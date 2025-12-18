Sir Alex Ferguson a jeho zázrak jménem Aberdeen. Jak zdolal slavný Real Madrid?

„Hrát proti Aberdeenu je pro mě čest, jde o slavný klub fotbalové historie. A trenér Alex Ferguson je mým celoživotním hrdinou,“ popisoval před týdnem Liam Rosenior, anglický trenér francouzského Štrasburku. Nakonec si jeho tým odvezl ze Skotska výhru 1:0.
Ale vraťme se do května 1983. V politice vrcholilo období studené války, svět řešil napětí mezi USA a Sovětským svazem. V Los Angeles se čančala premiéra filmu Star Wars: Návrat Jediho.
A ve švédském v Göteborgu se hrálo finále Poháru vítězů pohárů.
Druhá nejprestižnější fotbalová soutěž v Evropě po Poháru mistrů evropských zemí.
Střet vítězů domácích pohárů.
Psal se 11. květen. Současný trenér Štrasburku Liam Rosenior ještě nebyl na světě. Později jen na videokazetách sledoval, jak skotský celek v sestavě s jedenácti skotskými hráči udolal 2:1 nabušený Real Madrid kouče Alfreda Di Stéfana.
Bez jediného cizince. Skoti sobě.
A jak útočník Eric Black způsobil ve 33. minutě soupeři v bílém černou noční můru. Juanito sice z penalty vyrovnal, ale v nastavení John Hewitt hlavičkoval přesně. Aberdeen byl na nohou: „Hráli jsme, jako by to byla poslední minuta našeho života.“
Nejslavnější večer v historii Dons. Večer, který posvítil nejen na skromnou partu z jihovýchodního Skotska, ale i na jejich kouče. Brankář Leighton potvrdil svou pověst, že je jedním z nejlepších skotských gólmanů. Chválu sklízela stoperská dvojice Miller a McLeish i kreativní postrach Strachan.
Vždyť Skotové měli víc rohů i šancí!
„I Real je klub jako každý jiný, nebojte se jich. Když budeme hrát náš fotbal, můžeme vyhrát. Ve čtvrtfinále jsme porazili Bayern Mnichov 3:2 i s Rummeniggem v sestavě!“ opakoval kouč svým hráčům před zápasem.
Vyšlo to. „Nechtěli jsme vyhrát na penalty nebo se jen bránit. Chtěli jsme Real Madrid porazit fotbalově,“ líčil Ferguson. Možná pomohlo i mrzuté počasí. A tak si v hustém dešti, po pěti letech na lavičce Aberdeenu, připsal Ferguson svou první evropskou trofej.
A jeho tři synové si už rázem nemuseli v pokojíčku v Glasgow lepit do fotbalového alba fotky svého táty s chybným jménem Alec Ferguson. Od té doby si jeho jméno snad nikdo nespletl.
Legenda. „Fergie“. Sir Alex Ferguson.
Jen Aberdeen přišel o svůj třpyt. Ve skotské Premiership je nyní šestý. Postup do jara v Konferenční lize? I ten už je fuč.
Ale na Letné dnes nemá co ztratit.
Tak jako před 32 lety proti Realu Madrid.