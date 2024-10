Nová kometa fotbalové Slavie, i v Bilbau si všimli. Nechcete ji schovat?

Jak by ne, když dorazil teprve před osmi týdny, na samém konci přestupního období. S týmem neprožil letní přípravu, to se pak těžko dohánějí návyky, které ostatní považují za automatické. Ovšem Simi, jak mu ve Slavii říkají, se rychle zlepšuje: „Připravuje se svědomitě, je vnímavý, na hřišti inteligentní.“

A zároveň nebezpečný.

V neděli první gól v lize, ve čtvrtek parádní výkon v Evropské lize. Proti nadupanému Bilbau třikrát jedovatě vystřelil, pokaždé trefil branku. Slabou hlavičku pomineme. „Musím dávat góly. Nechci myslet na to, že jsme kvůli tomu nevyhráli,“ mrzelo ho, leč od kouče slyšel kompliment: „Za to, jak si proti Bilbau vedl, má můj obdiv. Byl to nejtěžší zápas jeho kariéry.“

Tolik by se hodilo, aby se aspoň jednou trefil. Pak by Slavia jistě neprohrála 0:1. Výsledek mrzí, protože mužstvo makalo bezvadně, intenzivně, pestře, favorita přehrávalo, přestřílelo a do posledních vteřin se hnalo aspoň za remízou. Škoda.

Ještě před měsícem přitom Trpišovský tvrdil, že Michez potřebuje dost času. Teď ho chválí.

Číslo 14, koukejte!

První rána: pravačkou z dvaceti metrů, málem zapadla do horního růžku, kdyby brankář Agirrezabala míč nevyrazil tygřím skokem.

El Hadji Malick Diouf slaví druhý slávistický gól v utkání s Boleslaví.

Druhá rána: otočka v šestnáctce a prudce pravým nártem zpoza obránců. Bohužel do středu branky.

Třetí rána: v 55. minutě napřáhl nový slávista levačkou z prostoru penalty, dostal skvělou přihrávku od Provoda. A? Prásk do gólmana.

Kromě zakončení Michez zaujal hbitostí na pravém křídle, náběhy i poctivými návraty, čili přesně tím, co Slavia od krajních hráčů žádá. Podobně se prodal mladičký Sima do anglického Brightonu, našlápnuto k velkému přestupu má rovněž levák Malick Diouf. „Měli bychom ho někam schovat, aby neodešel už teď v zimě,“ říkal Trpišovský po startu sezony. Po bravurních dvou měsících ví, že z Dioufa je žhavé zboží.

A co Michez? Zkusí ho Slavia ukrýt před bohatými lovci talentů? Spíš ne, nebude mu přece bránit v rozletu. Koupila ho, aby se zlepšil, pomohl a šel dál třeba za pětinásobek. Aktuální otázkou je snad jen to, jestli ho nepošetřit při nedělním malém derby s Duklou.

Je mu dvaadvacet a narodil se v Charleroi. Rodnou Belgii reprezentoval jako junior, teď už jeho vývoj pečlivě sleduje Marc Brys, trenér Kamerunu. Mimochodem Belgičan. Upřímně, země rodičů je pro Micheze pravděpodobnější varianta i kvůli velké konkurenci v Belgii.

Od šesti vyrůstal v akademii slavného Anderlechtu Brusel. Jako teenagera si ho všiml někdejší šéf áčka Vincent Kompany, který teď trénuje Bayern Mnichov: „Simione, chtěl bych tě vídat u nás na tréninku.“ A tak klučina povýšil, byť si za první tým nikdy nezahrál. Minulou sezonu pomohl Beerschotu k postupu ze druhé ligy, vstřelil pět gólů, přidal tři asistence a dost výrazně zaujal skauty Slavie. „Protože my potřebujeme hlavně sprinty a na rychlostní typy se upínáme,“ vysvětlil Trpišovský.

Slávista Simion Michez se raduje ze vstřeleného gólu Jablonci.

Chtěli ho do Slavie celé léto, nicméně Michez zahájil sezonu v Beerschotu. Pětapadesátimilionový přestup urychlily až těžkosti krajního obránce Douděry, jehož manželka léčí vážnou nemoc. Kvůli tomu Douděra vynechával venkovní pohárové výjezdy. Až v Bilbau se objevil a vytvořil s Michezem čipernou dvojici. „Simi je enormně rychlý, dost jim zatápěl,“ líčil David Douděra.

Jenže bez gólu, který Slavia potřebovala. A tak si Michez ráno po snídani vzal žvýkačku, nasadil tmavá sluchátka, zazubil se na Dioufa, kterému říká bráško, a vyrazil z Bilbaa směr Eden. Jak dlouho tam vydrží?