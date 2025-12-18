Sir Alex Ferguson a jeho zázrak jménem Aberdeen. Jak zdolal slavný Real Madrid?

Až bude sir Alex Ferguson letos slavit za doprovodu silvestrovských rachejtlí a dělobuchů své 84. narozeniny, možná mu hlavou problesknou i jeho velké fotbalové momenty. Dva triumfy v Lize mistrů s Manchesterem United? Jistě. Ale třeba i senzační vítězství v Poháru vítězů pohárů v roce 1983, kdy vedl skotský Aberdeen, dnešního soupeře Sparty v Konferenční lize.
Alex Ferguson s útočníkem Markem McGheem pózují s trofejí za triumf v Poháru vítězů pohárů.

Alex Ferguson s útočníkem Markem McGheem pózují s trofejí za triumf v Poháru vítězů pohárů. | foto: Getty Images

PŘIŠEL JSEM SE PODÍVAT, CHLAPCI. Dlouholetý trenér Manchesteru United Alex...
LEGENDA NA TRIBUNĚ. Osmifinále Ligy mistrů proti Paříži si na Old Trafford...
Alex Ferguson sleduje v hledišti ligový zápas Manchesteru United proti...
KRÁSNÉ LOUČENÍ. Alex Ferguson s trofejí pro vítěze anglické ligy. Manažer
„Hrát proti Aberdeenu je pro mě čest, jde o slavný klub fotbalové historie. A trenér Alex Ferguson je mým celoživotním hrdinou,“ popisoval před týdnem Liam Rosenior, anglický trenér francouzského Štrasburku. Nakonec si jeho tým odvezl ze Skotska výhru 1:0.

Ale vraťme se do května 1983. V politice vrcholilo období studené války, svět řešil napětí mezi USA a Sovětským svazem. V Los Angeles se čančala premiéra filmu Star Wars: Návrat Jediho.

A ve švédském v Göteborgu se hrálo finále Poháru vítězů pohárů.

Druhá nejprestižnější fotbalová soutěž v Evropě po Poháru mistrů evropských zemí.

Střet vítězů domácích pohárů.

Chceme vyhrát a mít volnější únor, hlásil Priske. Čelil i otázce na námluvy s Rangers

Psal se 11. květen. Současný trenér Štrasburku Liam Rosenior ještě nebyl na světě. Později jen na videokazetách sledoval, jak skotský celek v sestavě s jedenácti skotskými hráči udolal 2:1 nabušený Real Madrid kouče Alfreda Di Stéfana.

Bez jediného cizince. Skoti sobě.

A jak útočník Eric Black způsobil ve 33. minutě soupeři v bílém černou noční můru. Juanito sice z penalty vyrovnal, ale v nastavení John Hewitt hlavičkoval přesně. Aberdeen byl na nohou: „Hráli jsme, jako by to byla poslední minuta našeho života.“

Nejslavnější večer v historii Dons. Večer, který posvítil nejen na skromnou partu z jihovýchodního Skotska, ale i na jejich kouče. Brankář Leighton potvrdil svou pověst, že je jedním z nejlepších skotských gólmanů. Chválu sklízela stoperská dvojice Miller a McLeish i kreativní postrach Strachan.

Vždyť Skotové měli víc rohů i šancí!

„I Real je klub jako každý jiný, nebojte se jich. Když budeme hrát náš fotbal, můžeme vyhrát. Ve čtvrtfinále jsme porazili Bayern Mnichov 3:2 i s Rummeniggem v sestavě!“ opakoval kouč svým hráčům před zápasem.

PŘIŠEL JSEM SE PODÍVAT, CHLAPCI. Dlouholetý trenér Manchesteru United Alex Ferguson (ve fialové kravatě) navštívil utkání s Crystal Palace.

Vyšlo to. „Nechtěli jsme vyhrát na penalty nebo se jen bránit. Chtěli jsme Real Madrid porazit fotbalově,“ líčil Ferguson. Možná pomohlo i mrzuté počasí. A tak si v hustém dešti, po pěti letech na lavičce Aberdeenu, připsal Ferguson svou první evropskou trofej.

A jeho tři synové si už rázem nemuseli v pokojíčku v Glasgow lepit do fotbalového alba fotky svého táty s chybným jménem Alec Ferguson. Od té doby si jeho jméno snad nikdo nespletl.

Legenda. „Fergie“. Sir Alex Ferguson.

Alex Ferguson na fotbalové kartičce s chybným křestním jménem Alec

Jen Aberdeen přišel o svůj třpyt. Ve skotské Premiership je nyní šestý. Postup do jara v Konferenční lize? I ten už je fuč.

Ale na Letné dnes nemá co ztratit.

Tak jako před 32 lety proti Realu Madrid.

Z fotbalového MS si účastníci odvezou rekordních 727 milionů dolarů

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní federace FIFA rozdělí mezi účastníky fotbalového mistrovství světa v příštím roce rekordních 727 milionů dolarů (15 miliard korun). Největší část, 656 milionů dolarů (13,5 miliardy...

17. prosince 2025  15:17

Chceme vyhrát a mít volnější únor, hlásil Priske. Čelil i otázce na námluvy s Rangers

Trenér Brian Priske se usmívá na tiskové konferenci před zápasem Sparty s...

Kromě tradičních předzápasových otázek se ho skotští novináři zeptali také na to, jak blízko byl angažmá v Rangers, o čemž se spekulovalo před jeho návratem do fotbalové Sparty. „To je něco, o čem...

17. prosince 2025  15:16

