z penalty
„Penalta byla rozhodující. Za stavu 0:2 bychom mohli dát doma nějaký gól a vše by třeba bylo jinak. Máme charaktery hráčů, kteří by utkání zbláznili. Určitě by nám pomohli i fanoušci. Takhle je asi konec,“ smutnil Sláma.
„Konec není, kluci jsou teď zlomení. Ale ještě neskládáme zbraně,“ opáčil Janotka. „Syllův výkon bych označil za nadstandardní. Pokračuje ve vysoké úrovni, kterou na podzim předvádí. U penalty mu vysvětlím, že je zbytečné sáhnout hráči pod nohu, když už je za ním,“ dodal kouč.
Malmö se vedení chopilo po špatné rozehrávce gólmana Koutného a pak už zápas kontrolovalo. „V utkání jsme byli první, kdo měl velkou šanci, ale hostující gólman skvělým zákrokem Malmö podržel,“ připomněl Janotka gólovou situaci Hanáků ze třetí minuty.
Nejblíže ke zdramatizování byla Sigma po hodině hry, kdy videorozhodčí odvolal Navrátilovu gólovou teč kvůli těsnému ofsajdu. Fanoušci Malmö, kteří kvůli posledním výsledkům svého klubu zaplnili stadion Eleda jen z poloviny, si jistě oddechli.
Což je paradox, protože na více než dvacetitisícovém stánku nepřehlédnete trvalý transparent s nápisem: „Zrušte VAR!“
Rydström: Sigma byla velice dobrá
„Gól na 1:2 by pro nás byl skvělým impulsem. Ať už do závěru zápasu, nebo do odvety,“ uvědomoval si Janotka. „Zápas má dvě roviny. Myslím, že jsme předvedli nejlepší výkon od začátku sezony. Kluci ukázali, že se mohou měřit s velkým soupeřem. Malmö jsme místy přehráli. Druhá rovina je ale výsledek,“ pověděl olomoucký trenér.
„S tím souhlasím,“ reagoval trenér Malmö Henrik Rydström. „Musím říct, že byly chvíle, kdy byla Sigma velice dobrá. Věděli jsme, že je to silný soupeř a byli jsme připravení. Ke konci zápasu jsme však byli lepší my a navíc jsme dokázali využít naše příležitosti,“ těšilo Rydströma.
Sigma narazila na vysoký evropský level. Hostující trenér Janotka už před zápasem naznačoval, že bude sázet na zkušenější hráče. A taky prověřené. Do základní sestavy nasadil kromě dvou třicátníků hned šest odchovanců Sigmy.
Možná, že na tuhle evropskou úroveň ještě není Olomouc připravená. Ačkoli noví majitelé zdvojnásobili klubový rozpočet, tým musí růst postupně.
„Vyzní to blbě, ale myslím, že jsme neodehráli špatný zápas. Máme z něho dobrý pocit, ale chybělo nám déle podržet míč, dohrát nějakou akci. Dali jsme si dvě tři přihrávky a pak zase bránili,“ vypozoroval Sláma.
Příznivci Sigmy zase vypozorovali nepovedený záměr s nejdražší letošní posilou Olomouce Davidem Tkáčem. Janotka středního záložníka postavil na levé křídlo a už o půli jej střídal.
„Zápas mu nesedl. Má své kvality, ale asi to na něj bylo moc. Dolehla na něj tíha okamžiku, nebyl ve své kůži, takže jsme se rozhodli ho z toho vysvobodit,“ podotkl Janotka.
„Malmö se snaží vyosit se v kombinaci na jednu stranu hřiště, proto jsme chtěli do presinku vycházet s typologicky více středovým hráčem, který by při zisku míče doplňoval Daniela Vašulína. Zároveň jsme sázeli na jeho rychlost. Ale v jeho postavení na hřišti nebyl problém,“ zakončil Janotka.
Příští týden čeká Sigmu těžká šichta.