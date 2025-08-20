Jako finále proti Spartě. S Malmö se popereme o postup, hlásí kapitán Breite

Václav Havlíček
  20:40
Od našeho zpravodaje ve Švédsku - Na začátku středečního tréninku svolává všechny hráče do kolečka a s každým si po jednom plácne. „Atmosféra tady bude bouřlivá. Bude důležité, aby se nám z nerozklepala kolena,“ pronese na Eleda Stadion Tomáš Janotka, trenér fotbalové Sigmy. Den D je tady. Po sedmi letech vykročí Hanáci ve čtvrtek vstříc evropským pohárům.
Eleda Stadion pojme přes dvacet tisíc diváků. Sigma na něm sehraje předkolo...

Eleda Stadion pojme přes dvacet tisíc diváků. Sigma na něm sehraje předkolo Evropské ligy proti domácímu Malmö. | foto: MAFRA

Jan Navrátil odpovídá před odletem do Malmö na dotazy novinářů.
Fanoušci Sigmy Olomouc dali o víkendu najevo, jak se těší do švédského Malmö.
Švédský gólman Robin Olsen boxuje balon po centru z kopačky českého fotbalisty.
Henrik Rydström
5 fotografií

Pokud proti Malmö uhrají ve Švédsku dobrý výsledek, mohou se příští čtvrtek v domácím prostředí porvat o postup do Evropské ligy, jejíž skupinovou fázi Olomouc ještě nikdy nehrála.

„Je to pro nás svátek, těšíme se všichni. Je to podobné, jako bylo finále poháru proti Spartě. Je to mix očekávání a napětí. Jedeme se porvat o dobrý výsledek,“ hlásil už na ostravském letišti křídelník Jan Navrátil.

Jan Navrátil odpovídá před odletem do Malmö na dotazy novinářů.

Olomouc narazí na švédského mistra. „Bude to neuvěřitelně těžký zápas, v Evropě lehké zápasy nejsou. Ale máme plán, kterému věříme,“ říká před bitvou brankář Malmö Robin Olsen.

Trenér Švédů Henrik Rydström, jenž se v uplynulých týdnech dostal kvůli nepříznivým výsledkům pod tlak fanoušků, upozorňuje, že Sigma dokázala v květnu přemoct Spartu. A právě s pražským týmem jeho výběr loni neuspěl v kvalifikaci o Ligu mistrů.

„Takže to bude velká výzva,“ tuší. „Sigma má jasný herní záměr - přímočarost, vysoký presink a agresivitu. Jsou enormně úspěšní po standardních situací, na ně si musíme dát speciální pozor. Tak hraje většina týmů v Česku.“

Sigmo, teď máš šanci jít dál. Švédský expert analyzuje soupeře z Malmö

„Vnímáme, že se soupeři v posledních týdnech - až na poslední mač - výsledkově nedaří tak, jak by si představoval, ale stále platí, že jejich síla je obrovská,“ zdůrazňuje Janotka.

Malmö je bezesporu favoritem dvojzápasu. Pokud Sigma neuspěje, má už teď jistotu minimálně základní fáze Evropské konferenční ligy.

A zatímco křídelník Navrátil říká, že větší rozdíl mezi soutěžemi nespatřuje a těší jej jistota evropského podzimu, kápo Breite kontruje: „V Evropské lize bychom hráli na podzim dva zápasy navíc, což je zajímavé pro nás, fanoušky i klub z hlediska financí. Navíc jsem měl možnost soutěž zažít a myslím, že je pořád o pár levelů výš.“

„Nepřijeli jsme do Malmö na výlet,“ předesílá Breite. „Nekoukáme na to, že máme konferenční ligu jistou, uděláme vše pro to, abychom hráli prestižnější soutěž. Máme na to, jako tým jsme silní.“

Henrik Rydström

Švédský gólman Robin Olsen boxuje balon po centru z kopačky českého fotbalisty.

Už ve středu večer měl trenér Janotka o sestavě na očekávaný zápas jasno. Sigmáci včera po přesunu z Česka absolvovali lehčí předzápasový trénink. Všimli si, že kvůli sníženině za autovými čárami si budou muset při zahrávání rohového kopu dávat pozor, aby nezakopli.

Některé zápasy zázračné léčí

„Když jsem se do Olomouce vracel, řekl jsem, že bych si tady chtěl zahrát poháry. To jsem si splnil. Mladým klukům přeju, aby odehráli dobré zápasy a ukázali se. Odměnou pro ně bude, když si jich někdo všimne a přestoupí. Je to skvělá příležitost,“ míní Navrátil.

Sám evropské bitvy zažil, stejně jako Janotka. Ten ještě před dvěma lety trénoval v druhé lize. „Nepřemýšlel jsem nad tím, ale když to říkáte, zní to až neuvěřitelně. Pořád čelíme novým výzvám. Ale jsem tu jenom díky týmu,“ povídá kouč.

Proti Malmö nechce opustit ze svého herního stylu, byť cítí, že Sigmu možná soupeř občas zatlačí. „Mají velkou útočnou sílu,“ ví Janotka. „Většina naší hry asi bude bez balonu,“ má po videotréninku jasno kapitán Breite.

Fanoušci Sigmy Olomouc dali o víkendu najevo, jak se těší do švédského Malmö.

Dobrou zprávou pro Olomouc je, že všech 26 hráčů, kteří do Švédska přicestovali, jsou zdraví. A to včetně Matějů Mikulenky a Hadaše, kteří o víkendu v lize absentovali. „Některá data a zápasy záhadně léči. Podobně jako před finále MOL Cupu se nám každý zázračně uzdravil,“ vtipkuje Janotka.

