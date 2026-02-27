Křídelník Sigmy Jáchym Šíp se nevěřícně držel za hlavu, Matěj Mikulenka křičel směrem na střídačku, trenérský štáb bujaře slavil v kolečku. Věřili byste tomu? Hanáci si po výhře 2:1 zahrají první osmifinále evropského poháru od roku 1992.
Krátce před koncem už se Olomoučané stěží bránili, zmohli se pouze na odkopy. Síly viditelně docházely. Každý vybojovaný míč setsakramentsky bolel. A pak domácí Lausanne udeřilo. Obránce Hadaš dopřál až moc prostoru domácímu Kana-Biyikovi, který posadil míč na hlavu nejhodnotnějšího hráče Lausanne Sowa, který hlavičkou poslal domácí publikum do varu.
Hráči Olomouce popadali na zem, jediný Danijel Šturm přiběhl a své kolegy hecoval a zvedal ze země. Prodloužení vypadalo nevyhnutelně, psala se totiž třetí z pěti nastavených minut.
Jenže pak srbský rozhodčí Minakovič naznačil: Situaci kontroluje VAR.
Lausanne - Olomouc 1:2, hosté postupují do osmifinále, v nastavení je spasil ofsajd
Z opakovaných záběrů nebylo patrné, čím se měl švýcarský celek provinit. Jenže pak Minakovič zvedl ruku: Ofsajd! O krůček se v něm nacházel právě centrující Kana-Biyik, a to několik vteřin před trefou Sowa.
„Byl to bezprostřední smutek. Ale musím říct, že ve skrytu duše jsem doufal, že tam něco bude. Nevím, možná to bylo nějaké tušení, instinkt,“ pověděl olomoucký trenér Tomáš Janotka. Po (ne)gólu Sowa se několikrát otočil na své asistenty: „Kluci, fakt tam nic není?“
„Naši kluci nic neodhalili. O to větší to pak byla euforie. Stálo při nás štěstí, spadl nám kámen ze srdce. Byla by to obrovská rána, kdybychom museli do prodloužení, byť by to bylo stále vyrovnané. Je to obrovský milník pro celý klub. Celá tahle generace Sigmy, hráči, lidé v klubu, kteří se starají o náš komfort, se nesmrtelně zapsali do historie Sigmy,“ dojímal se olomoucký trenér.
„Asistenti nám řekli, že je to regulérní gól. Jenže pak se ukázalo, že se zkoumala úplně jiná situace. Takže to pak byla neskutečná euforie,“ pověděl už vystřídaný Antonín Růsek, autor vítězného gólu. „Nevěděl jsem jestli se mám smát nebo brečet. Takovou radost jsem dlouho nezažil,“ prohlásil obránce Matúš Malý.
Domácí kouč Peter Zeidler prožíval logicky úplně jiné emoce. „Nesnáším VAR!“ ulevil si. „V Luganu byl proti nám, teď byl proti nám. Chybí mi fotbal, který se hrál před dvaceti lety. Prožíváme obrovské zklamání,“ kroutil hlavou.
Janotka: Oslavy? Ještě nejsme u konce
Role z minulého zápasu jakoby se prohodily. Zatímco v Olomouci měla Sigma jasně navrch a remíza byla zklamáním, na Stade de la Tuiliere byli Hanáci tuze rádi za poločasové vedení 2:1, které zařídil Jáchym Šíp s Antonínem Růskem.
A po změn stran nápor domácích sílil, navíc se zdálo, že oproti prvnímu vzájemnému zápasu mají svěřenci trenéra Petera Zeidlera i více sil.
„Souhlasím, bylo to i tím skóre, domácí se hnali za vyrovnáním, měli větší procento držení míče, ale na druhou stranu si vyjma gólu v druhé půli nevytvořili gólovou šanci. Myslím, že se potvrdily prognózy o tom, že nás čeká těžký, kvalitní soupeř. Po základní části byli devátí. A my jsme teď z 24. místa poskočili mezi šestnáct nejlepších,“ viděl trenér Olomouce.
Lausanne nevyhrálo už poosmé v řadě. Ale ve čtvrtek ukázalo své kvality. V základní fázi Konferenční ligy zdolalo například i Fiorentinu, skončilo příčku od přímého postupu do osmifinále soutěže.
Sigma Švýcary předčila. A zahraje si po 34 letech první osmifinále v evropském poháru. V roce 1992 se utkala s Juventusem.
I nový milník je důvod k oslavě.
„Hráčům dovolím úplné minimum,“ připomněl Janotka nedělní ligové klání s Bohemians. „Program je náročný, nabitý. Ale jak mile bude prostor, určitě uděláme nějaký teambuilding. Nicméně já na druhou stranu nechci slavit něco, co není u konce. Naše cesta pokračuje.“
V další kapitole Sigma narazí buďto na německou Mohuč, nebo kyperskou Larnaku. Losuje se v pátek od 14.00.