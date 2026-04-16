Šachtar poslal do vedení v 58. minutě z brejku Alisson, o čtvrthodinu později srovnal z přímého kopu Jensen.
V 80. minutě přišla Šínova chvíle. Kovács mu v pokutovém území připravil hlavou míč proti noze a jednadvacetiletý záložník jej poslal „nohejbalově“ přesně ke vzdálenější tyči.
Ostravský odchovanec dal první gól v ročníku Konferenční ligy a třetí soutěžní branku v sezoně za Alkmaar. AZ přesto na vítězství nedosáhl, o chvíli později se prosadil Meirelles.
73. I. Jensen
80. Šín
58. A. Santana
83. Meirelles
Zoet – van Duijl (63. Robbemond), Dekker, Ičihara – Chávez (46. I. Jensen), Šín, Boogaard, Maikuma (46. Oufkir) – Sadiq, Meerdink (63. Kovács), Patati.
Riznyk – Tobías, Bondar, Matvijenko, Henrique – Nazaryna – A. Santana (61. Gomes), Isaque (61. Eguinaldo), Očeretko (89. Bondarenko), Newerton (70. L. Ferreira) – Elias (70. Meirelles).
Owusu-Oduro, Verhulst – Dijkstra, Parrott, Penetra, Smit.
Tvardovskij – Azarovi, Ghram, Konoplja, Marlon, Obah, L. Traoré.
31. Chávez, 33. van Duijl, 35. Boogaard, 45+2. Sadiq
24. Isaque, 68. Arda Turan, 71. Tobías, 79. Eguinaldo, 85. Matvijenko
Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Koslowski (GER)
30. Gudmundsson
17. I. Sarr
de Gea (C) – Pongračić, Comuzzo, Ranieri, Gosens – Mandragora, Fagioli – Harrison, Gudmundsson, Solomon – Piccoli.
Henderson (C) – Richards, Lacroix (41. Rijád), Canvot – D. Muñoz, Wharton (30. Lerma), Kamada, Mitchell – I. Sarr, Mateta, Pino.
Leonardelli, Christensen – Fazzini, Košpo, Ndour, Kouadio, Braschi, Balbo, Deli, Puzzoli, Fabbian.
R. Matthews, Benítez – Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Rodney, Devenny, Cardines.
40. Pongračić
40. Pino
Rozhodčí: Manzano – Nevado, Ayuso (vš. ESP)
26. Nanasi
35. Ouattara
Penders – Ouattara, Omobamidele, Doukouré (C), Chilwell – el-Murábet, V. Barco – Moreira, Nanasi, Godo – Enciso.
Batz – da Costa, Posch, Kohr – Widmer (C), Nebel, Sano, Kawasaki, Mwene – Tietz, Weiper.
Johnsson, Kerckaert – Oyedele, Emegha, D. Fofana, Amougou, Høgsberg, Amo-Ameyaw, Becker, Yassine, Luís.
Rieß, Zentner – Amiri, Sieb, Bøving, Maloney, Bell, Caci, Veratschnig, Gleiber, Potulski.
36. V. Barco, 45. Nanasi
19. Kohr
Rozhodčí: Pinheiro – B. Jesus, Maia (POR).
13. Zini
36. Marin
Strakosha – Rota, Moukoudi (C), Relvas, Pilios – Koita, Marin, Pineda, Kutesa – Zini, Varga.
Batalla – Rațiu, Lejeune, Felipe, Chavarría – Palazón (C), Ciss, U. López – Achúmáš, De Frutos, Álvaro García (27. Espino).
Angelopoulos, Brignoli – Gaćinović, Georgiev, Kaloskamis, Eliasson, Vida, Penrice, Pereyra.
Cárdenas, Molina – Díaz, Trejo, Alemão, Camello, Gumbau, Balliu, Valentín, Mendy.
31. Varga
19. Achúmáš, 45. U. López
Rozhodčí: Eskaas – Engan, Bashevkin (NOR)