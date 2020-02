Brankářem v nevhodnou chvíli, Deli je za hlupáka. Špatný reflex, omlouvá se

„Chtěl jsem pomoci týmu jako vždycky. Bohužel to byl špatný reflex, na špatném místě a především v nevhodnou dobu. Opravdu se omlouvám,“ uvedl Deli na Instagramu.

Za stavu 0:0 v jedenadvacáté minutě odvety prvního kola vyřazovací fáze Evropské ligy se nepochopitelně – za ním totéž učinil brankář Simon Mignolet – vrhl za střelou Daniela Jamese z hranice pokutového území. A nataženou levačkou ji zastavil.

Jasná penalta, stoper z Pobřeží slonoviny navíc obdržel červenou kartu. Sudí Serdar Gözübüyük ještě verdikt rozebíral s videorozhodčím, odběhl se podívat na monitor, aby zjistil, zda Deli skutečně zabránil gólu, nebo zmařil vyloženou brankovou příležitost.

Pokud by Gözübüyük vyhodnotil, že by gólman Mignolet ránu lapil, zmírnil by Deliho trest na žlutý. To se ovšem nestalo a Bruggy v oslabení jen do přestávky inkasovaly třikrát. Po vyloučení bylo po zápase.

Deli se okamžitě stal terčem posměšků na sociálních sítích, nešetří ho ani média. „O čem sakra přemýšlel? Proč proboha předvedl jeden z nejhloupějších případů hraní rukou v historii fotbalu a daroval Manchesteru postup?“ ptá se třeba britský bulvár Daily Mail.



„Kdyby byl brankářem, kandidoval by na zákrok roku.“



„Je tohle vůbec možné? Skvělý zásah! Aha, Simon Deli ale není gólman!“



„Bizár.“

„Deli má snad záporné IQ, brečím smíchy.“



Jméno osmadvacetiletého fotbalisty se objevuje i u mnohem ostřejších příspěvků. „Všechna ta slova si zasloužím,“ vyťukal na Instagram. Trenér Philippe Clement i spoluhráči z Brugg, suverénního lídra belgické ligy, se jej zastali. Upozorňují na jeho výkony v průběhu sezony.

„Kvůli tomuhle přeci nezapomeneme na to, co pro nás udělal v uplynulých měsících. Nesvádějme to na něj,“ prohlásil kouč Philippe Clement. „Ví, že to byla hloupost. Stane se. Simon pro nás v tomto ročníku udělal hrozně moc a v neděli v Genku nám opět pomůže. Hlavu vzhůru,“ povzbuzuje Deliho záložník Hans Vanaken.