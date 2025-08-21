Olomouc dostala lekci. Janotka: Místy jsme Malmö přehráli. Tkáčovi zápas nesedl

Václav Havlíček
  22:42
Pochválil výkon svých svěřenců, ocenil nasazení i přístup. Přesto trenér fotbalové Sigmy Tomáš Janotka nedokázal skrýt zklamání. „Krutý výsledek,“ hlesl. Olomouci se ve čtvrtek notně vzdálil historicky první postup do skupinové fáze Evropské ligy. V závěrečném předkole na půdě švédského mistra z Malmö prohrála 0:3.
Olomoucký kouč Tomáš Janotka pozoruje své svěřence při utkání s Malmö.

Olomoucký kouč Tomáš Janotka pozoruje své svěřence při utkání s Malmö. | foto: Reuters

Daniel Gudjohnsen z Malmö odkopává míč z dosahu Jana Krále ze Sigmy.
Otto Rosengren z Malmö v souboji o míč s Janem Navrátilem z Olomouce (vpravo).
Kouč Henrik Rydström instruuje své svěřence z Malmö při utkání se Sigmou.
Olomoucký Daniel Vašulín brání v přístupu k míči Pontusi Janssonovi z Malmö.
9 fotografií

„Chyba v rozehrávce, nepohlídaná standardka a penalta,“ vyjmenoval Janotka gólové situace. Ano, ačkoli hráči Malmö jasně ukázali, že technicky jsou výtečně vybavení, až na jeden okamžik si velkou gólovou příležitost ze hry nevypracovali.

I proto gól v závěru tolik mrzí.

Postup se teď už jeví jako utopie.

Hanáci dlouho drželi nadějný výsledek i díky skvěle hrajícímu obránci Syllovi. Jeho výkon by klidně snesl označení skvostný, kdyby v závěru nehasil šanci soupeře penaltovým zákrokem. „Asi zbytečně,“ vycítil spoluhráč Jiří Sláma.

Malmö - Olomouc 3:0, škola při návratu do Evropy. Domácí skórovali z rohu i z penalty

„Penalta byla rozhodující. Za stavu 0:2 bychom mohli dát doma nějaký gól a vše by třeba bylo jinak. Máme charaktery hráčů, kteří by utkání zbláznili. Určitě by nám pomohli i fanoušci. Takhle je asi konec,“ smutnil Sláma.

„Konec není, kluci jsou teď zlomení. Ale ještě neskládáme zbraně,“ opáčil Janotka. „Syllův výkon bych označil za nadstandardní. Pokračuje ve vysoké úrovni, kterou na podzim předvádí. U penalty mu vysvětlím, že je zbytečné sáhnout hráči pod nohu, když už je za ním,“ dodal kouč.

Daniel Gudjohnsen z Malmö odkopává míč z dosahu Jana Krále ze Sigmy.

Malmö se vedení chopilo po špatné rozehrávce gólmana Koutného a pak už zápas kontrolovalo. „V utkání jsme byli první, kdo měl velkou šanci, ale hostující gólman skvělým zákrokem Malmö podržel,“ připomněl Janotka gólovou situaci Hanáků ze třetí minuty.

Nejblíže ke zdramatizování byla Sigma po hodině hry, kdy videorozhodčí odvolal Navrátilovu gólovou teč kvůli těsnému ofsajdu. Fanoušci Malmö, kteří kvůli posledním výsledkům svého klubu zaplnili stadion Eleda jen z poloviny, si jistě oddechli.

Což je paradox, protože na více než dvacetitisícovém stánku nepřehlédnete trvalý transparent s nápisem: „Zrušte VAR!“

Rydström: Sigma byla velice dobrá

„Gól na 1:2 by pro nás byl skvělým impulsem. Ať už do závěru zápasu, nebo do odvety,“ uvědomoval si Janotka. „Zápas má dvě roviny. Myslím, že jsme předvedli nejlepší výkon od začátku sezony. Kluci ukázali, že se mohou měřit s velkým soupeřem. Malmö jsme místy přehráli. Druhá rovina je ale výsledek,“ pověděl olomoucký trenér.

„S tím souhlasím,“ reagoval trenér Malmö Henrik Rydström. „Musím říct, že byly chvíle, kdy byla Sigma velice dobrá. Věděli jsme, že je to silný soupeř a byli jsme připravení. Ke konci zápasu jsme však byli lepší my a navíc jsme dokázali využít naše příležitosti,“ těšilo Rydströma.

Kouč Henrik Rydström instruuje své svěřence z Malmö při utkání se Sigmou.

Sigma narazila na vysoký evropský level. Hostující trenér Janotka už před zápasem naznačoval, že bude sázet na zkušenější hráče. A taky prověřené. Do základní sestavy nasadil kromě dvou třicátníků hned šest odchovanců Sigmy.

Možná, že na tuhle evropskou úroveň ještě není Olomouc připravená. Ačkoli noví majitelé zdvojnásobili klubový rozpočet, tým musí růst postupně.

„Vyzní to blbě, ale myslím, že jsme neodehráli špatný zápas. Máme z něho dobrý pocit, ale chybělo nám déle podržet míč, dohrát nějakou akci. Dali jsme si dvě tři přihrávky a pak zase bránili,“ vypozoroval Sláma.

Míchá nesmysly a genialitu, zachránil život ve vlaku. Olomoucká naděje Mikulenka

Příznivci Sigmy zase vypozorovali nepovedený záměr s nejdražší letošní posilou Olomouce Davidem Tkáčem. Janotka středního záložníka postavil na levé křídlo a už o půli jej střídal.

