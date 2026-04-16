Šínův gól stačil Alkmaaru jen na remízu, do semifinále KL postoupil Šachtar

  21:04
Český fotbalista Matěj Šín skóroval za Alkmaar v odvetě čtvrtfinále Konferenční ligy při domácí remíze 2:2 se Šachtarem Doněck, jeho tým ale vzhledem k předchozí porážce 0:3 v soutěži končí. Zbývající tři zápasy mají výkop ve 21:00.Alkmaar před nedělním finále Nizozemského poháru proti Nijmegenu nastoupil bez obvyklých opor, Šín tak poprvé v soutěži dostal šanci od začátku.
Matěj Šín z Alkmaaru oslavuje svůj gól. | foto: Reuters

Šachtar poslal do vedení v 58. minutě z brejku Alisson, o čtvrthodinu později srovnal z přímého kopu Jensen.

Matěj Šín (vlevo) z Alkmaaru útočí v utkání proti Šachťaru.

V 80. minutě přišla Šínova chvíle. Kovács mu v pokutovém území připravil hlavou míč proti noze a jednadvacetiletý záložník jej poslal „nohejbalově“ přesně ke vzdálenější tyči.

Ostravský odchovanec dal první gól v ročníku Konferenční ligy a třetí soutěžní branku v sezoně za Alkmaar. AZ přesto na vítězství nedosáhl, o chvíli později se prosadil Meirelles.

Konferenční liga
16. 4. 2026 18:45
AZ Alkmaar AZ Alkmaar : Šachtar Doněck Šachtar Doněck 2:2 (0:0)

první zápas 0:3 - postupuje tým Šachtar Doněck

Góly:
73. I. Jensen
80. Šín
Góly:
58. A. Santana
83. Meirelles
Sestavy:
Zoet – van Duijl (63. Robbemond), Dekker, Ičihara – Chávez (46. I. Jensen), Šín, Boogaard, Maikuma (46. Oufkir) – Sadiq, Meerdink (63. Kovács), Patati.
Sestavy:
Riznyk – Tobías, Bondar, Matvijenko, Henrique – Nazaryna – A. Santana (61. Gomes), Isaque (61. Eguinaldo), Očeretko (89. Bondarenko), Newerton (70. L. Ferreira) – Elias (70. Meirelles).
Náhradníci:
Owusu-Oduro, Verhulst – Dijkstra, Parrott, Penetra, Smit.
Náhradníci:
Tvardovskij – Azarovi, Ghram, Konoplja, Marlon, Obah, L. Traoré.
Žluté karty:
31. Chávez, 33. van Duijl, 35. Boogaard, 45+2. Sadiq
Žluté karty:
24. Isaque, 68. Arda Turan, 71. Tobías, 79. Eguinaldo, 85. Matvijenko

Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Koslowski (GER)

Konferenční liga
16. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Fiorentina Fiorentina : Crystal Palace Crystal Palace 1:1 (-:-)
Góly:
30. Gudmundsson
Góly:
17. I. Sarr
Sestavy:
de Gea (C) – Pongračić, Comuzzo, Ranieri, Gosens – Mandragora, Fagioli – Harrison, Gudmundsson, Solomon – Piccoli.
Sestavy:
Henderson (C) – Richards, Lacroix (41. Rijád), Canvot – D. Muñoz, Wharton (30. Lerma), Kamada, Mitchell – I. Sarr, Mateta, Pino.
Náhradníci:
Leonardelli, Christensen – Fazzini, Košpo, Ndour, Kouadio, Braschi, Balbo, Deli, Puzzoli, Fabbian.
Náhradníci:
R. Matthews, Benítez – Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Rodney, Devenny, Cardines.
Žluté karty:
40. Pongračić
Žluté karty:
40. Pino

Rozhodčí: Manzano – Nevado, Ayuso (vš. ESP)

Konferenční liga
16. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
RC Štrasburk RC Štrasburk : Mohuč Mohuč 2:0 (2:0)
Góly:
26. Nanasi
35. Ouattara
Góly:
Sestavy:
Penders – Ouattara, Omobamidele, Doukouré (C), Chilwell – el-Murábet, V. Barco – Moreira, Nanasi, Godo – Enciso.
Sestavy:
Batz – da Costa, Posch, Kohr – Widmer (C), Nebel, Sano, Kawasaki, Mwene – Tietz, Weiper.
Náhradníci:
Johnsson, Kerckaert – Oyedele, Emegha, D. Fofana, Amougou, Høgsberg, Amo-Ameyaw, Becker, Yassine, Luís.
Náhradníci:
Rieß, Zentner – Amiri, Sieb, Bøving, Maloney, Bell, Caci, Veratschnig, Gleiber, Potulski.
Žluté karty:
36. V. Barco, 45. Nanasi
Žluté karty:
19. Kohr

Rozhodčí: Pinheiro – B. Jesus, Maia (POR).

Konferenční liga
16. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
AEK Atény AEK Atény : Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2:0 (2:0)
Góly:
13. Zini
36. Marin
Góly:
Sestavy:
Strakosha – Rota, Moukoudi (C), Relvas, Pilios – Koita, Marin, Pineda, Kutesa – Zini, Varga.
Sestavy:
Batalla – Rațiu, Lejeune, Felipe, Chavarría – Palazón (C), Ciss, U. López – Achúmáš, De Frutos, Álvaro García (27. Espino).
Náhradníci:
Angelopoulos, Brignoli – Gaćinović, Georgiev, Kaloskamis, Eliasson, Vida, Penrice, Pereyra.
Náhradníci:
Cárdenas, Molina – Díaz, Trejo, Alemão, Camello, Gumbau, Balliu, Valentín, Mendy.
Žluté karty:
31. Varga
Žluté karty:
19. Achúmáš, 45. U. López

Rozhodčí: Eskaas – Engan, Bashevkin (NOR)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
1:2
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
0:4
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
1:2P
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
1:2
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:1
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
0:2
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
2:0
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
1:1
HNK Rijeka
Šachtar Doněck
3:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
2:2
Šachtar Doněck
Crystal Palace
3:0
Fiorentina
Fiorentina
1:1
Crystal Palace
Rayo Vallecano
3:0
AEK Atény
AEK Atény
2:0
Rayo Vallecano
Mohuč
2:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
2:0
Mohuč

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Šínův gól stačil Alkmaaru jen na remízu, do semifinále KL postoupil Šachtar

Matěj Šín z Alkmaaru oslavuje svůj gól.

