Lausanne se od bankrotu dostalo až do Evropy. Sigmě ztěžuje přípravu i ramadán

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Už přes sto let zde sídlí Mezinárodní olympijský výbor a Olympijské muzeum. Švýcarské město Lausanne není o moc větší než Olomouc, jeho historie sahá až do antiky. Ve druhém století před naším letopočtem se zde nacházela římská osada Lousonna. Dnes malebné město láká hlavně na nádherné Ženevské jezero, které leží na jihu a na gotickou katedrálu Notre-Dame, dokončenou v roce 1275. A taky na fotbal.
Čtvrteční soupeř olomoucké Sigmy v předkole play off Konferenční ligy se pyšní bohatou historií. Klub byl založen už v roce 1896, čímž se řadí mezi vůbec ty nejstarší fotbalové značky v Evropě.

„Fotbal tu má velkou tradici. To sport všeobecně. Řekl bych, že na národní úrovni se fotbal pere s hokejem, ale v Lausanne je víc populární fotbal. A to i přes to, že hokejový klub hraje v Lize mistrů a má obecně vyšší ambice,“ líčí pro iDNES novinář Ivan Zgraggen z SRF (Švýcarský rozhlas a televize)

Z umělky není nadšený nikdo. Kliment o naději na postup Sigmy i zdravotním stavu

Lausanne je sedminásobný mistr Švýcarska, ale jeho poslední domácí titul se datuje až do šedesátých let. Ba naopak, v aktuálním ročníku se trápí – nevyhrálo už sedm soutěžních zápasů za sebou.

„Pevně věřím, že si večer nepřečtu žádný článek s tím, že Lausanne prohrálo poosmé v řadě,“ říká trenér Peter Zeidler. V hlavním městě francouzského kantonu Vaud se evropské poháry hrají poprvé od sezony 2010/11.

„Takže čekám, že přijde hodně lidí. Byť vyprodáno asi nebude. Ve Švýcarsku je obecně menší zájem o zápasy, které se hrají uprostřed týdne,“ přemítá Zgraggen.

Pro zdejší fotbalové nadšence jsou nicméně evropské poháry zadostiučiněním. Vždyť klub v roce 2003 zbankrotoval a byl přeřazen až do třetí ligy. Důvodem byly vysoké dluhy. „Tehdy mělo podobný problém více klubů, třeba Servette FC,“ vybavuje si Zgraggen.

Peter Zeidler, trenér Lausanne, během úvodního zápasu 1. kola play off Konferenční ligy v Olomouci.

Po roce 2010 ovšem Lausanne koupil movitý investor, koncern INEOS. V minulém ročníku švýcarské nejvyšší soutěže skončil klub pátý, což stačilo na účast v předkole Konferenční ligy.

Tam museli Švýcaři projít hned přes tři soupeře, přičemž tím posledním byl turecký Besiktas. A to už je tým, co má zvuk.

V základní fázi Konferenční ligy padlo Lausanne pouze s Lechem Poznaň, zdolalo například i Fiorentinu, s níž v říjnu padla Sigma 0:2. Lausanne nakonec bylo bod od první osmičky, která zajišťovala přímý postup do osmifinále.

Takhle se musí spokojit s předkolem, kde narazilo na Sigmu. „Na základě toho, co jsme viděli minulý týden, je pro nás Olomouc mírný favorit,“ připomíná Zgraggen první vzájemný mač, který na Hané skončil 1:1.

Janotka by umělý povrch zakázal

Jenže sigmáky na asi dvanáctitisícovém stánku Stade de la Tuiliere, který připomíná bratislavské Tehelné pole, čeká nepopulární umělá tráva. „Bude to úplně jiný sport,“ trápí Jáchyma Šípa.

„Vnímám to tak, že to je velká výhoda pro domácí. Jsme rádi, že hrajeme evropské poháry, ale já bych tyhle povrchy v takové soutěži zakázal. Ale bereme to tak, jak to je, nechceme se na nic vymlouvat,“ přidává se trenér Tomáš Janotka.

Kondiční trenér Sigmy Patrik Kmínek (vlevo) vede hráče Olomouce na předzápasovém tréninku.

„Umělý povrch za nás gól nedá,“ krčí rameny domácí kouč Zeidler. Kapitán Olivier Custodio přitaká: „Sigma je navíc jeden z nejlepších soupeřů, se kterým jsme v aktuální sezoně hráli.“

Hanáci před odvetou trénovali i pokutové kopy, které jsou vzhledem k výsledku z minulého týdne možným scénářem. „Jsou tam kluci, co to kopou líp, ale já bych si věřil,“ přesvědčuje Šíp. „Je to pro mě asi největší zápas kariéry, ale nervozitu necítím.“

Mimochodem, právě Šíp v prvním vzájemném zápase zaujal trenéra Zeidlera, jenž v Olomouci řekl, že by bylo lepší, kdyby Šíp do zápasu vůbec nenastoupil. Před čtvrtečním mačem podotýká: „Jsme připravení. Ale nebude to jenom o něm. Nebezpeční jsou také Šturm a Kliment.“

„Jsem rád, že jsem zaujal, ale měl jsem proměnit nějakou svoji šanci. Pak by se nám v odvetě hrálo určitě lépe,“ řekl Šíp ke slovům soupeřova trenéra. „Že zaujal je fajn, ale žádná nabídka na něho nepřišla,“ vtipkuje Janotka.