Za týden čeká olomoucké fotbalisty domácí odvetam kouč věří, že před vyprodaným stadionem.

A je výhoda začínat dvojzápas na půdě soupeře?

„Jen pokud si odvezeme dobrý výsledek. Uděláme pro to všechno.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Fenerbahce vs. BenficaFotbal - Play-off - 20. 8. 2025:Fenerbahce vs. Benfica //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.20
  • 2.90
  • 2.50
Basilej vs. KodaňFotbal - Play-off - 20. 8. 2025:Basilej vs. Kodaň //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.60
  • 3.80
  • 6.40
Celtic vs. KajratFotbal - Play-off - 20. 8. 2025:Celtic vs. Kajrat //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.23
  • 5.40
  • 13.00
Bodo/Glimt vs. Sturm GrazFotbal - Play-off - 20. 8. 2025:Bodo/Glimt vs. Sturm Graz //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.04
  • 13.00
  • 35.00
Rosenborg vs. MohučFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Rosenborg vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
21. 8. 18:00
  • 3.62
  • 3.54
  • 1.98
Midtjylland vs. KuopioFotbal - Play-off - 21. 8. 2025:Midtjylland vs. Kuopio //www.idnes.cz/sport
21. 8. 18:30
  • 1.20
  • 6.72
  • 12.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Jako finále proti Spartě. S Malmö se popereme o postup, hlásí kapitán Breite

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Na začátku středečního tréninku svolává všechny hráče do kolečka a s každým si po jednom plácne. „Atmosféra tady bude bouřlivá. Bude důležité, aby se nám z nerozklepala kolena,“ pronese na Eleda...

20. srpna 2025  20:40

Malmö - Olomouc: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Fotbalisté Olomouce zabojují o postup do ligové fáze Evropské ligy. V play off předkola je čeká švédské Malmö. Kde můžete jejich první souboj sledovat živě i další informace najdete v přehledném...

20. srpna 2025  19:26

Sparta - FC Riga: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Fotbalisté Sparty mají blízko účast v ligové fázi Konferenční ligy. V play off se však musejí vypořádat s lotyšským FC Riga. Ve čtvrtek začnou na domácím hřišti. Kdy a kde můžete první utkání...

20. srpna 2025  18:37

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia lovila v druhé lize, Teplice mají Nyarka z Liberce

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

20. srpna 2025  17:16,  aktualizováno  18:24

Zafeiris má jasno. Podzim ve Slavii, pak PAOK Soluň. Našli jsme řešení, řekl Tvrdík

Ještě půl roku a sbohem Slavie. Řecký fotbalový reprezentant Christos Zafeiris přestupuje do PAOK Soluň, ale podzimní část sezony odehraje ještě v dresu českého šampiona na hostování. „Ano, nalezli...

20. srpna 2025  17:18

Slavia vítá posilu z druhé ligy. Zaujal ji senegalský obránce Mbodji z Jihlavy

V jihlavském dresu odehrál pouhých šest zápasů a už se stěhuje na jednu z největších adres v Česku. Ke slávistickým fotbalistům se přidává jedenadvacetiletý senegalský obránce Youssoupha Mbodji, ...

20. srpna 2025  17:11

Zkuste mého bratrance, je fakt dobrý! Jak si největší podfukář zahrál Premier League

Možná teď opravdu oslaví šedesátiny. A možná taky ne. Co vlastně můžete věřit člověku, který díky drzé lsti přes noc proklouzl z osmé ligy do Premier League a když všechno prasklo, vypařil se? Ali...

20. srpna 2025  16:33

Koště a lopata. Ústečtí fotbalisté vyrazí uklízet město. Do Mojžíře, směje se Čítek

Koště, nebo lopata? Když má fotbalový obránce Vojtěch Čítek říct, s čím mu to půjde lépe, vypálí: „Nohama!“ Teď však bude potřebovat i ruce, druholigový Viagem chce pomoct, aby město Ústí nad Labem...

20. srpna 2025  16:01

Celje - Baník: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Baník Ostrava má před sebou poslední překážku v boji o postup do ligové fáze Konferenční ligy. Soupeřem v play off mu je slovinský tým NK Celje. Kde můžete jejich první zápas sledovat živě v...

20. srpna 2025

Riga bude asi nejtěžší soupeř, tuší Priske. Kairinenův odchod nevyloučil

Momentálně táhnou sparťanští fotbalisté sérii sedmi vítězství a o víkendu se posunuli na první místo v tabulce. „Ale ještě jsme nic nevyhráli, nemáme trofej a nejsme ani v hlavní fázi Konferenční...

20. srpna 2025  14:59

Zkrat a tři góly za dvacet minut, Rangers pak vypískali. Katastrofa, soudí expert

Jestli jste tu hrubku viděli, možná se rozzuřeným fanouškům ani nedivíte. Nasser Djiga, stoper fotbalových Rangers, ukázkově vypustil souboj s útočníkem s tím, že pro míč už dobíhá brankář Jack...

20. srpna 2025  14:20

Isak dál bojuje s Newcastlem. Porušili jste slib, stěžuje si hráč. Klub ho prodat odmítá

Každé léto se někdo takový objeví. Hráč, co si chce za každou cenu vynutit přestup. Fotbalista, který se odmítá připojit ke spoluhráčům a týmu, kde má stále platný kontrakt. Letos trucuje Alexander...

20. srpna 2025  12:30

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.