„Zápas mu nesedl. Má své kvality, ale asi to na něj bylo moc. Dolehla na něj tíha okamžiku, nebyl ve své kůži, takže jsme se rozhodli ho z toho vysvobodit,“ podotkl Janotka.

„Malmö se snaží vyosit se v kombinaci na jednu stranu hřiště, proto jsme chtěli do presinku vycházet s typologicky více středovým hráčem, který by při zisku míče doplňoval Daniela Vašulína. Zároveň jsme sázeli na jeho rychlost. Ale v jeho postavení na hřišti nebyl problém,“ zakončil Janotka.

Příští týden čeká Sigmu těžká šichta.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Santa Clara vs. ShamrockFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Santa Clara vs. Shamrock //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • -
  • -
  • -
Hibernian vs. LegiaFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Hibernian vs. Legia //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 120.00
  • 10.00
  • 1.04
Raków vs. Arda KardžaliFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Raków vs. Arda Kardžali //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • -
  • 39.00
  • 390.00
Lincoln vs. BragaFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Lincoln vs. Braga //www.idnes.cz/sport
Živě0:4
  • 200.00
  • 500.00
  • -
Start Brno vs. Slovácko BFotbal - 4. kolo - 22. 8. 2025:Start Brno vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
22. 8. 17:30
  • 1.80
  • 3.77
  • 2.88
Č. Budějovice vs. Sparta BFotbal - 7. kolo - 22. 8. 2025:Č. Budějovice vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
22. 8. 18:00
  • 2.27
  • 3.38
  • 2.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia lovila v druhé lize, Teplice mají Nyarka z Liberce

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Olomouc dostala lekci. Janotka: Místy jsme Malmö přehráli. Tkáčovi zápas nesedl

Pochválil výkon svých svěřenců, ocenil nasazení i přístup. Přesto trenér fotbalové Sigmy Tomáš Janotka nedokázal skrýt zklamání. „Krutý výsledek,“ hlesl. Olomouci se ve čtvrtek notně vzdálil...

21. srpna 2025  22:42

Celje - Baník 1:0, rozhodl Chalušův vlastní gól, hosté předvedli nevýrazný výkon

Fotbalisté Baníku Ostrava úvodní zápas play off Konferenční ligy nezvládli. Na půdě slovinského Celje prohráli 0:1, když si už v 8. minutě vstřelil vlastní gól stoper Chaluš. Domácí tým byl lepší a...

21. srpna 2025,  aktualizováno  22:23

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

21. srpna 2025  21:51,  aktualizováno  22:04

Malmö - Olomouc 3:0, škola při návratu do Evropy. Domácí skórovali z rohu i z penalty

Olomoučtí fotbalisté v boji o Evropskou ligu na hřišti švédského Malmö prohráli vysoko 0:3 a jestliže příští týden v odvetě nesvedou zázrak, propadnou se do základní fáze Konferenční ligy. První...

21. srpna 2025  18:05,  aktualizováno  21:20

Přestup do Anglie je blízko. Krejčí by měl stát 30 milionů eur, co ho ve Wolves čeká?

Kariéra fotbalového reprezentanta Ladislava Krejčího bude s největší pravděpodobností pokračovat v Anglii. Šestadvacetiletý obránce je dohodnutý na podmínkách smlouvy s Wolverhamptonem, Girona by za...

20. srpna 2025  21:47,  aktualizováno  21.8 18:20

Komise udělila dvě prodloužené stopky, za červenou budou pykat Kozel i Uhrinčať

Mladoboleslavský záložník David Kozel dostal za ostrý faul a vyloučení v úterní dohrávce 3. kola první ligy proti Plzni od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) trest na tři soutěžní...

21. srpna 2025  16:18

Karbaník z Mallorky, co přežije i Sibiř. Pozoruhodný muž, který má vyřadit Baník

Premium

Na první pohled to byla docela obyčejná tisková konference před sezonou. Novináři, fotografové, kamery, pět pánů s mikrofony za stolem. Ten tmavovlasý a opálený v bílé košili zajímal reportéry...

21. srpna 2025

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění...

21. srpna 2025  15:10

Fiala chce fotbalové Euro v Česku. Je to vůbec možné? A co by bylo potřeba?

Když na to téma dostal Petr Fiala otázku, ujistil, že se nejedná o populistický krok. Vládní koalice SPOLU v programu uvedla, že Česká republika v budoucnu uspořádá fotbalové mistrovství Evropy. To...

21. srpna 2025  11:58

Jankto ukončil fotbalovou kariéru už ve 29 letech, kvůli zničenému kotníku a synovi

Jakub Jankto ukončil fotbalovou kariéru. Bývalý český reprezentant, jemuž na konci června vypršela smlouva v Cagliari, oznámil, že už dál pokračovat nebude. Devětadvacetiletý křídelník to zdůvodnil...

21. srpna 2025  10:13,  aktualizováno  11:42

To mám tak špatnou angličtinu? Trenér Guľa na Letné bavil i chválil Spartu

Tiskový mluvčí mu nařídil, aby na tiskové konferenci hovořil anglicky. „Doufám, že budu moct mluvit i jiným jazykem,“ pronesl s úsměvem Adrián Guľa, slovenský trenér klubu Riga FC, čtvrtečního...

21. srpna 2025

Slončík se z Plzně vrací do Hradce: Věřím, že to je správná volba

Tak přece jen půjdou fotbalisté Hradce Králové do dalších zápasů, v nichž potřebují napravit neslavný vstup do sezony, s vytouženou posilou. Do jejich týmu se totiž po několika měsících vrací Tom...

21. srpna 2025  9:49

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.