Český fotbalista Matěj Šín skóroval za Alkmaar v odvetě čtvrtfinále Konferenční ligy při domácí remíze 2:2 se Šachtarem Doněck, jeho tým ale vzhledem k předchozí porážce 0:3 v soutěži končí....

16. dubna 2026  21:04

Novotný na stožáru, Ústí s pokutou za výtržnictví. Politika vedlo jako údržbáře

Pavel Novotný, politik, před výstupem na stožár umělého osvětlení na ústeckém...

Pavel Novotný si ke svým rolím politika, novináře, vězně či boxera může připsat další: údržbář. Ani to však neuchránilo ústecký fotbalový Viagem od pokuty za výtržnictví. Novotný při domácím...

16. dubna 2026  20:57

Freiburg vyhrál v Evropské lize i ve Vigu a je poprvé v semifinále

Cyriaque Irié (vlevo) z Freiburgu a Marcos Alonso z Viga v souboji o míč.

Fotbalisté Freiburgu ve čtvrtfinále Evropské ligy po domácí výhře 3:0 zvítězili v odvetě ve Vigu 3:1 a jsou poprvé v pohárové Evropě v semifinále. Jejich soupeřem bude postupující z utkání Betis...

16. dubna 2026  20:47

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

16. dubna 2026  17:24,  aktualizováno  18:49

Messi koupil klub z páté španělské ligy. Má pomoct zastavit jeho propad

Lionel Messi slaví branku Interu.

Osminásobný vítěz Zlatého míče a mistr světa Argentinec Lionel Messi se stal majitelem fotbalového celku Cornellá. Katalánský klub, který hraje pátou nejvyšší španělskou soutěž, o tom informoval na...

16. dubna 2026  18:36

Obviněný rozhodčí Tomanec vystoupil z FAČR, fotbalisté Startu Brno jsou bez výplat

Fotbalový zápas na hřišti Startu Brno

Rozhodčí Josef Tomanec vystoupil z Fotbalové asociace ČR (FAČR). Sudí z moravské třetí a čtvrté ligy figuroval mezi obviněnými v sázkařské korupční kauze, po jeho odchodu z asociace s ním etická...

16. dubna 2026  18:10

Nejvíc za pyrotechniku zaplatí Baník, Olomouc dostala pokutu za rasismus

Pohled do kotle Baníku při zápase se Slavií.

Baník Ostrava zaplatí 180 tisíc korun za to, že jeho fanoušci použili pyrotechniku a přerušili tím utkání 28. ligového kola se Slavií. Pražský klub rovněž kvůli pyrotechnice dostal pokutu 70 tisíc...

16. dubna 2026  17:53

Tvrdík o Chorém: Plivnutí nelze dokázat, po trestu je poptávka. Komisi pustil i video

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Nedělní verdikt sudího Marka Radiny označil za dvojí metr ve vztahu k jiným podobným situacím. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík vystoupil po slyšení u Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace...

16. dubna 2026  16:43

Zemřel Alex Manninger, někdejší brankář Arsenalu. Do jeho auta narazil vlak

Brankář Alex Manninger v dresu Arsenalu.

Ve věku 48 let zemřel bývalý rakouský fotbalista Alex Manninger. Někdejší brankář nepřežil nehodu nedaleko rodného Salcburku, kde do jeho auta na přejezdu narazil vlak. V rámci své kariéry chytal za...

16. dubna 2026  16:32,  aktualizováno  16:41

Divoký konec? Mám se všemi dobrý vztah, tvrdí Lurvink. Trousil chce posílit obranu

Abdullahi Tanko z Pardubic v souboji s Louisem Lurvinkem z Olomouce.

Do fotbalové Sigmy přicházel s velkou pompou. A taky za divokých okolností. Švýcarský obránce Loius Lurvink si přestup z Pardubic tak trochu vytrucoval. Když Olomouc projevila zájem, Lurvink se...

16. dubna 2026  14:24

Nepadlo nic hrubého, stěžoval si Kompany na sudího. Za další žlutou nesmí na lavičku

Vincent Kompany rychle předává balon hráčům Bayernu v odvetě čtvrtfinále Ligy...

Nesprávná a příliš přísná žlutá karta? Ne, nedíváte se na hodnocení vyloučení Eduarda Camavingy z Realu, nýbrž reakci Vincenta Kompanyho, trenéra fotbalistů Bayernu, který kvůli svému třetímu...

16. dubna 2026  13:44

Lingr se v Houstonu připomenul, nůžkami poslal z poháru El Paso

Ondrej Lingr (vlevo) dal při svém prvním startu za Houston gól a pomohl k...

Ondřej Lingr z fotbalového Houstonu v pohárovém utkání proti druholigovému týmu El Paso vystřihl gól nůžkami. Sedmadvacetiletý ofenzivní univerzál k nim přidal asistenci a pomohl k výhře 4:1 a...

16. dubna 2026  12:45

