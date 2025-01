Kouč Interu: Sparta má Ligu mistrů ve své DNA. Jak jsem jí dal góly? Pamatuju!

Když z publika zaznělo, že Inter čeká utkání, které se nedá nevyhrát, Inzaghi lehce pozvedl obočí: „Pozor, jsme si vědomi důležitosti zápasu. Sparta hrála výborně v přípravě proti Malmö i Bodo/Glimt, fyzicky je velmi dobře připravená a doma silná.“

Jenže přes měsíc nehrála soutěžní zápas. Nedáte proti ní šanci náhradníkům?

Mám ještě v sestavě pár otazníků, od ligového zápasu s Empoli neuběhlo moc času, rozhodnu se ve středu ráno. Ale opakuji: Sparta nebude jednoduchý soupeř. Jako hráč jsem ji potkal několikrát a nikdy to nebylo snadné.

Ale bilanci proti sparťanům máte vynikající: čtyři zápasy, čtyři góly. Pamatujete?

Moc dobře! Hrál jsem proti Spartě za Lazio nejdřív doma v Římě, to jsem se trefil dvakrát. Tady na Letné jsem na jediný gól zápasu přihrával Ravanellimu, přitom asistence nebyly zrovna moje specialita. A pak dva zápasy v době, kdy nás trénoval Roberto Mancini, to už tak pěkné vzpomínky nejsou. Doma jsem znovu dával dva góly, ale jen jsme remizovali. A tady nás Sparta vyřadila z Ligy mistrů, což je velmi hořká vzpomínka. Snad si tu teď jako trenér spravím náladu.

Co všechno o Spartě víte?

Fyzicky je opravdu silná, může hrát víc systémů. V Lize mistrů odehrála skvěle první dva zápasy, pak prohrála s velmi silnými soupeři. Bude to chtít opravdu agresivní a rozhodný Inter, to mi věřte. Jdeme proti týmu, který má Ligu mistrů hluboko ve své DNA, v minulosti ji hrál mockrát.

Hráči Interu Milán si prohlíží sparťanský stadion před vzájemným duelem Ligy mistrů.

Před časem jste si postěžoval, že vás v Itálii příliš neuznávají. Proč máte v zahraničí, třeba i tady v Česku, větší respekt? Mrzí vás to?

Nemám s tím žádný problém. Víte, nemám rád, když se mluví o mně, mělo by se mluvit o Interu, o našich hráčích. Odehráli jsme spoustu skvělých zápasů, ušli úžasnou cestu v lize, obhajujeme titul, vložíme do toho všechny síly. Chceme se na téhle úrovni udržet, odehrát co nejvíc zápasů bez toho, aby nás provázely problémy. Jako trenér můžu jen doufat, že mi hráči pomohou, ale nemám o nich žádné pochybnosti.

Co obránce Acerbi? Je pravda, že je na odchodu?

Prezident a vedení jsou tady s námi, monitorují situaci na přestupovém trhu, ale já bych hráče, které mám teď, nevyměnil za nic na světě. Acerbi pracuje dobře, v neděli už by mohl hrát. Teď jsme usoudili, že ho raději pošetříme, musí ještě trochu potrénovat, ale jsem v klidu.

A záložník Frattesi? Jak je na tom zdravotně?

V pondělí i v úterý trénoval velmi dobře. S Empoli nehrál, protože byl zraněný. Ještě rozsekneme, jestli bude ve středu v sestavě, nebo ne, rozhodujeme se mezi ním a Barellou.