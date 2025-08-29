🔵 SK Sigma Olomouc – zápasy v EKL 2025/26
Domácí zápasy (Andrův stadion, Olomouc)
- NK Celje (Slovinsko)
- Lech Poznaň (Polsko)
- Raków Čenstochová (Polsko)
Venkovní zápasy
- ACF Fiorentina (Itálie)
- Noah Jerevan (Arménie)
- Lincoln Red Imps (Gibraltar) Program Olomouce v evropských pohárech
Výsledky Olomouce v předkole Evropské ligy:
Olomouc ve dvou zápasech play off předkola Evropské ligy proti Malmö nedala gól a pět jich inkasovala. O lepší výsledky se pokusí v ligové fázi Konferenční ligy.
|Kdy
|Zápas
|Televize
|Výsledek
|21.8. 2025, 19:00
|Malmö – Olomouc
|Premier Sport 2
|3:0
|28.8.2025, 18:30
|Olomouc – Malmö
|Nova Sport 5
|0:2
Konferenční liga
Konferenční liga má následující formát:
- Ligová fáze: 36 týmů v jedné tabulce, každý odehraje 6 zápasů (3 doma, 3 venku).
- Vyřazovací část: 24 týmů postupuje, přičemž 8 nejlepších jde přímo do osmifinále, zbylých 16 týmů hraje play-off o postup. Následují čtvrtfinále, semifinále a finále.
Kde sledovat zápasy Konferenční ligy?
V České republice vysílají Konferenční ligu stanice Nova Sport 5, Sport 1, Sport 2 a Sport 3.
Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Historie Olomouce v evropských pohárech:
- Olomouc si v evropských pohárech zahrála dvě soutěže. Pohár UEFA a Evropskou ligu (pouze předkola).
- Nejslavnější jízdu Olomouc zažila v sezoně 1991/92 v Poháru UEFA., kde po vyrovnaných bitvách vypadla ve čtvrtfinále s Realem Madrid. O kolo dříve rozprášila Hamburk. Tým vedl Karel Brückner a na trávníku zářili reprezentanti Pavel Hapal a Radoslav Látal.
- Naposledy hrála Olomouc poháry v sezoně 2018/19, ale Sevilla byla ve 4. předkole Evropské ligy příliš těžkým soupeřem.
Zápasy Olomouce v evropských pohárech:
|Sezona
|Pohár
|Kolo
|Soupeř
|Výsledek 1. zápasu
|Výsledek 2. zápasu
|1986/87
|Pohár UEFA
|1. kolo
|IFK Göteborg
|1:1 (D)
|0:4 (V)
|1991/92
|Pohár UEFA
|1. kolo
|Bangor FC
|3:0 (V)
|3:0 (D)
|1991/92
|Pohár UEFA
|2. kolo
|FK Torpedo Moskva
|2:0 (D)
|0:0 (V)
|1991/92
|Pohár UEFA
|3. kolo
|Hamburger SV
|2:1 (V)
|4:1 (D)
|1991/92
|Pohár UEFA
|Čtvrtfinále
|Real Madrid
|1:1 (D)
|0:1 (V)
|1992/93
|Pohár UEFA
|1. kolo
|FC Universitatea Craiova
|1:0 (D)
|2:1 (V)
|1992/93
|Pohár UEFA
|2. kolo
|Fenerbahçe SK
|0:1 (V)
|7:1 (D)
|1992/93
|Pohár UEFA
|3. kolo
|Juventus FC
|1:2 (D)
|0:5 (V)
|1996/97
|Pohár UEFA
|2. předkolo
|Hutnik Krakov
|1:0 (D)
|1:3 (V)
|1998/99
|Pohár UEFA
|2. předkolo
|Kilmarnock FC
|2:0 (D)
|2:0 (V)
|1998/99
|Pohár UEFA
|1. kolo
|Olympique de Marseille
|2:2 (D)
|0:4 (V)
|1999/00
|Pohár UEFA
|předkolo
|FC Sheriff Tiraspol
|1:1 (V)
|0:0 (D)
|1999/00
|Pohár UEFA
|1. kolo
|RCD Mallorca
|1:3 (D)
|0:0 (V)
|2001/02
|Pohár UEFA
|1. kolo
|Celta de Vigo
|0:4 (V)
|4:3 (D)
|2002/03
|Pohár UEFA
|předkolo
|FK Sarajevo
|2:1 (D)
|1:2 (V)
|2004/05
|Pohár UEFA
|2. předkolo
|FC Nistru Otaci
|2:1 (V)
|4:0 (D)
|2004/05
|Pohár UEFA
|1. kolo
|Real Zaragoza
|0:1 (V)
|2:3 (D)
|2009/10
|Evropská liga UEFA
|2. předkolo
|Fram Reykjavík
|1:1 (D)
|2:0 (V)
|2009/10
|Evropská liga UEFA
|3. předkolo
|Aberdeen FC
|5:1 (V)
|3:0 (D)
|2009/10
|Evropská liga UEFA
|4. předkolo
|Everton FC
|0:4 (V)
|1:1 (D)
|2012/13
|Evropská liga UEFA
|3. předkolo
|Klub UEFA potrestala zákazem startu a v předkole nestartoval.
|2018/19
|Evropská liga UEFA
|3. předkolo
|FK Kajrat Almaty
|2:0 (D)
|2:1 (V)
|2018/19
|Evropská liga UEFA
|4. předkolo
|Sevilla FC
|0:1 (D)
|0:3 (V)
České týmy v evropských pohárech 2025/26:
|Tým
|Soutěž
|Soupeř
|Kdy?
|Výsledky
|Plzeň
|2. předkolo Ligy mistrů
|Servette Ženeva
|22. a 30.července
|0:1, 1:3
|3. předkolo Ligy mistrů
|Rangers
|5. a 12. srpna
|0:3, 2:1
|Sparta
|2. předkolo Konferenční ligy
|Aktobe
|24. a 31. července
|1:2, 4:0
|3. předkolo Konferenční ligy
|Ararat-Armenia
|21. a 27. července
|4:1, 2:1
|play off Konferenční ligy
|FC Riga
|7. a 14. srpna
|2:0, 0:1
|Ostrava
|2. předkolo Evropské ligy
|Legia Varšava
|24. a 31. července
|2:2, 1:2
|3. předkolo Konferenční ligy
|Austria Vídeň
|7. a 14. srpna
|4:3, 1:1
|play off Konferenční ligy
|NK Celje
|21. a 28. srpna
|0:1, 0:2
|Olomouc
|play off Evropské ligy
|Malmö
|21. a 28. srpna
|0:3, 0:2
|Slavia
|Ligová fáze Ligy mistrů
|Soupeři ZDE
|16. září až 28. ledna