Jako finále proti Spartě. S Malmö se popereme o postup, hlásí kapitán Breite

Pokud proti Malmö uhrají ve Švédsku dobrý výsledek, mohou se příští čtvrtek v domácím prostředí porvat o postup do Evropské ligy, jejíž skupinovou fázi Olomouc ještě nikdy nehrála.
„Je to pro nás svátek, těšíme se všichni. Je to podobné, jako bylo finále poháru proti Spartě. Je to mix očekávání a napětí. Jedeme se porvat o dobrý výsledek,“ hlásil už na ostravském letišti křídelník Jan Navrátil.
Olomouc narazí na švédského mistra. „Bude to neuvěřitelně těžký zápas, v Evropě lehké zápasy nejsou. Ale máme plán, kterému věříme,“ říká před bitvou brankář Malmö Robin Olsen.
Trenér Švédů Henrik Rydström, jenž se v uplynulých týdnech dostal kvůli nepříznivým výsledkům pod tlak fanoušků, upozorňuje, že Sigma dokázala v květnu přemoct Spartu. A právě s pražským týmem jeho výběr loni neuspěl v kvalifikaci o Ligu mistrů.
„Takže to bude velká výzva,“ tuší. „Sigma má jasný herní záměr - přímočarost, vysoký presink a agresivitu. Jsou enormně úspěšní po standardních situací, na ně si musíme dát speciální pozor. Tak hraje většina týmů v Česku.“
Sigmo, teď máš šanci jít dál. Švédský expert analyzuje soupeře z Malmö
„Vnímáme, že se soupeři v posledních týdnech - až na poslední mač - výsledkově nedaří tak, jak by si představoval, ale stále platí, že jejich síla je obrovská,“ zdůrazňuje Janotka.
Malmö je bezesporu favoritem dvojzápasu. Pokud Sigma neuspěje, má už teď jistotu minimálně základní fáze Evropské konferenční ligy.
A zatímco křídelník Navrátil říká, že větší rozdíl mezi soutěžemi nespatřuje a těší jej jistota evropského podzimu, kápo Breite kontruje: „V Evropské lize bychom hráli na podzim dva zápasy navíc, což je zajímavé pro nás, fanoušky i klub z hlediska financí. Navíc jsem měl možnost soutěž zažít a myslím, že je pořád o pár levelů výš.“
„Nepřijeli jsme do Malmö na výlet,“ předesílá Breite. „Nekoukáme na to, že máme konferenční ligu jistou, uděláme vše pro to, abychom hráli prestižnější soutěž. Máme na to, jako tým jsme silní.“
Už ve středu večer měl trenér Janotka o sestavě na očekávaný zápas jasno. Sigmáci včera po přesunu z Česka absolvovali lehčí předzápasový trénink. Všimli si, že kvůli sníženině za autovými čárami si budou muset při zahrávání rohového kopu dávat pozor, aby nezakopli.
Některé zápasy zázračné léčí
„Když jsem se do Olomouce vracel, řekl jsem, že bych si tady chtěl zahrát poháry. To jsem si splnil. Mladým klukům přeju, aby odehráli dobré zápasy a ukázali se. Odměnou pro ně bude, když si jich někdo všimne a přestoupí. Je to skvělá příležitost,“ míní Navrátil.
Sám evropské bitvy zažil, stejně jako Janotka. Ten ještě před dvěma lety trénoval v druhé lize. „Nepřemýšlel jsem nad tím, ale když to říkáte, zní to až neuvěřitelně. Pořád čelíme novým výzvám. Ale jsem tu jenom díky týmu,“ povídá kouč.
Proti Malmö nechce opustit ze svého herního stylu, byť cítí, že Sigmu možná soupeř občas zatlačí. „Mají velkou útočnou sílu,“ ví Janotka. „Většina naší hry asi bude bez balonu,“ má po videotréninku jasno kapitán Breite.
Dobrou zprávou pro Olomouc je, že všech 26 hráčů, kteří do Švédska přicestovali, jsou zdraví. A to včetně Matějů Mikulenky a Hadaše, kteří o víkendu v lize absentovali. „Některá data a zápasy záhadně léči. Podobně jako před finále MOL Cupu se nám každý zázračně uzdravil,“ vtipkuje Janotka.
Za týden čeká olomoucké fotbalisty domácí odvetam kouč věří, že před vyprodaným stadionem.
A je výhoda začínat dvojzápas na půdě soupeře?
„Jen pokud si odvezeme dobrý výsledek. Uděláme pro to všechno.“