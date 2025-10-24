Sigmáci musí za bod děkovat i brankáři Janu Koutnému, který v první polovině zneškodnil minimálně dvě obrovské příležitosti hostů včetně samostatného úniku útočníka Makucha po hrubce domácího Ghaliho.
„První gól většinou rozhoduje, byť Makuch odehrál dobrý zápas, měl by být více produktivní. Chápu, že naši fanoušci mohou být zklamaní, ale musíme vzít potaz, že Sigma před koncem vedla, takže i bod má pro nás velkou váhu,“ prohlásil trenér Rakówa Marek Papszun.
Minimálně v prvním poločase si ale jeho svěřenci vytvořili dost šancí na to, aby šli do vedení. Sigma se naopak nedostala do pořádného zakončení, první střela na bránu v podání Olomouce přišla až v 83. minutě, kdy se po centru Langera od rohového praporku prosadil hlavičkou stoper Jan Král.
„Neřekl bych, že Sigma nebyla aktivní. Byli intenzivní, ale je pravda, že v prvním poločase jsme byli dominantní my. Nicméně v druhém poločase Olomouc ukázala své kvality,“ viděl Papszun.
„Bylo to hodně o defenzivní činnosti. Tam jsme byli solidní, i když měl Raków nebezpečné brejky, Koudy nás skvěle podržel. Bohužel vepředu nám scházela odvaha,“ hodnotil kapitán Sigmy Jan Navrátil.
Olomouc propadávala ve středu hřiště, příliš dobrý zápas neodehrál Michal Beran ani Tihomir Kostadinov. Při zranění Davida Tkáče opět nedostal šanci Dominik Janošek a pod hrotem nastoupil Matěj Mikulenka.
„Od léta jsme ve fázi hledání ideální desítky. Už se do toho dostával David Tkáč, který měl prostor a zlepšoval se, bohužel se zranil. Při jeho absenci je Mikulenka nejtypičtější desítka z hráčů, které máme k dispozici,“ prohlásil olomoucký trenér Tomáš Janotka, který Mikulenku stavěl pod hrotem už v olomouckém dorostu.
A zbytek středové formace? „Nemyslím si, že Tihomir Kostadinov nebo Michal Beran propadávali. O poločase jsme zdůrazňovali, ať máme větší agresivitu v soubojích. Měli jsme být důraznější a hrát víc od podlahy, je pravda, že v tomhle tam byly dvě tři situace, kdy jsme se lehce nechali odstavit od míče a pak se to na nás valilo,“ vypozoroval Janotka.
Sigmě se musí nechat, že po změně stran hru vyrovnala a polského mistra ze sezony 2022/23 do větší možnosti nepustila. Mohou za to i „tajné“ olomoucké spojky v Polsku.
„Raków je specifický soupeř. Oproti lize na nás změnili rozestavení, vždy hráli v systému 3-4-3. Proti nám ale vsadili na dva útočníky a trojčlennou středovou formaci. Asi kvůli tomu, aby eliminovali náš střed hřiště a nepropadali. My však s touto variantou počítali. Přes naše tajné spojky se k nám tato informace dostala, takže jsme měli v hlavě, jak na to reagovat. V rámci organizace hry se nám to povedlo,“ pochvaloval si Janotka dobrou přípravu.
Sparta bude ještě kvalitnější, tuší Poláci
Sigma i přes absence větší šance může cítit zklamání, protože ještě na začátku devadesáté minuty vedla. Nakonec se musí smířit s bodem. „Zasloužený výsledek,“ kývl polský trenér Papszun.
„Strašně to bolí, strašně. Byli jsme blízko. Kdyby zápas skončil 0:0, jednoznačně bych řekl, že je to remíza spravedlivá. Ale tím, že jsme byli takhle blízko, nás to strašně mrzí. Nicméně Raków ukázal kvalitu, ne nadarmo v nedávné minulosti vyhráli ligu, pohár i superpohár. Remíza je zasloužená. Každý bod má váhu,“ ví Janotka, který čtvrteční zápas už ve středu označil za klíčový v boji o možný postup.
Teď potřebují Hanáci bodovat 6. listopadu proti arménskému Noahu. Raków ve stejný den čeká utkání na půdě pražské Sparty. „Očekávám opět soupeře, který se bude prezentovat intenzivní hrou. Bude to náročný zápas, asi ještě těží než proti Sigmě. Ačkoliv má Sigma kvalitní hráče, myslím, že ve Spartě jich bude ještě víc,“ zmýšlel se kouč Papszun.