Olomoucký stoper Malý atakuje Janneha z Lausanne v utkání play off Konferenční ligy.

Trenérský štáb Sigmy se kromě penalt musel připravit i na muslimský svátek ramadán, během kterého nesmí vyznavači islámu jíst ani pít během dne. „Což není pro profesionální sport ideální,“ ví Janotka.

„Týká se to vícero hráčů u nás. Je to o komunikaci, respektu a o tom, aby měli připravené jídlo a pití na doplnění energie, jakmile se budou moct najíst a napít. Někteří hráči to mají benevolentnější, třeba Jásir. Ale pak je tu Ghali, kterému se chystá jídlo na půl pátou ráno,“ vykresluje Janotka.

Přiveze Sigma postup?

Všichni jsou zdraví, ubezpečuje Janotka

Před čtvrtečním zápase v Konferenční lize měla olomoucká Sigma několik otazníků. Poslední ligové klání proti Teplicím totiž vynechali Danijel Šturm i Jan Kliment. Kvůli ráně do hlavy navíc střídal Ahmad Ghali.

Olomoucký trenér Tomáš Janotka během utkání proti Lausanne v play off Konferenční ligy.

„Všichni jsou připravení nastoupit. Je pravda, že jsme s nimi určité drobnosti, které se jich v posledních dnech dotýkaly, řešili. Ale všichni jsou na zápas nachystaní,“ ujistil trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Kalkulujete s tím, že se může i prodlužovat? Řešíte i to, že někteří hráči, kteří mají drobné problémy, nemusí zvládnout 120 minut?
O složení základní sestavy máme představu. Je možnost, že se bude prodlužovat. Jakákoli remíza znamená prodloužení. My ale nespekulujeme a půjdeme do zápasu v nejsilnější možné sestavě od první minuty.

Jak moc vás povzbudila druhá půle zápasu proti Lausanne v Olomouci, kdy jste dokázali soupeře přehrát?
Bylo to hodně potěšující. Ne pouze pro realizační tým, ale také pro fanoušky a zejména samotné hráče. Pokud to mělo v něčem okamžitý efekt, pak v následujícím utkání v Teplicích. Bylo to přesně to, co vám vlije krev do žil - zdravý, sebevědomý a aktivní výkon. Jsem rád, že ačkoliv nastoupila v Teplicích obměněná sestava, tým svou soudržností dokázal tohle zužitkovat. Bez ohledu na to, že někteří nejsou v nominaci.

V čem se bude čtvrteční zápas lišit od prvního souboje?
Minimálně v tom, že domácí hrají ve svých podmínkách, kde se cítí silní. Určitě si načetli náš první vzájemný zápas a nebudou chtít vstoupit dvakrát do stejné řeky. Budou líp připravení. Tím nechci říct, že by nebyli připravení na první zápas, ale budou obezřetnější a v některých situacích důslednější. Nebude tak jednoduché dostávat se do šancí. Také myslím, že to na Andrově stadionu nerozbalili naplno. Jejich hráči mají velký potenciál. Bylo to ale i díky našemu výkonu, dokázali jsme je skvěle bránit a sami jsme byli nebezpeční. Pokud by se nám podařilo zopakovat výkon z domácího duelu, v ten moment si myslím, že tady můžeme uspět. Nečekám vůbec jednoduchý zápas. Musíme brát v potaz to, že Lausanne postoupilo z 9. místa a my ze čtyřiadvacátého. Důležité je, že jsme si ověřili, že rozdíl na hřišti jde setřít. Pokud k tomu přistoupíme se stejnou kvalitou, odhodláním a precizností, tak věřím v úspěch.

Jak důležitý je pro Sigmu postup?
Všichni bojujeme o historický úspěch. Byli bychom moc rádi, pokud by se nám to povedlo. Nechceme ukončit pouť Konferenční ligou. Přejeme si alespoň ještě jeden dvojzápas. Jsem přesvědčený, že celý tým pro to udělá maximum. Bylo by to přepsání historie. Vážíme si, že jsme tak daleko, ale nechceme, aby naše mise skončila.

Z umělky není nadšený nikdo. Kliment o naději na postup Sigmy i zdravotním stavu

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když se o víkendu neobjevil v ligovém utkání proti Teplicím ani mezi náhradníky, mnozí fanoušci fotbalové Olomouce zpozorněli. Absence kapitána Sigmy Jana Klimenta by byla před čtvrtečním zápasem...

25. února 2026  14:58

Budíček pro náš fotbal, varují v Itálii po blamáži Interu. Bodö je v euforii

Fotbalisté Bodö/Glimt slaví postup přes Inter Milán.

Před více než třemi měsíci na stejném stadionu norská reprezentace zvítězila 4:1. A teď schytal italský fotbal od Norů další ránu. Bodö/Glimt, senzace letošního ročníku Ligy mistrů, porazilo na San...

25. února 2026  13:05

