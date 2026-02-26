Čtvrteční soupeř olomoucké Sigmy v předkole play off Konferenční ligy se pyšní bohatou historií. Klub byl založen už v roce 1896, čímž se řadí mezi vůbec ty nejstarší fotbalové značky v Evropě.
„Fotbal tu má velkou tradici. To sport všeobecně. Řekl bych, že na národní úrovni se fotbal pere s hokejem, ale v Lausanne je víc populární fotbal. A to i přes to, že hokejový klub hraje v Lize mistrů a má obecně vyšší ambice,“ líčí pro iDNES novinář Ivan Zgraggen z SRF (Švýcarský rozhlas a televize)
Lausanne je sedminásobný mistr Švýcarska, ale jeho poslední domácí titul se datuje až do šedesátých let. Ba naopak, v aktuálním ročníku se trápí – nevyhrálo už sedm soutěžních zápasů za sebou.
„Pevně věřím, že si večer nepřečtu žádný článek s tím, že Lausanne prohrálo poosmé v řadě,“ říká trenér Peter Zeidler. V hlavním městě francouzského kantonu Vaud se evropské poháry hrají poprvé od sezony 2010/11.
„Takže čekám, že přijde hodně lidí. Byť vyprodáno asi nebude. Ve Švýcarsku je obecně menší zájem o zápasy, které se hrají uprostřed týdne,“ přemítá Zgraggen.
Pro zdejší fotbalové nadšence jsou nicméně evropské poháry zadostiučiněním. Vždyť klub v roce 2003 zbankrotoval a byl přeřazen až do třetí ligy. Důvodem byly vysoké dluhy. „Tehdy mělo podobný problém více klubů, třeba Servette FC,“ vybavuje si Zgraggen.
Po roce 2010 ovšem Lausanne koupil movitý investor, koncern INEOS. V minulém ročníku švýcarské nejvyšší soutěže skončil klub pátý, což stačilo na účast v předkole Konferenční ligy.
Tam museli Švýcaři projít hned přes tři soupeře, přičemž tím posledním byl turecký Besiktas. A to už je tým, co má zvuk.
V základní fázi Konferenční ligy padlo Lausanne pouze s Lechem Poznaň, zdolalo například i Fiorentinu, s níž v říjnu padla Sigma 0:2. Lausanne nakonec bylo bod od první osmičky, která zajišťovala přímý postup do osmifinále.
Takhle se musí spokojit s předkolem, kde narazilo na Sigmu. „Na základě toho, co jsme viděli minulý týden, je pro nás Olomouc mírný favorit,“ připomíná Zgraggen první vzájemný mač, který na Hané skončil 1:1.
Janotka by umělý povrch zakázal
Jenže sigmáky na asi dvanáctitisícovém stánku Stade de la Tuiliere, který připomíná bratislavské Tehelné pole, čeká nepopulární umělá tráva. „Bude to úplně jiný sport,“ trápí Jáchyma Šípa.
„Vnímám to tak, že to je velká výhoda pro domácí. Jsme rádi, že hrajeme evropské poháry, ale já bych tyhle povrchy v takové soutěži zakázal. Ale bereme to tak, jak to je, nechceme se na nic vymlouvat,“ přidává se trenér Tomáš Janotka.
„Umělý povrch za nás gól nedá,“ krčí rameny domácí kouč Zeidler. Kapitán Olivier Custodio přitaká: „Sigma je navíc jeden z nejlepších soupeřů, se kterým jsme v aktuální sezoně hráli.“
Hanáci před odvetou trénovali i pokutové kopy, které jsou vzhledem k výsledku z minulého týdne možným scénářem. „Jsou tam kluci, co to kopou líp, ale já bych si věřil,“ přesvědčuje Šíp. „Je to pro mě asi největší zápas kariéry, ale nervozitu necítím.“
Mimochodem, právě Šíp v prvním vzájemném zápase zaujal trenéra Zeidlera, jenž v Olomouci řekl, že by bylo lepší, kdyby Šíp do zápasu vůbec nenastoupil. Před čtvrtečním mačem podotýká: „Jsme připravení. Ale nebude to jenom o něm. Nebezpeční jsou také Šturm a Kliment.“
„Jsem rád, že jsem zaujal, ale měl jsem proměnit nějakou svoji šanci. Pak by se nám v odvetě hrálo určitě lépe,“ řekl Šíp ke slovům soupeřova trenéra. „Že zaujal je fajn, ale žádná nabídka na něho nepřišla,“ vtipkuje Janotka.
Trenérský štáb Sigmy se kromě penalt musel připravit i na muslimský svátek ramadán, během kterého nesmí vyznavači islámu jíst ani pít během dne. „Což není pro profesionální sport ideální,“ ví Janotka.
„Týká se to vícero hráčů u nás. Je to o komunikaci, respektu a o tom, aby měli připravené jídlo a pití na doplnění energie, jakmile se budou moct najíst a napít. Někteří hráči to mají benevolentnější, třeba Jásir. Ale pak je tu Ghali, kterému se chystá jídlo na půl pátou ráno,“ vykresluje Janotka.
Přiveze Sigma postup?
Všichni jsou zdraví, ubezpečuje Janotka
Před čtvrtečním zápase v Konferenční lize měla olomoucká Sigma několik otazníků. Poslední ligové klání proti Teplicím totiž vynechali Danijel Šturm i Jan Kliment. Kvůli ráně do hlavy navíc střídal Ahmad Ghali.
„Všichni jsou připravení nastoupit. Je pravda, že jsme s nimi určité drobnosti, které se jich v posledních dnech dotýkaly, řešili. Ale všichni jsou na zápas nachystaní,“ ujistil trenér Sigmy Tomáš Janotka.
