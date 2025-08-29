Olomouc v Konferenční lize: program, soupeři, historie, kde sledovat

  15:23
Sedm let půstu je pryč, fotbalisté Olomouce zase hrají v Evropě. Triumf v domácím poháru je zařadil přímo do play off Evropské ligy, ve kterém vyzvali Malmö. Na švédský tým sice nestačili (0:3 a 0:2), ale čeká je ligová fáze Konferenční ligy. Na jaké týmy Sigma narazí, jaké jsou termíny zápasů, kde je můžete sledovat i pohled do historie najdete v průběžně aktualizovaném přehledu.

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka. | foto: ČTK

🔵 SK Sigma Olomouc – zápasy v EKL 2025/26

Domácí zápasy (Andrův stadion, Olomouc)

  • NK Celje (Slovinsko)
  • Lech Poznaň (Polsko)
  • Raków Čenstochová (Polsko)

Venkovní zápasy

  • ACF Fiorentina (Itálie)
  • Noah Jerevan (Arménie)
  • Lincoln Red Imps (Gibraltar) Program Olomouce v evropských pohárech

Výsledky Olomouce v předkole Evropské ligy:

Olomouc ve dvou zápasech play off předkola Evropské ligy proti Malmö nedala gól a pět jich inkasovala. O lepší výsledky se pokusí v ligové fázi Konferenční ligy.

KdyZápasTelevizeVýsledek
21.8. 2025, 19:00Malmö – OlomoucPremier Sport 23:0
28.8.2025, 18:30Olomouc – Malmö Nova Sport 50:2

Konferenční liga

Konferenční liga má následující formát:

  • Ligová fáze: 36 týmů v jedné tabulce, každý odehraje 6 zápasů (3 doma, 3 venku).
  • Vyřazovací část: 24 týmů postupuje, přičemž 8 nejlepších jde přímo do osmifinále, zbylých 16 týmů hraje play-off o postup. Následují čtvrtfinále, semifinále a finále.

Kde sledovat zápasy Konferenční ligy?

V České republice vysílají Konferenční ligu stanice Nova Sport 5, Sport 1, Sport 2 a Sport 3.

Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Historie Olomouce v evropských pohárech:

  • Olomouc si v evropských pohárech zahrála dvě soutěže. Pohár UEFA a Evropskou ligu (pouze předkola).
  • Nejslavnější jízdu Olomouc zažila v sezoně 1991/92 v Poháru UEFA., kde po vyrovnaných bitvách vypadla ve čtvrtfinále s Realem Madrid. O kolo dříve rozprášila Hamburk. Tým vedl Karel Brückner a na trávníku zářili reprezentanti Pavel Hapal a Radoslav Látal.
  • Naposledy hrála Olomouc poháry v sezoně 2018/19, ale Sevilla byla ve 4. předkole Evropské ligy příliš těžkým soupeřem.

Zápasy Olomouce v evropských pohárech:

SezonaPohárKoloSoupeřVýsledek 1. zápasuVýsledek 2. zápasu
1986/87Pohár UEFA1. koloIFK Göteborg1:1 (D)0:4 (V)
1991/92Pohár UEFA1. koloBangor FC3:0 (V)3:0 (D)
1991/92Pohár UEFA2. koloFK Torpedo Moskva2:0 (D)0:0 (V)
1991/92Pohár UEFA3. koloHamburger SV2:1 (V)4:1 (D)
1991/92Pohár UEFAČtvrtfináleReal Madrid1:1 (D)0:1 (V)
1992/93Pohár UEFA1. koloFC Universitatea Craiova1:0 (D)2:1 (V)
1992/93Pohár UEFA2. koloFenerbahçe SK0:1 (V)7:1 (D)
1992/93Pohár UEFA3. koloJuventus FC1:2 (D)0:5 (V)
1996/97Pohár UEFA2. předkoloHutnik Krakov1:0 (D)1:3 (V)
1998/99Pohár UEFA2. předkoloKilmarnock FC2:0 (D)2:0 (V)
1998/99Pohár UEFA1. koloOlympique de Marseille2:2 (D)0:4 (V)
1999/00Pohár UEFApředkoloFC Sheriff Tiraspol1:1 (V)0:0 (D)
1999/00Pohár UEFA1. koloRCD Mallorca1:3 (D)0:0 (V)
2001/02Pohár UEFA1. koloCelta de Vigo0:4 (V)4:3 (D)
2002/03Pohár UEFApředkoloFK Sarajevo2:1 (D)1:2 (V)
2004/05Pohár UEFA2. předkoloFC Nistru Otaci2:1 (V)4:0 (D)
2004/05Pohár UEFA1. koloReal Zaragoza0:1 (V)2:3 (D)
2009/10Evropská liga UEFA2. předkoloFram Reykjavík1:1 (D)2:0 (V)
2009/10Evropská liga UEFA3. předkoloAberdeen FC5:1 (V)3:0 (D)
2009/10Evropská liga UEFA4. předkoloEverton FC0:4 (V)1:1 (D)
2012/13Evropská liga UEFA3. předkoloKlub UEFA potrestala zákazem startu a v předkole nestartoval.
2018/19Evropská liga UEFA3. předkoloFK Kajrat Almaty2:0 (D)2:1 (V)
2018/19Evropská liga UEFA4. předkoloSevilla FC0:1 (D)0:3 (V)

České týmy v evropských pohárech 2025/26:

TýmSoutěžSoupeřKdy?Výsledky
Plzeň2. předkolo Ligy mistrůServette Ženeva22. a 30.července0:1, 1:3
3. předkolo Ligy mistrůRangers5. a 12. srpna0:3, 2:1
Sparta2. předkolo Konferenční ligyAktobe24. a 31. července1:2, 4:0
3. předkolo Konferenční ligyArarat-Armenia21. a 27. července4:1, 2:1
play off Konferenční ligyFC Riga7. a 14. srpna2:0, 0:1
Ostrava2. předkolo Evropské ligyLegia Varšava24. a 31. července2:2, 1:2
3. předkolo Konferenční ligyAustria Vídeň7. a 14. srpna4:3, 1:1
play off Konferenční ligyNK Celje21. a 28. srpna0:1, 0:2
Olomoucplay off Evropské ligyMalmö21. a 28. srpna0:3, 0:2
SlaviaLigová fáze Ligy mistrůSoupeři ZDE16. září až 28. ledna
